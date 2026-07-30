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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Chiếc cặp tóc màu xanh

Nguyễn Thủy
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(Baohatinh.vn) - Câu chuyện kể về tình bạn tuổi thơ bắt đầu từ những điều rất giản dị. Khi phải xa nhau, những kỷ niệm ấy sẽ trở thành ký ức đẹp và khó quên.

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