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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Có một ngõ quê luôn thao thức trong tôi…

Thảo Phương
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(Baohatinh.vn) - "Có một ngõ quê luôn thao thức trong tôi..." gọi dậy cả trời kỷ niệm tuổi thơ với tiếng xe kem cà tàng, những buổi trưa hè chạy nhảy trên rơm vàng rực rỡ nơi làng quê thanh bình.

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