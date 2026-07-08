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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Dư vị chè xanh

Đặng Thị Phúc Hải
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(Baohatinh.vn) - Vị quê Hà Tĩnh cất giữ trong ta cả một miền ký ức. Một chén chè xanh, miếng kẹo cu đơ hay căn bếp nhỏ nơi quê nhà... đều có thể trở thành điểm tựa để tìm lại sự bình yên.

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