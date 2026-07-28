Những người đẹp quê Hà Tĩnh nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Mới đây, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã chia sẻ hồ sơ dự thi của các thí sinh. Các đại diện Hà Tĩnh nổi bật với hình ảnh những nữ sinh, giảng viên trẻ giàu tinh thần cống hiến.
Nguyễn Bùi Mai Linh (SN 2004), sinh viên Đại học Mở Hà Nội, mang đến cuộc thi hình ảnh người con Hà Tĩnh tự tin, ham học hỏi. Cô kỳ vọng có thể giới thiệu vẻ đẹp của quê hương và lan tỏa tinh thần nhân ái.
Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực miền Bắc diễn ra ngày 29/7 tại Hà Nội với sự tham dự của hàng trăm thí sinh. Phần lớn đều là sinh viên hoặc cử nhân các đại học danh tiếng, nhiều người đạt học bổng, danh hiệu sinh viên xuất sắc, thậm chí có thí sinh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ với vị trí thủ khoa.
Ban giám khảo tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực miền Bắc gồm đạo diễn Hoàng Công Cường, Đại tá - NSƯT Đặng Thái Huyền, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.
Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại rạp CGV Vincom Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo khán giả. Sự kiện không chỉ giúp các cựu chiến binh sống lại ký ức hào hùng mà còn khơi dậy niềm tự hào và tiếp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Ngoài 6 bộ phim điện ảnh đặc sắc được chiếu miễn phí tại rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh, khán giả còn có cơ hội được xem phim lịch sử mới "Thanh âm vượt đại dương" và giao lưu trực tiếp với đoàn làm phim.
Vở kịch hát "Khoảng trời con gái" đã đưa khán giả trở về những năm tháng khốc liệt ở Ngã ba Đồng Lộc, khắc họa vẻ đẹp tâm hồn, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và truyền thống yêu nước đến với công chúng.
Lễ vinh danh giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2025 – 2026 và chương trình nghệ thuật quần chúng góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, lan tỏa giá trị văn hóa, hiếu học của quê hương Hoành Sơn (Hà Tĩnh).
Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều làng nghề thủ công truyền thống ở Hà Tĩnh vẫn được duy trì nhịp sản xuất nhờ những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian của người cao tuổi, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.