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Những người đẹp quê Hà Tĩnh nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026

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Mới đây, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã chia sẻ hồ sơ dự thi của các thí sinh. Các đại diện Hà Tĩnh nổi bật với hình ảnh những nữ sinh, giảng viên trẻ giàu tinh thần cống hiến.

Lương Thị Thanh Thảo (SN 2001) là giảng viên trẻ, tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật. Cô xem Hoa hậu Việt Nam là hành trình hoàn thiện bản thân, đồng thời mong muốn truyền cảm hứng học tập và lan tỏa những giá trị tích cực đến thế hệ trẻ.

Lương Thị Thanh Thảo (SN 2001) là giảng viên trẻ, tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật. Cô xem Hoa hậu Việt Nam là hành trình hoàn thiện bản thân, đồng thời mong muốn truyền cảm hứng học tập và lan tỏa những giá trị tích cực đến thế hệ trẻ.

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Nguyễn Bùi Mai Linh (SN 2004), sinh viên Đại học Mở Hà Nội, mang đến cuộc thi hình ảnh người con Hà Tĩnh tự tin, ham học hỏi. Cô kỳ vọng có thể giới thiệu vẻ đẹp của quê hương và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Thái Hà Vy (SN 2005), sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, theo học ngành Ngôn ngữ Nhật. Ngoài việc thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật, cô còn làm trợ giảng tiếng Anh và dạy tiếng Nhật, xem cuộc thi là cơ hội để phát triển bản thân trong môi trường mới.

Thái Hà Vy (SN 2005), sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, theo học ngành Ngôn ngữ Nhật. Ngoài việc thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật, cô còn làm trợ giảng tiếng Anh và dạy tiếng Nhật, xem cuộc thi là cơ hội để phát triển bản thân trong môi trường mới.

Cùng là sinh viên tại Hà Nội, Lê Thị Thùy Linh (SN 2004), Đại học Kinh tế Quốc dân, mong muốn tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và truyền cảm hứng về sự tự tin, lòng nhân ái đến các bạn trẻ.

Cùng là sinh viên tại Hà Nội, Lê Thị Thùy Linh (SN 2004), Đại học Kinh tế Quốc dân, mong muốn tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và truyền cảm hứng về sự tự tin, lòng nhân ái đến các bạn trẻ.

Đến từ vùng đất Ngã ba Đồng Lộc, Đặng Thị Phương Thảo (SN 2004), sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết tuổi thơ trên quê hương giàu truyền thống đã nuôi dưỡng trong cô tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong thời gian học đại học, cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, nổi bật là dự án đưa trẻ em vùng cao Mù Cang Chải về Hà Nội trải nghiệm.

Đến từ vùng đất Ngã ba Đồng Lộc, Đặng Thị Phương Thảo (SN 2004), sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết tuổi thơ trên quê hương giàu truyền thống đã nuôi dưỡng trong cô tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong thời gian học đại học, cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, nổi bật là dự án đưa trẻ em vùng cao Mù Cang Chải về Hà Nội trải nghiệm.

Nguyễn Lê Phương Linh (SN 2005) cao 1m7, là sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam. Cô gái Hà Tĩnh quan niệm vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được tạo nên bởi lòng nhân ái, bản lĩnh và tinh thần dám thử thách bản thân.

Nguyễn Lê Phương Linh (SN 2005) cao 1m7, là sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam. Cô gái Hà Tĩnh quan niệm vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được tạo nên bởi lòng nhân ái, bản lĩnh và tinh thần dám thử thách bản thân.

Đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Linh mong muốn có cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, tích lũy thêm trải nghiệm và hoàn thiện bản thân. Với cô, cuộc thi không chỉ là hành trình chinh phục một danh hiệu mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ dám theo đuổi ước mơ.

Đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Linh mong muốn có cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, tích lũy thêm trải nghiệm và hoàn thiện bản thân. Với cô, cuộc thi không chỉ là hành trình chinh phục một danh hiệu mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ dám theo đuổi ước mơ.

Đồng Mỹ Ngọc (SN 2005) là sinh viên năm ba của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh việc học, cô là cộng tác viên của Tạp chí An ninh mạng Việt Nam, thường xuyên tham gia tác nghiệp để tích lũy kinh nghiệm thực tế và theo đuổi đam mê với nghề báo.

Đồng Mỹ Ngọc (SN 2005) là sinh viên năm ba của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh việc học, cô là cộng tác viên của Tạp chí An ninh mạng Việt Nam, thường xuyên tham gia tác nghiệp để tích lũy kinh nghiệm thực tế và theo đuổi đam mê với nghề báo.

Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực miền Bắc diễn ra ngày 29/7 tại Hà Nội với sự tham dự của hàng trăm thí sinh. Phần lớn đều là sinh viên hoặc cử nhân các đại học danh tiếng, nhiều người đạt học bổng, danh hiệu sinh viên xuất sắc, thậm chí có thí sinh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ với vị trí thủ khoa.

Ban giám khảo tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực miền Bắc gồm đạo diễn Hoàng Công Cường, Đại tá - NSƯT Đặng Thái Huyền, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

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