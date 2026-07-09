Những đôi tay giữ hồn nghề truyền thống

Hợp nhất địa giới, hòa nhịp hồn quê 04/07/2026 07:51 Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh không chỉ là phép cộng mang tính hành chính, mà là sự hòa quyện văn hóa, nhân lên sự gắn kết cộng đồng.

Podcast tản văn: Căn bếp của mẹ 03/07/2026 19:00 Đằng sau căn bếp nhỏ là tình yêu thương âm thầm, bền bỉ của người mẹ tần tảo, luôn tất bật vun vén, chăm chút từng bữa cơm để giữ gìn hơi ấm cho mái ấm gia đình.

Du lịch Việt đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026 03/07/2026 13:41 Sáu tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đã đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế (tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025), đạt gần 49% kế hoạch năm; doanh thu đạt khoảng 569 nghìn tỷ đồng.

Podcast truyện ngắn: Xin chào mùa hạ! 02/07/2026 19:00 Mùa hạ là hành trình trưởng thành, nơi trẻ học cách yêu thương, sẻ chia và thêm gắn bó với gia đình, quê hương qua những chuyến về quê và những ngày rong chơi dưới nắng hè.

Hoa hậu Hòa bình qua đời vì động đất 02/07/2026 04:10 Miss Grand Orlando 2025 Skarlent Rodríguez qua đời sau thảm họa động đất tại Venezuela hôm 24/6. Thông tin khiến cộng đồng hâm mộ sắc đẹp bàng hoàng.

Hà Tĩnh sẵn sàng tham dự Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026 01/07/2026 21:53 Mang đến Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026 những làn điệu dân ca đặc sắc, Hà Tĩnh kỳ vọng góp phần lan tỏa giá trị di sản, quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống đến bạn bè cả nước.

Người đẹp quê Hà Tĩnh đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Di sản Toàn cầu 01/07/2026 13:57 Trần Thị Thu Huyền (SN 2006, quê Hà Tĩnh) sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu, mở đầu hành trình quảng bá di sản văn hóa Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

"Mua khuôn mặt": Xu hướng lạ nở rộ giữa cơn sốt phim AI 01/07/2026 10:12 Các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra tại Trung Quốc đang bùng nổ, kéo theo nhu cầu mua quyền sử dụng hình ảnh cá nhân, hình thành một xu hướng mới được gọi là “mua khuôn mặt”.

Đảm bảo công khai, minh bạch trong triển khai Chương trình MTQG về phát triển văn hóa 30/06/2026 17:24 Việc quán triệt các cơ chế, chính sách và hướng dẫn về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa tạo cơ sở để Hà Tĩnh và các địa phương triển khai chương trình đồng bộ, hiệu quả.

Podcast tản văn: Mùa hạ trong miền ký ức 29/06/2026 19:00 Mùa hạ đi qua, tiếng ve lại ngân vang trên những vòm lá, sắc phượng đỏ thi nhau khoe sắc, rực đỏ cả góc trời, đánh thức trong lòng mỗi người miền ký ức thân thương...

Sẵn sàng đưa vở ca kịch “Khoảng trời con gái” đến với công chúng phía Bắc 29/06/2026 05:06 Vở ca kịch “Khoảng trời con gái” được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh phục dựng để đưa câu chuyện 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc đến gần hơn với khán giả các tỉnh phía Bắc.

Podcast truyện ngắn: Thử thách sau cùng 28/06/2026 19:12 Hạnh phúc gia đình không chỉ được vun đắp bằng tình yêu thương mà còn bởi sự thấu hiểu, sẻ chia. Những thử thách trong cuộc sống giúp ta thêm bao dung, thấu hiểu nhau hơn.

Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam 28/06/2026 11:15 Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên hoan phim chính thức khai mạc ngày 28/6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn.

Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà hoa giấy 27/06/2026 19:00 Qua hình ảnh hoa giấy mỏng manh mà kiên cường, tác giả Linh Châu muốn nhắn nhủ: vẻ đẹp đích thực không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài mà ở sức sống và tình cảm chân thành bên trong.

Podcast tản văn: Ngọn gió ngoan 26/06/2026 19:08 Tản văn "Ngọn gió ngoan" của Linh Đan là lát cắt tuổi thơ trong trẻo, nơi ngọn gió mùa hạ miền Trung hiện lên như người bạn nhỏ tốt bụng, đong đầy tình yêu thương gia đình ấm áp.

Một góc quê xưa giữa đời sống hôm nay 26/06/2026 16:10 Từ những hiện vật quen thuộc và ngôi nhà tranh mộc mạc, không gian văn hóa do anh Hoàng Tùng (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) xây dựng đã trở thành nơi lưu giữ ký ức làng quê, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ.

Hội thảo “Hà Tĩnh – Những sự kiện lịch sử từ khởi thủy đến năm 2025” 26/06/2026 12:21 Hội thảo khoa học “Hà Tĩnh – Những sự kiện lịch sử từ khởi thủy đến năm 2025” nhằm hệ thống hóa sự kiện, truyền thống và đóng góp của vùng đất này trong lịch sử dân tộc.

Podcast truyện ngắn: Những tấm lòng nhân ái 25/06/2026 19:07 Truyện ngắn "Những tấm lòng nhân ái" của tác giả Ngọc Thị Lan Thái là một câu chuyện trong trẻo, mang đến bài học sâu sắc về lòng dũng cảm, sự sẻ chia và một tình bạn cao đẹp.

Phát hiện hang động lớn giữa rừng còn nhiều bí ẩn chờ khám phá 25/06/2026 06:06 Quá trình tuần tra, bảo vệ rừng, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị phát hiện một hang động lớn. Trong hang còn chia thành 4 nhánh ăn sâu vào lòng núi còn nhiều bí ẩn.

Báo Pháp ca ngợi Việt Nam là "viên ngọc" của Đông Nam Á 23/06/2026 08:13 Từ những con phố tấp nập xe máy ở Hà Nội, những dãy núi đá vôi hùng vĩ của vịnh Hạ Long đến nét trầm mặc của cố đô Huế và những món ăn đường phố đậm đà hương vị, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á trong mắt du khách quốc tế.

Podcast tản văn: Hương mùa hè 22/06/2026 19:00 Hương mùa hè là mùi hương của ký ức, của yêu thương, của những điều đẹp đẽ đã nuôi lớn tâm hồn ta.

Những bàn cờ tướng nối nhịp tình quê 22/06/2026 14:22 Giữa nhịp sống hiện đại, những bàn cờ tướng vẫn hiện diện ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Không chỉ là môn thể thao trí tuệ, cờ tướng còn là nét đẹp văn hóa gắn kết cộng đồng.

5 khách sạn tốt nhất Việt Nam 2026 22/06/2026 05:01 Tạp chí Travel & Leisure hôm 18/6 công bố danh sách các khách sạn tốt nhất Việt Nam tại 5 hạng mục chính, dựa trên đánh giá của các chuyên gia và du khách quốc tế.

Podcast truyện ngắn: Trên đồi cỏ bạc 21/06/2026 19:00 Trong cuộc sống, con người đừng bao giờ đánh mất niềm tin ngay cả khi rơi vào những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Bởi niềm tin chính là điểm tựa giúp ta hướng tới những điều tốt đẹp hơn.

Podcast truyện ngắn: Kỷ vật của ngoại 20/06/2026 19:00 Có những ký ức không nằm trong những tấm ảnh cũ hay những trang nhật ký đã úa màu mà hiện diện lặng lẽ giữa cuộc sống thường ngày, gợi nhắc bao yêu thương đong đầy...

60 năm Xuân Phú: Từ vùng đất khai hoang đến khu dân cư kiểu mẫu 20/06/2026 12:50 Từ vùng đất khai hoang giữa khói lửa chiến tranh, thôn Xuân Phú (xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã vươn mình trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhà thờ cao nhất thế giới hoàn thành sau 144 năm xây dựng 20/06/2026 11:27 Nhà thờ Sagrada Familia tại Barcelona hoàn thành sau 144 năm xây dựng, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí, cha đẻ công trình.

Podcast tản văn: Mùa gió Lào 19/06/2026 19:06 Với người Hà Tĩnh, mùa hạ thường gắn liền với gió Lào như một phần ký ức không thể tách rời của biết bao thế hệ lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió mà nghĩa tình...

“Giữ lửa” nghề đan lát ở Thạch Hà 19/06/2026 15:51 Từ tre, mây tự nhiên, người dân thôn Nam Giang, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khéo léo đan nên những chiếc thúng, dần, sàng, rổ, nơm… phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của quê hương.