Những đôi tay giữ hồn nghề truyền thống

(Baohatinh.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều làng nghề thủ công truyền thống ở Hà Tĩnh vẫn được duy trì nhịp sản xuất nhờ những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian của người cao tuổi, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Anh Phan Trọng Hạnh - Bí thư Chi bộ thôn Thạch Mỹ (xã Mai Phụ) cho biết: "Hiện, toàn thôn có khoảng 150 hộ gắn bó với nghề làm chổi đót, khi nhiều lao động trẻ chuyển sang công việc có thu nhập cao hơn. Bởi vậy, người cao tuổi vẫn là lực lượng nòng cốt duy trì sản xuất và gìn giữ nghề truyền thống của địa phương". Cũng theo ông Hạnh, trung bình mỗi ngày, một người có thể hoàn thiện từ 10 đến 15 chiếc chổi, bán với giá từ 30.000 - 40.000 đồng/chiếc.
Hơn nửa thế kỷ qua, vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1946) và bà Nguyễn Thị Bình (SN 1952) ở thôn Nam Long vẫn gắn bó với nghề đan lát truyền thống. Mỗi ngày, hai ông bà hoàn thiện khoảng một đôi thúng, mủng, bán với giá từ 100.000 đến 130.000 đồng. Ông Dũng cho biết, các con đều đi làm xa nên chỉ còn hai vợ chồng duy trì nghề. “Dù trải qua nhiều khó khăn, vất vả, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ nghề” - ông Dũng chia sẻ.
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