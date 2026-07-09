Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Những đôi tay giữ hồn nghề truyền thống

Ngọc Khánh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều làng nghề thủ công truyền thống ở Hà Tĩnh vẫn được duy trì nhịp sản xuất nhờ những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian của người cao tuổi, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ở làng nghề trống Bắc Thai (xã Đồng Tiến), dù đã 82 tuổi, cụ Bùi Văn Trăn vẫn ngày ngày miệt mài gìn giữ nghề làm trống truyền thống do cha ông truyền lại.

Ở làng nghề trống Bắc Thai (xã Đồng Tiến), dù đã 82 tuổi, cụ Bùi Văn Trăn vẫn ngày ngày miệt mài gìn giữ nghề làm trống truyền thống do cha ông truyền lại.

bqbht_br_18.jpg
Dù tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng đôi tay của cụ Bùi Văn Trăn vẫn thuần thục trong từng công đoạn làm trống. Gắn bó với nghề từ năm 1965, đến nay, cụ đã làm ra hàng nghìn chiếc trống phục vụ trường học, đình, đền, chùa và các lễ hội trong, ngoài tỉnh Hà Tĩnh. Tùy kích cỡ và chất liệu, mỗi chiếc trống có giá từ 8 đến 15 triệu đồng.
bqbht_br_19.jpg
"Nghề làm trống không khó ở cái thế, cái dáng, mà khó ở chỗ làm sao cho nó có “hồn”, tiếng trống đánh lên phải vang, phải ấm. Còn sức ngày nào, tôi còn làm ngày ấy. Chỉ mong sau này, con cháu vẫn tiếp nối được nghề truyền thống của quê hương” - cụ Bùi Văn Trăn chia sẻ.
bqbht_br_21.jpg
Hiện, làng trống Bắc Thai còn khoảng 25 hộ theo nghề. Song, khi lực lượng thợ chính đều đã lớn tuổi, việc thiếu lớp kế cận vẫn là bài toán chưa có lời giải.
bqbht_br_27.jpg
Tại xã Mai Phụ, nghề làm chổi đót ở làng nghề Hà Ân, thôn Thạch Mỹ đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Ông Lê Tiến Lục (SN 1961, xã Mai Phụ) chia sẻ: “Tôi làm nghề này lâu đến mức chỉ cần cầm bó đót trên tay là biết phải làm gì. Nghề đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi”.
bqbht_br_32.jpg
Bà Lê Thị Hạnh (xã Mai Phụ) cho biết: “Bản thân tôi năm nay đã gần 70 tuổi. Tuổi đã nhiều nhưng tôi luôn cố gắng bằng cả tâm sức. Bên cạnh kiếm thêm thu nhập thì điều tôi mong muốn là gìn giữ, phát triển nghề chổi đót mà cha ông để lại”.
bqbht_br_30.jpg
bqbht_br_29.jpg
bqbht_br_25.jpg
bqbht_br_26.jpg
Anh Phan Trọng Hạnh - Bí thư Chi bộ thôn Thạch Mỹ (xã Mai Phụ) cho biết: "Hiện, toàn thôn có khoảng 150 hộ gắn bó với nghề làm chổi đót, khi nhiều lao động trẻ chuyển sang công việc có thu nhập cao hơn. Bởi vậy, người cao tuổi vẫn là lực lượng nòng cốt duy trì sản xuất và gìn giữ nghề truyền thống của địa phương". Cũng theo ông Hạnh, trung bình mỗi ngày, một người có thể hoàn thiện từ 10 đến 15 chiếc chổi, bán với giá từ 30.000 - 40.000 đồng/chiếc.
bqbht_br_16.jpg
Còn tại làng nghề đan lát ở thôn Nam Long (xã Thạch Hà), những đôi bàn tay đã "nhuốm màu thời gian" vẫn miệt mài biến tre, mây thành những sản phẩm thủ công bền đẹp. Theo chính quyền địa phương, nếu như trước đây, làng nghề luôn nhộn nhịp người làm thì nay phần lớn lao động gắn bó với nghề đều đã ngoài 55 tuổi. Công việc đòi hỏi nhiều thời gian, thu nhập chưa tương xứng khiến lớp trẻ ít mặn mà.
bqbht_br_11-629.jpg
Hơn nửa thế kỷ qua, vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1946) và bà Nguyễn Thị Bình (SN 1952) ở thôn Nam Long vẫn gắn bó với nghề đan lát truyền thống. Mỗi ngày, hai ông bà hoàn thiện khoảng một đôi thúng, mủng, bán với giá từ 100.000 đến 130.000 đồng. Ông Dũng cho biết, các con đều đi làm xa nên chỉ còn hai vợ chồng duy trì nghề. “Dù trải qua nhiều khó khăn, vất vả, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ nghề” - ông Dũng chia sẻ.
bqbht_br_10.jpg
Hàng chục năm chẻ tre, vót nan đã hằn lên đôi bàn tay người làm nghề những vết chai sạn. Từ sự cần mẫn, tỉ mỉ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, bàn tay này đã tạo nên những chiếc thúng, mủng, rổ, sàng, dần, nơm... bền chắc, phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_4.jpg
Theo nhiều người, thách thức lớn nhất của làng nghề hôm nay không chỉ nằm ở đầu ra sản phẩm hay thu nhập, mà còn ở sự thiếu hụt lực lượng kế cận để tiếp nối nghề truyền thống.
bqbht_br_9.jpg
Ông Lê Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hà cho biết: "Toàn thôn Nam Long chỉ còn khoảng 40 hộ làm nghề đan lát, giảm nhiều so với trước đây. Người cao tuổi là lực lượng lao động chính, vừa góp phần phát triển kinh tế, vừa gìn giữ nghề truyền thống của địa phương. Địa phương đang tiếp tục quan tâm hỗ trợ quảng bá, kết nối thị trường để sản phẩm có đầu ra ổn định. Khi nghề tạo được thu nhập, người dân sẽ có thêm niềm tin để tiếp tục gắn bó với nghề”.
bqbht_br_2.jpg
Hà Tĩnh hiện có khoảng 40 làng nghề và nghề truyền thống. Giữa nhịp sống đổi thay, khi nhiều nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, những người thợ, nghệ nhân cao tuổi vẫn bền bỉ giữ nghề. Không chỉ trực tiếp tạo ra sản phẩm và tạo sinh kế cho nhiều hộ gia đình, họ còn gìn giữ, truyền lại những giá trị văn hóa.

Tin liên quan

Tags:

#làng nghề #truyền thống #bảo tồn #nghệ nhân #văn hóa #hà ân

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Căn bếp của mẹ

Podcast tản văn: Căn bếp của mẹ

Đằng sau căn bếp nhỏ là tình yêu thương âm thầm, bền bỉ của người mẹ tần tảo, luôn tất bật vun vén, chăm chút từng bữa cơm để giữ gìn hơi ấm cho mái ấm gia đình.
Podcast truyện ngắn: Xin chào mùa hạ!

Podcast truyện ngắn: Xin chào mùa hạ!

Mùa hạ là hành trình trưởng thành, nơi trẻ học cách yêu thương, sẻ chia và thêm gắn bó với gia đình, quê hương qua những chuyến về quê và những ngày rong chơi dưới nắng hè.
Podcast tản văn: Mùa hạ trong miền ký ức

Podcast tản văn: Mùa hạ trong miền ký ức

Mùa hạ đi qua, tiếng ve lại ngân vang trên những vòm lá, sắc phượng đỏ thi nhau khoe sắc, rực đỏ cả góc trời, đánh thức trong lòng mỗi người miền ký ức thân thương...
Podcast truyện ngắn: Thử thách sau cùng

Podcast truyện ngắn: Thử thách sau cùng

Hạnh phúc gia đình không chỉ được vun đắp bằng tình yêu thương mà còn bởi sự thấu hiểu, sẻ chia. Những thử thách trong cuộc sống giúp ta thêm bao dung, thấu hiểu nhau hơn.
Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam

Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên hoan phim chính thức khai mạc ngày 28/6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn. 
Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà hoa giấy

Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà hoa giấy

Qua hình ảnh hoa giấy mỏng manh mà kiên cường, tác giả Linh Châu muốn nhắn nhủ: vẻ đẹp đích thực không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài mà ở sức sống và tình cảm chân thành bên trong.
Podcast tản văn: Ngọn gió ngoan

Podcast tản văn: Ngọn gió ngoan

Tản văn "Ngọn gió ngoan" của Linh Đan là lát cắt tuổi thơ trong trẻo, nơi ngọn gió mùa hạ miền Trung hiện lên như người bạn nhỏ tốt bụng, đong đầy tình yêu thương gia đình ấm áp.
Một góc quê xưa giữa đời sống hôm nay

Một góc quê xưa giữa đời sống hôm nay

Từ những hiện vật quen thuộc và ngôi nhà tranh mộc mạc, không gian văn hóa do anh Hoàng Tùng (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) xây dựng đã trở thành nơi lưu giữ ký ức làng quê, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ.
Podcast truyện ngắn: Những tấm lòng nhân ái

Podcast truyện ngắn: Những tấm lòng nhân ái

Truyện ngắn "Những tấm lòng nhân ái" của tác giả Ngọc Thị Lan Thái là một câu chuyện trong trẻo, mang đến bài học sâu sắc về lòng dũng cảm, sự sẻ chia và một tình bạn cao đẹp.
Báo Pháp ca ngợi Việt Nam là "viên ngọc" của Đông Nam Á

Báo Pháp ca ngợi Việt Nam là "viên ngọc" của Đông Nam Á

Từ những con phố tấp nập xe máy ở Hà Nội, những dãy núi đá vôi hùng vĩ của vịnh Hạ Long đến nét trầm mặc của cố đô Huế và những món ăn đường phố đậm đà hương vị, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á trong mắt du khách quốc tế.
Những bàn cờ tướng nối nhịp tình quê

Những bàn cờ tướng nối nhịp tình quê

Giữa nhịp sống hiện đại, những bàn cờ tướng vẫn hiện diện ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Không chỉ là môn thể thao trí tuệ, cờ tướng còn là nét đẹp văn hóa gắn kết cộng đồng.
5 khách sạn tốt nhất Việt Nam 2026

5 khách sạn tốt nhất Việt Nam 2026

Tạp chí Travel & Leisure hôm 18/6 công bố danh sách các khách sạn tốt nhất Việt Nam tại 5 hạng mục chính, dựa trên đánh giá của các chuyên gia và du khách quốc tế.
Podcast truyện ngắn: Trên đồi cỏ bạc

Podcast truyện ngắn: Trên đồi cỏ bạc

Trong cuộc sống, con người đừng bao giờ đánh mất niềm tin ngay cả khi rơi vào những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Bởi niềm tin chính là điểm tựa giúp ta hướng tới những điều tốt đẹp hơn.
Podcast truyện ngắn: Kỷ vật của ngoại

Podcast truyện ngắn: Kỷ vật của ngoại

Có những ký ức không nằm trong những tấm ảnh cũ hay những trang nhật ký đã úa màu mà hiện diện lặng lẽ giữa cuộc sống thường ngày, gợi nhắc bao yêu thương đong đầy...
Podcast tản văn: Mùa gió Lào

Podcast tản văn: Mùa gió Lào

Với người Hà Tĩnh, mùa hạ thường gắn liền với gió Lào như một phần ký ức không thể tách rời của biết bao thế hệ lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió mà nghĩa tình...
“Giữ lửa” nghề đan lát ở Thạch Hà

“Giữ lửa” nghề đan lát ở Thạch Hà

Từ tre, mây tự nhiên, người dân thôn Nam Giang, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khéo léo đan nên những chiếc thúng, dần, sàng, rổ, nơm… phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của quê hương.
Podcast truyện ngắn: Tiếng ve trong chiếc hộp

Podcast truyện ngắn: Tiếng ve trong chiếc hộp

Hè về là mùa của những niềm vui, những cuộc gặp gỡ và ký ức tuổi thơ trong trẻo. Truyện ngắn “Tiếng ve trong chiếc hộp” sẽ đưa các em trở về với những ngày hè đầy cảm xúc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!