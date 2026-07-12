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Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ người Hà Tĩnh đạt giải Quán quân Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa 2

Nguyên Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Ca sĩ Phạm Công Hoàn (công tác tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh) vừa xuất sắc đăng quang giải Quán quân dòng Bolero trữ tình tại cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa 2 - năm 2026.

Tối 11/7, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) diễn ra Gala xếp hạng cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa 2 - năm 2026 với sự tham gia của 26 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng cuối cùng.

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Ca sĩ Phạm Công Hoàn chụp ảnh cùng gia đình sau đêm Gala xếp hạng.

Tiếng hát Bolero Việt Nam là sân chơi nghệ thuật dành cho những giọng ca yêu dòng nhạc bolero trên phạm vi toàn quốc. Mùa thi năm 2026 quy tụ nhiều thí sinh tài năng, trải qua các vòng sơ tuyển, bán kết, chung kết và gala xếp hạng. Ban giám khảo gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi như danh ca Giao Linh, các ca sĩ Ngọc Ánh, Đình Văn, Sơn Hạ, Đan Phương, Quế Nương và đạo diễn Hoàng Ngọc Sự.

Là một trong những gương mặt nổi bật của cuộc thi, thí sinh Phạm Công Hoàn đến từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đã chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn đậm chất trữ tình. Trong đêm gala xếp hạng, nam ca sĩ đã có phần thể hiện thuyết phục để giành 1 trong 2 ngôi vị cao nhất: Giải Quán quân Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa 2, hạng mục Bolero trữ tình. Người cùng đạt giải Quán quân bolero là ca sĩ Vũ Nguyên Thành. Ngoài ra, anh Phạm Công Hoàn còn đạt giải ca sĩ trình diễn ấn tượng nhất cuộc thi.

Ca sĩ Phạm Công Hoàn (SN 1983) công tác tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai của Nghệ nhân Dân gian Thanh Minh và Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thế Nhuần. Không chỉ ghi dấu ấn với dòng nhạc bolero, anh còn là ca sĩ có nhiều thành tích tại các hội diễn chuyên nghiệp, từng giành 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc cá nhân tại các kỳ Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc.

Việc đăng quang Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa 2 - năm 2026 là dấu mốc mới trong sự nghiệp của ca sĩ Phạm Công Hoàn, đồng thời tiếp tục khẳng định chất lượng đội ngũ nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh.

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Tags:

#Tiếng hát bolero Việt Nam mùa 2 #Ca sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh #Văn hóa nghệ thuật Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Đời sống văn hóa

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