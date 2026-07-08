Hà Tĩnh giành 4 huy chương tại Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026

(Baohatinh.vn) - Đoàn nghệ thuật quần chúng Hà Tĩnh giành 4 huy chương (1 HCV, 3 HCB) tại hội diễn khẳng định chất lượng chương trình dự thi và góp phần quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương.
Tối 8/7, tại TP Huế, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VH-TT&DL) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026.
Diễn ra từ ngày 4-8/7, hội diễn quy tụ 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 26 tỉnh, thành phố với hàng trăm nghệ nhân, diễn viên, nhạc công tham gia. Các đoàn mang đến nhiều chương trình nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa ba miền Bắc - Trung - Nam.
Tham gia hội diễn, đoàn Hà Tĩnh mang đến chương trình nghệ thuật với chủ đề "Duyên tình câu hát quê hương" gồm 5 tiết mục: diễn xướng dân gian "Ba miền chung một lời ca"; độc tấu sáo trúc "Giận mà thương"; đơn ca "Lời mẹ hát"; đối ca "Nhất tâm đợi bạn" và diễn xướng dân ca ví, giặm "Nghĩa Cồn Gò, tình Nhượng Bạn".
Tiết mục diễn xướng dân ca Ví, Giặm "Nghĩa Cồn Gò, tình Nhượng Bạn" và độc tấu sáo trúc "Giận mà thương" do các diễn viên Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh thể hiện tại hội diễn.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đoàn Hà Tĩnh giành 4 huy chương, gồm 1 HCV cho tiết mục đơn ca "Lời mẹ hát"; 2 HCB cho các tiết mục diễn xướng dân ca Ví, Giặm "Nghĩa Cồn Gò, tình Nhượng Bạn" và độc tấu sáo trúc "Giận mà thương"; cùng 1 HCB dành cho chương trình nghệ thuật của đoàn.
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