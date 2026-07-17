Thị trấn "dát" 72.000 tấn kim cương

Nördlingen, thị trấn nhỏ thuộc vùng Bavaria phía nam nước Đức, thu hút khách du lịch bởi biệt danh "thị trấn kim cương". Các nhà khoa học ước tính lượng kim cương ở đây khoảng 72.000 tấn.

Sự xuất hiện của kim cương bắt nguồn từ một vụ va chạm thiên thạch khoảng 15 triệu năm trước, tạo ra hố sụt Nördlingen Ries (hay hố thiên thạch Ries) có đường kính rộng hơn 14 km. Đây cũng chính là vị trí của thị trấn Nördlingen ngày nay.

Người dân trong thị trấn không biết đến sự tồn tại của số kim cương khổng lồ cho tới thập niên 1960 khi hai nhà địa chất người Mỹ - Eugene Shoemaker và Edward Chao - tới khảo sát.

Nördlingen nhìn từ trên cao. Ảnh: Expedia

Ban đầu, cư dân địa phương nghĩ miệng hố Nördlinger Ries là kết quả của vụ phun trào núi lửa. Tuy nhiên, Shoemaker và Chao nghi ngờ miệng hố tạo bởi một tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất.

Ngay khi ghé thăm và nhận thấy các bức tường của nhà thờ rải rác những cụm kim cương nhỏ li ti, họ biết giả thuyết đó đúng.

Tác động cực mạnh từ vũ trụ tạo ra suevite - loại đá chứa các mảnh vụn góc cạnh gồm thủy tinh, tinh thể và kim cương. Dưới áp suất ước tính lên tới 60 GPa từ vụ nổ, đá gneiss chứa graphite trong khu vực đã bị biến đổi cấu trúc và hình thành kim cương.

Vào năm 898, những cư dân đầu tiên bắt đầu đến định cư và lập nên thị trấn Nördlingen. Đến thời Trung cổ, họ xây dựng bức tường thành bảo vệ bao quanh thị trấn - công trình vẫn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay sau nhiều cuộc chiến. Để xây dựng nhà cửa và các công trình công cộng, thợ xây thời đó đã khai thác nguồn vật liệu địa phương dễ tìm kiếm nhất: đá suevite.

Suốt nhiều thế kỷ, người dân địa phương không biết đá xây nhà của họ chứa kim cương.

Nhà thờ St. Georgs, công trình nổi tiếng của thị trấn, được xây dựng hoàn toàn bằng đá suevite và chứa khoảng 5.000 carat kim cương. Tuy nhiên, kích thước của chúng siêu nhỏ - viên lớn nhất chỉ đạt 0,3 mm - nên không có giá trị kinh tế.

"Bạn chỉ có thể quan sát thấy chúng dưới kính hiển vi", bà Gisela Pösges, nhà địa chất học kiêm Phó Giám đốc Bảo tàng Hố thiên thạch Ries tại Nördlingen, nói.

Video: Thị trấn kim cương ở Đức. Video: Youtube/Philip Dukakis