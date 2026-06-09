Đàn chim công đại náo thị trấn Italy

Federico Bruni đang ngồi trên ghế đá ăn bánh mì, một con công bước tới nhặt vụn bánh. Từ doanh trại quân đội bỏ hoang bên kia đường, những tiếng chim kêu chói tai liên tục phát ra. "Đó là tiếng gọi bạn tình của những con đực giữa mùa giao phối", anh Bruni nói.

Punta Marina, thị trấn ven biển thuộc vùng Emilia-Romagna đang là nơi trú ngụ của hơn 100 con chim công. Đàn chim biến các khu vườn bỏ hoang thành nơi trú ngụ, đậu trên mái nhà và hàng rào. Chúng tràn xuống đường phố, dùng mỏ gõ vào cửa kính ôtô vì thấy bóng mình phản chiếu. Nhiều con nhảy qua cổng chung cư và phóng uế trên bậc thềm.

Chim công lang thang trên đường phố ở Punta Marina. Ảnh: Guardian

Sự xuất hiện của đàn chim khiến 1.000 cư dân tại đây chia rẽ. Với nhóm phản đối, đàn chim gây ra nhiều rắc rối. Francesco, một cư dân, cho biết: "Chúng quá đông, thường xuyên nhảy lên ban công nhà tôi để lại phân. Tệ nhất là tiếng kêu vào mùa giao phối".

Bà Rosanna Golfarelli, chủ tiệm bánh ngọt địa phương, cho biết chim mổ vào bóng phản chiếu làm hư hỏng xe cộ. Phân chim vương vãi trên vỉa hè gây nguy hiểm cho người đi bộ và làm ách tắc giao thông.

Ông Claudio Ianiero, chồng bà Golfarelli, nói: "Công rất đẹp, nhưng số lượng quá nhiều. Chúng làm mọi thứ rối tung và mổ bất cứ thứ gì tìm thấy". Ông cho biết thêm tiếng kêu ban đêm khiến người dân mất ngủ.

Tuy nhiên, một số cư dân như Federico Bruni xem chim công là một phần của thị trấn. "Không khác gì mèo hay chim bồ câu, chúng đã trở thành một phần cảnh quan", anh nói. Tại khoảng sân gần tiệm bánh ngọt, một con công mang tên "Pirilampo" đã trở thành nguyên mẫu để làm ra loại bánh quy hình chim xòe đuôi bán cho du khách.

Một con chim công đậu trên hàng rào nhà dân. Ảnh: Guardian

Bà Ilaria Sansavini, chủ cửa hàng mì ống, kể về nguồn gốc đàn chim: "Hơn 20 năm trước, một con công đực bị bỏ lại sau khi chủ qua đời đã gặp một con cái trong doanh trại cũ. Chúng giao phối và sinh sôi từ đó".

Ban đầu, đàn chim sống trong rừng thông phía sau thị trấn. Quần thể ước tính có 10 con vào năm 2018. Khi đại dịch bùng phát năm 2020, đường phố vắng người, đàn công dạo chơi và được người dân cho ăn. Đến nay, số lượng lên khoảng 120 con. Nhà điểu học Rosario Balestrieri nhận định rừng thông là môi trường lý tưởng, nhưng việc người dân cung cấp thức ăn đã thúc đẩy đàn chim tăng trưởng.

Tổ chức bảo vệ động vật Clama đã làm trung gian giải quyết xung đột bằng cách phát tờ rơi và cắm biển cảnh báo. "Việc cho chim ăn khiến chúng phụ thuộc vào con người. Hành vi này có thể bị xử phạt", Cristina Franzoni, tình nguyện viên Clama, cho biết.

Chính quyền thành phố Ravenna hiện đã triển khai lực lượng dọn dẹp đường phố và chuẩn bị thống kê số lượng.

Hiện thị trấn vẫn tồn tại hai luồng ý kiến: một nửa muốn kiểm soát mạnh tay đàn chim để ổn định cuộc sống, nửa còn lại muốn biến đây thành điểm đến du lịch sinh thái độc đáo.