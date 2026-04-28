Làm "đám cưới" cho hươu cao cổ

Thảo Cầm Viên Sài Gòn sắp tổ chức "đám cưới" mang tính biểu tượng cho hai cá thể hươu cao cổ Thảo Em và Phi Phi.

Chiều 27/4, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 30/4, nhân dịp sinh nhật tròn ba tuổi của cá thể hươu cao cổ tên Thảo Em. Theo kế hoạch, Thảo Em sẽ trở thành "cô dâu" trong một lễ thành hôn tượng trưng.

Thiệp mời đám cưới do Thảo Cầm Viên Sài Gòn đăng tải. Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn
Thiệp mời đám cưới do Thảo Cầm Viên Sài Gòn đăng tải. Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn

"Chú rể" là cá thể Phi Phi, hươu cao cổ có nguồn gốc ngoại, cùng xuất xứ với bố mẹ của Thảo Em. Đại diện đơn vị cho biết trong môi trường nuôi dưỡng, Phi từng có hai bạn đời. Tuy nhiên, chương trình lần này chỉ mang tính chất vui nhộn, nhằm tạo điểm nhấn cho kỳ nghỉ lễ và giúp khách tham quan có thêm trải nghiệm mới lạ.

Hiện tại, Thảo Cầm Viên nuôi dưỡng hai cá thể hươu cao cổ và có kế hoạch ghép đôi sinh sản bài bản. Những cá thể không cùng huyết thống được đưa về sống chung từ sớm, sau đó theo dõi trong quá trình trưởng thành để hình thành cặp phù hợp.

Nhân viên chăm sóc cùng đội ngũ thú y thường xuyên ghi chép chỉ số sức khỏe, tập tính sinh sản để ước lượng thời điểm mang thai, dự sinh và chuẩn bị điều kiện chăm sóc thích hợp.

Thảo Em. Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn
Thảo Em. Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Hươu cao cổ là loài động vật trên cạn cao nhất thế giới, nổi bật với chiếc lưỡi dài có thể vượt 50 cm, giúp chúng dễ dàng cuộn và tuốt lá cây trên cao. Lưỡi của loài này có hai màu tím đen và hồng, trong đó phần sẫm màu lộ ra ngoài nhiều hơn, được cho là có tác dụng hạn chế ảnh hưởng của ánh nắng khi kiếm ăn.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được thành lập ngày 23/3/1864, là một trong những vườn thú lâu đời trên thế giới. Khuôn viên rộng khoảng 20 ha, hiện nuôi dưỡng 138 loài động vật cùng hàng trăm loài thực vật, đồng thời là điểm tham quan quen thuộc của người dân và du khách khi đến TP HCM.

