Suýt mất vé độc đắc 5,9 triệu USD vì quên trong túi quần

Đại diện Công ty Xổ số bang New Jersey cho biết một khách hàng đã hoàn tất thủ tục lĩnh giải Pick-6 trị giá 5,9 triệu USD vào giữa tháng 5/2026.

Tấm vé được bán ngày 22/5/2025 tại trạm xăng Eisenhower Exxon, hạt Essex. Theo quy định, người trúng giải có một năm để lĩnh thưởng. Cuối tháng 4/2026, do giải thưởng sắp hết hạn, cơ quan quản lý đã phát thông báo tìm người trúng.

Do không biết danh tính khách hàng, nhân viên trạm xăng khuyên những khách quen hay mua vé Pick-6 về nhà kiểm tra lại. Sau khi nghe tin, người đàn ông này lục tìm và phát hiện tờ vé số nằm trong túi chiếc quần cũ dưới tủ đồ.

Bà Mildred Simoneriluto (76 tuổi, bang Pennsylvania) đánh mất tấm vé số trị giá 2,5 triệu USD mua vào tháng 5/2024. Ảnh: WTAE

Đại diện Công ty Xổ số New Jersey cho biết việc người chơi bỏ quên giải thưởng trong túi quần áo hay ngăn kéo là chuyện thường xảy ra, nhưng hiếm khi rơi vào giải độc đắc.

Thực tế, nhiều người từng mất tiền vì thói quen thiếu cẩn thận. Tháng 5/2024, bà Mildred Simoneriluto, 76 tuổi, ở bang Pennsylvania phát hiện trúng giải Cash 5 trị giá 2,5 triệu USD sau hai tuần quay số. Bà cất tấm vé vào chiếc áo khoác cũ nhằm tránh quên, nhưng sau đó lại vô tình đem chiếc áo đi quyên góp cho một tổ chức từ thiện.

Người phụ nữ quay lại cửa hàng bán vé số khoảng 100 lần, nhưng nhân viên từ chối hỗ trợ do thiếu vé gốc. "Tôi không có từ ngữ nào diễn tả nổi sai lầm của bản thân", bà Simoneriluto kể.