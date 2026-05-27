Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Góc hài

Suýt mất vé độc đắc 5,9 triệu USD vì quên trong túi quần

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Nhờ được nhắc nhở, một người đàn ông ở bang New Jersey tìm thấy vé trúng độc đắc 5,9 triệu USD bị bỏ quên trong túi quần, chỉ 8 ngày trước khi hết hạn.

Đại diện Công ty Xổ số bang New Jersey cho biết một khách hàng đã hoàn tất thủ tục lĩnh giải Pick-6 trị giá 5,9 triệu USD vào giữa tháng 5/2026.

Tấm vé được bán ngày 22/5/2025 tại trạm xăng Eisenhower Exxon, hạt Essex. Theo quy định, người trúng giải có một năm để lĩnh thưởng. Cuối tháng 4/2026, do giải thưởng sắp hết hạn, cơ quan quản lý đã phát thông báo tìm người trúng.

Do không biết danh tính khách hàng, nhân viên trạm xăng khuyên những khách quen hay mua vé Pick-6 về nhà kiểm tra lại. Sau khi nghe tin, người đàn ông này lục tìm và phát hiện tờ vé số nằm trong túi chiếc quần cũ dưới tủ đồ.

Bà Mildred Simoneriluto (76 tuổi, bang Pennsylvania) đánh mất tấm vé số trị giá 2,5 triệu USD mua vào tháng 5/2024. Ảnh: WTAE
Bà Mildred Simoneriluto (76 tuổi, bang Pennsylvania) đánh mất tấm vé số trị giá 2,5 triệu USD mua vào tháng 5/2024. Ảnh: WTAE

Đại diện Công ty Xổ số New Jersey cho biết việc người chơi bỏ quên giải thưởng trong túi quần áo hay ngăn kéo là chuyện thường xảy ra, nhưng hiếm khi rơi vào giải độc đắc.

Thực tế, nhiều người từng mất tiền vì thói quen thiếu cẩn thận. Tháng 5/2024, bà Mildred Simoneriluto, 76 tuổi, ở bang Pennsylvania phát hiện trúng giải Cash 5 trị giá 2,5 triệu USD sau hai tuần quay số. Bà cất tấm vé vào chiếc áo khoác cũ nhằm tránh quên, nhưng sau đó lại vô tình đem chiếc áo đi quyên góp cho một tổ chức từ thiện.

Người phụ nữ quay lại cửa hàng bán vé số khoảng 100 lần, nhưng nhân viên từ chối hỗ trợ do thiếu vé gốc. "Tôi không có từ ngữ nào diễn tả nổi sai lầm của bản thân", bà Simoneriluto kể.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/suyt-mat-ve-doc-dac-5-9-trieu-usd-vi-quen-trong-tui-quan-5076904.html

Tin liên quan

Tags:

#Chuyện hy hữu #người trúng thưởng bỏ quên vé số #xổ số #giải thưởng #trúng thưởng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hai người lạ đi nhầm xe nhau 7 ngày Tết

Hai người lạ đi nhầm xe nhau 7 ngày Tết

Ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Công an phường Hồng Gai tổ chức trao trả xe máy cho đúng chủ sở hữu trong vụ 2 người lạ đi nhầm xe của nhau suốt 7 ngày Tết.
Tranh nhau mua con cừu biết giả chết khi gặp người lạ

Tranh nhau mua con cừu biết giả chết khi gặp người lạ

Con cừu 10 ngày tuổi thành hiện tượng lạ nhờ diễn xuất đặc biệt. Con vật thường giả chết khi có người lạ tiếp cận. Nhiều người dân tại Trung Quốc cho biết, họ sẵn lòng chi đậm để mua nó cho bằng được.
Nơi "tận cùng thế giới"

Nơi "tận cùng thế giới"

Bị băng bao phủ 9 tháng mỗi năm và nằm cách thị trấn gần nhất 800 km, Ittoqqortoormiit khiến không ít du khách tò mò về cuộc sống ở nơi tận cùng thế giới.
Khổ sở vì họ hàng sau khi trúng độc đắc

Khổ sở vì họ hàng sau khi trúng độc đắc

Từng sống vô gia cư và phải ở trọ chật hẹp, ông Suthon bất ngờ trở thành tâm điểm tranh giành phụng dưỡng của họ hàng sau khi trúng số 18 triệu baht (14 tỷ đồng).
'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt ở Mỹ

'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt ở Mỹ

Một phụ nữ ở New York, Mỹ bị tố giả làm food influencer, diện đồ hiệu sang chảnh để vào loạt nhà hàng cao cấp New York ăn uống hàng trăm USD rồi bỏ trốn không trả tiền.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!