Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chào đón cầu thủ xa quê về thi đấu

Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết, CLB luôn sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện tốt nhất để những cầu thủ là con em Hà Tĩnh cống hiến cho đội nhà.

Đại diện các gia đình cầu thủ tham dự buổi gặp mặt.

Đại diện các gia đình cầu thủ tham dự buổi gặp mặt.

Sáng 24/5, CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu gia đình các cầu thủ Hà Tĩnh thi đấu xa quê. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện 18 gia đình cầu thủ.

Buổi gặp mặt được tổ chức nhằm tạo không khí thân tình, gắn kết và gửi lời tri ân đến các cầu thủ quê Hà Tĩnh đang thi đấu xa nhà. Đây cũng là dịp để gia đình cầu thủ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với ban huấn luyện, lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Hiện nay, tại hệ thống sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gồm V.League và Giải hạng Nhất, có khá nhiều cầu thủ quê Hà Tĩnh đang thi đấu. Có thể kể như: trung vệ Bùi Tiến Dũng (SN 1995, quê xã Đức Thọ) đang khoác áo Thể Công – Viettel, tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (SN 2002, quê phường Thành Sen) đang thi đấu cho CLB HAGL, tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (SN 2001, quê xã Kỳ Văn) đang thi đấu cho CLB Thể Công – Viettel…

Trong không khí thân mật, lãnh đạo, ban huấn luyện CLB và đại diện các gia đình cầu thủ đã có những chia sẻ về dự định của đội bóng trong giai đoạn sắp tới.

bqbht_br_an-1.jpg
Ông Trần Quang Thưởng – Chủ tịch CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Trần Quang Thưởng – Chủ tịch CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng còn non trẻ, đang trong quá trình xây dựng bản sắc. CLB xác định việc đưa cầu thủ quê hương về thi đấu là nhiệm vụ quan trọng. CLB sẵn sàng đón chào và tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ là con em Hà Tĩnh về thi đấu và cống hiến.

Đại diện các gia đình cầu thủ, ông Võ Hữu Dữ ( bố của hậu vệ Võ Hữu Việt Hoàng (SN 2002, quê xã Cẩm Xuyên), đang thi đấu cho CLB Công an TP Hồ Chí Minh) bày tỏ cảm ơn CLB đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa này.

bqbht_br_anqq.jpg
Ông Võ Hữu Dữ – bố của hậu vệ Võ Hữu Việt Hoàng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo ông Dữ, được trở về thi đấu cho đội bóng quê hương là niềm tự hào của các cầu thủ xa quê. Gia đình các cầu thủ mong muốn CLB đồng hành, kết nối và tạo điều kiện đưa cầu thủ là con em Hà Tĩnh trở về cống hiến cho đội bóng quê hương.

Tin liên quan

Tags:

#Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #Cầu thủ Hà Tĩnh xa quê #Cầu thủ người Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia

Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia

Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.
Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!