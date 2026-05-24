Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chào đón cầu thủ xa quê về thi đấu

Sáng 24/5, CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu gia đình các cầu thủ Hà Tĩnh thi đấu xa quê. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện 18 gia đình cầu thủ.

Buổi gặp mặt được tổ chức nhằm tạo không khí thân tình, gắn kết và gửi lời tri ân đến các cầu thủ quê Hà Tĩnh đang thi đấu xa nhà. Đây cũng là dịp để gia đình cầu thủ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với ban huấn luyện, lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hiện nay, tại hệ thống sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gồm V.League và Giải hạng Nhất, có khá nhiều cầu thủ quê Hà Tĩnh đang thi đấu. Có thể kể như: trung vệ Bùi Tiến Dũng (SN 1995, quê xã Đức Thọ) đang khoác áo Thể Công – Viettel, tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (SN 2002, quê phường Thành Sen) đang thi đấu cho CLB HAGL, tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (SN 2001, quê xã Kỳ Văn) đang thi đấu cho CLB Thể Công – Viettel…

Trong không khí thân mật, lãnh đạo, ban huấn luyện CLB và đại diện các gia đình cầu thủ đã có những chia sẻ về dự định của đội bóng trong giai đoạn sắp tới.

Ông Trần Quang Thưởng – Chủ tịch CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Trần Quang Thưởng – Chủ tịch CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng còn non trẻ, đang trong quá trình xây dựng bản sắc. CLB xác định việc đưa cầu thủ quê hương về thi đấu là nhiệm vụ quan trọng. CLB sẵn sàng đón chào và tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ là con em Hà Tĩnh về thi đấu và cống hiến.

Đại diện các gia đình cầu thủ, ông Võ Hữu Dữ ( bố của hậu vệ Võ Hữu Việt Hoàng (SN 2002, quê xã Cẩm Xuyên), đang thi đấu cho CLB Công an TP Hồ Chí Minh) bày tỏ cảm ơn CLB đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa này.

Ông Võ Hữu Dữ – bố của hậu vệ Võ Hữu Việt Hoàng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo ông Dữ, được trở về thi đấu cho đội bóng quê hương là niềm tự hào của các cầu thủ xa quê. Gia đình các cầu thủ mong muốn CLB đồng hành, kết nối và tạo điều kiện đưa cầu thủ là con em Hà Tĩnh trở về cống hiến cho đội bóng quê hương.