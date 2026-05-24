Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chào đón cầu thủ xa quê về thi đấu

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết, CLB luôn sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện tốt nhất để những cầu thủ là con em Hà Tĩnh cống hiến cho đội nhà.
Sáng 24/5, CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu gia đình các cầu thủ Hà Tĩnh thi đấu xa quê. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện 18 gia đình cầu thủ.
Buổi gặp mặt được tổ chức nhằm tạo không khí thân tình, gắn kết và gửi lời tri ân đến các cầu thủ quê Hà Tĩnh đang thi đấu xa nhà. Đây cũng là dịp để gia đình cầu thủ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với ban huấn luyện, lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Hiện nay, tại hệ thống sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gồm V.League và Giải hạng Nhất, có khá nhiều cầu thủ quê Hà Tĩnh đang thi đấu. Có thể kể như: trung vệ Bùi Tiến Dũng (SN 1995, quê xã Đức Thọ) đang khoác áo Thể Công – Viettel, tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (SN 2002, quê phường Thành Sen) đang thi đấu cho CLB HAGL, tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (SN 2001, quê xã Kỳ Văn) đang thi đấu cho CLB Thể Công – Viettel…
Trong không khí thân mật, lãnh đạo, ban huấn luyện CLB và đại diện các gia đình cầu thủ đã có những chia sẻ về dự định của đội bóng trong giai đoạn sắp tới.
Ông Trần Quang Thưởng – Chủ tịch CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng còn non trẻ, đang trong quá trình xây dựng bản sắc. CLB xác định việc đưa cầu thủ quê hương về thi đấu là nhiệm vụ quan trọng. CLB sẵn sàng đón chào và tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ là con em Hà Tĩnh về thi đấu và cống hiến.
Đại diện các gia đình cầu thủ, ông Võ Hữu Dữ ( bố của hậu vệ Võ Hữu Việt Hoàng (SN 2002, quê xã Cẩm Xuyên), đang thi đấu cho CLB Công an TP Hồ Chí Minh) bày tỏ cảm ơn CLB đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa này.
Theo ông Dữ, được trở về thi đấu cho đội bóng quê hương là niềm tự hào của các cầu thủ xa quê. Gia đình các cầu thủ mong muốn CLB đồng hành, kết nối và tạo điều kiện đưa cầu thủ là con em Hà Tĩnh trở về cống hiến cho đội bóng quê hương.
HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.
Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.