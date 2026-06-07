Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thất bại trước Ninh Bình FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 8 mùa giải 2025/2026

Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Làm khách trước Ninh Bình FC được đánh giá vượt trội hơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn chịu thất bại trước đối thủ với tỷ số 0-3, qua đó khép lại mùa giải với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

bqbht_br_az.jpg
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo trắng) khởi đầu hiệp 1 khá ấn tượng.

18 giờ ngày 7/6, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Ninh Bình FC, trong khuôn khổ vòng 26 - vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2025/2026. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhập cuộc đầy tự tin, chủ động dâng cao đội hình tấn công và tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.

Phút 12, tiền đạo Atshimene của đội khách tung cú đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành chủ nhà trong gang tấc. Trước sức ép của đội khách, Ninh Bình FC phải lùi sâu về phòng ngự, những pha tấn công của chủ nhà tỏ ra đơn điệu, dễ bị hoá giải. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Ninh Bình FC bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công. Phút 56, tận dụng pha bóng khá lộn xộn trong vòng cấm, tiền đạo Fred Friday dứt điểm chính xác đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước. Chỉ 2 phút sau, từ pha phản công bên cánh trái, tiền đạo Phạm Gia Hưng bật cao đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho Ninh Bình FC.

bqbht_br_as.jpg
Ninh Bình FC "lột xác" ở hiệp 2 để đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0.

Nhận 2 bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cố gắng phản công tìm bàn gỡ nhưng những pha phối hợp của đội khách không làm khó được hàng thủ chủ nhà. Đến phút 81, từ pha phản công, tiền vệ Trần Bảo Toàn ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Ninh Bình FC.

Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc mùa giải 2025/2026 với vị trí thứ 8 chung cuộc. Đội bóng núi Hồng có 7 trận thắng, 8 trận hòa và để thua 11 trận. Hàng công ghi được 15 bàn (thấp nhất giải), hàng thủ để thủng lưới 29 bàn.

Tin liên quan

Tags:

#Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24H #Bóng đá Hà Tĩnh

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chưa có "phép màu" cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chưa có "phép màu" cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bước vào trận đấu với nhiều kỳ vọng sau những thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng khi để thua Thể Công - Viettel với tỷ số 0-2.
Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia

Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia

Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.
Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!