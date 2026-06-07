Thất bại trước Ninh Bình FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 8 mùa giải 2025/2026

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo trắng) khởi đầu hiệp 1 khá ấn tượng.

18 giờ ngày 7/6, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Ninh Bình FC, trong khuôn khổ vòng 26 - vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2025/2026. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhập cuộc đầy tự tin, chủ động dâng cao đội hình tấn công và tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.

Phút 12, tiền đạo Atshimene của đội khách tung cú đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành chủ nhà trong gang tấc. Trước sức ép của đội khách, Ninh Bình FC phải lùi sâu về phòng ngự, những pha tấn công của chủ nhà tỏ ra đơn điệu, dễ bị hoá giải. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Ninh Bình FC bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công. Phút 56, tận dụng pha bóng khá lộn xộn trong vòng cấm, tiền đạo Fred Friday dứt điểm chính xác đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước. Chỉ 2 phút sau, từ pha phản công bên cánh trái, tiền đạo Phạm Gia Hưng bật cao đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho Ninh Bình FC.

Ninh Bình FC "lột xác" ở hiệp 2 để đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0.

Nhận 2 bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cố gắng phản công tìm bàn gỡ nhưng những pha phối hợp của đội khách không làm khó được hàng thủ chủ nhà. Đến phút 81, từ pha phản công, tiền vệ Trần Bảo Toàn ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Ninh Bình FC.

Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc mùa giải 2025/2026 với vị trí thứ 8 chung cuộc. Đội bóng núi Hồng có 7 trận thắng, 8 trận hòa và để thua 11 trận. Hàng công ghi được 15 bàn (thấp nhất giải), hàng thủ để thủng lưới 29 bàn.