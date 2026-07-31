Thắng kịch tính U11 Hải Phòng, U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào tứ kết quốc gia

U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) nỗ lực tìm bàn thắng.

Lúc 18 giờ ngày 31/7, tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk, U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu U11 Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 1/8 Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026.

U11 Hải Phòng là đội khởi đầu tốt hơn khi có được những cơ hội khá nguy hiểm. Phút thứ 9, tiền vệ Trung Hiếu sút xa đưa Hải Phòng vượt lên. U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cố gắng đẩy cao đội hình và có được 2 bàn thắng ở cuối hiệp 1 nhờ cú đúp của hậu vệ Khánh Dương.

U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng trước U11 Hải Phòng, lọt vào tứ kết U11 quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thanh Dương.

Bước sang hiệp 2, U11 Hải Phòng dồn lên tấn công tìm bàn thắng. Những nỗ lực của U11 Hải Phòng được đền đáp ở phút thứ 39 nhờ công của tiền vệ Trung Hiếu. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của 40 phút thi đấu chính thức. Với kết quả này, 2 đội phải bước vào loạt penalty để phân định thắng thua.

Trên chấm luân lưu, U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3 để giành quyền vào chơi trận tứ kết. Đối thủ của U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là U11 Hà Nội - một đội bóng rất mạnh. Trận đấu diễn ra lúc 17 giờ ngày 1/8.