Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa không bàn thắng trước SHB Đà Nẵng

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Trước lối chơi chặt chẽ và thực dụng của SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm và đành chấp nhận trận hòa với tỷ số 0-0.

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

18 giờ ngày 31/5, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB SHB Đà Nẵng, khuôn khổ vòng 25 V.League 2025/2026. Với tinh thần tự tin, ngay những phút đầu trận đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng lùi sâu phòng ngự, chờ cơ hội phản công.

Phút 24, tiền đạo Atshimene tung cú dứt điểm từ xa đưa bóng đi chệch khung thành Đà Nẵng trong gang tấc. Đến phút 44, tiếp tục là tiền đạo này tung cú dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Nguyễn Văn Toản của đội khách đã xuất sắc cứu thua. SHB Đà Nẵng có cơ hội nguy hiểm ở cuối hiệp 1 nhưng trung vệ Đỗ Phi Long lại dứt điểm ra ngoài ở cự li tầm 3 mét. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

SHB Đà Nẵng chơi cố gắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều sự thay đổi khi SHB Đà Nẵng chủ động chơi chậm, kiểm soát bóng phần sân nhà. Đội khách tạo được một số tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công.

Phút 72 tiền đạo Makaric của Đà Nẵng có cơ hội đối mặt với thủ môn Thanh Tùng nhưng cú dứt điểm của ngoại binh này lại quá nhẹ. Những phút cuối trận, SHB Đà Nẵng lùi sâu đội hình phòng ngự nhằm kiếm về 1 điểm. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0.

Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục đứng ở vị trí thứ 8. Ở vòng 26, vòng đấu cuối cùng của giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Ninh Bình. Trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 7/6.

Tags:

Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia

Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.
Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
