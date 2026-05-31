Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa không bàn thắng trước SHB Đà Nẵng

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

18 giờ ngày 31/5, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB SHB Đà Nẵng, khuôn khổ vòng 25 V.League 2025/2026. Với tinh thần tự tin, ngay những phút đầu trận đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng lùi sâu phòng ngự, chờ cơ hội phản công.

Phút 24, tiền đạo Atshimene tung cú dứt điểm từ xa đưa bóng đi chệch khung thành Đà Nẵng trong gang tấc. Đến phút 44, tiếp tục là tiền đạo này tung cú dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Nguyễn Văn Toản của đội khách đã xuất sắc cứu thua. SHB Đà Nẵng có cơ hội nguy hiểm ở cuối hiệp 1 nhưng trung vệ Đỗ Phi Long lại dứt điểm ra ngoài ở cự li tầm 3 mét. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

SHB Đà Nẵng chơi cố gắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều sự thay đổi khi SHB Đà Nẵng chủ động chơi chậm, kiểm soát bóng phần sân nhà. Đội khách tạo được một số tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công.

Phút 72 tiền đạo Makaric của Đà Nẵng có cơ hội đối mặt với thủ môn Thanh Tùng nhưng cú dứt điểm của ngoại binh này lại quá nhẹ. Những phút cuối trận, SHB Đà Nẵng lùi sâu đội hình phòng ngự nhằm kiếm về 1 điểm. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0.

Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục đứng ở vị trí thứ 8. Ở vòng 26, vòng đấu cuối cùng của giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Ninh Bình. Trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 7/6.

