Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngọc Thắng - Thuý Hiền
(Baohatinh.vn) - Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...

Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định ăn mừng bàn nâng tỷ số 2-0 vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thép Xanh Nam Định ở vòng 17 đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã có ngày thi đấu khá tốt, tận dụng được những cơ hội tạo ra để định đoạt trận đấu. Trong khi đó, đội bóng núi Hồng sau gần 1 tháng trở lại sân cỏ vẫn chưa có sự bứt phá, và tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Trận thua trước Thép Xanh Nam Định là trận thua thứ 2 liên tiếp của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thất bại này không gây bất ngờ lớn về kết quả, nhưng cách đội bóng Hà Tĩnh gục ngã lại khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Đó là một trận đấu mà những hạn chế quen thuộc tiếp tục lặp lại: hàng công thiếu sắc bén, tuyến giữa thiếu ý tưởng, và lối chơi tấn công biên khá đơn giản.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khởi đầu trận đấu khá tốt nhưng chưa tạo được đột phá.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhập cuộc với thế trận không quá lép vế, thậm chí có những thời điểm kiểm soát bóng ngang ngửa với đối thủ. Tuy nhiên, sự chủ động đó chỉ dừng lại ở mức kiểm soát khu vực giữa sân một cách an toàn, thiếu đi những đường chuyền mang tính đột phá. Các tiền đạo gần như rơi vào tình trạng “đói bóng”, buộc phải lùi sâu hoặc dạt cánh để tìm cơ hội.

Mùa giải này, đội bóng núi Hồng thiếu đi một “nhạc trưởng” nơi tuyến giữa khiến lối chơi của đội trở nên đơn điệu. Khu trung tuyến, nơi đáng ra phải đóng vai trò điều tiết và sáng tạo thì các tiền vệ của Hà Tĩnh lại thi đấu rời rạc, thiếu sự liên kết và không có những pha xử lý mang tính bất ngờ.

Tuyến giữa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thiếu sự sáng tạo.

Những đường chuyền chủ yếu là chuyền ngang hoặc chuyền về, khiến nhịp độ tấn công bị chậm lại và tạo điều kiện cho đội khách tổ chức phòng ngự. Khi không thể xuyên phá trung lộ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh buộc phải chuyển hướng ra hai biên như một phương án gần như duy nhất.

Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào các pha tấn công biên khiến lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dễ bị đối thủ bắt bài. Các hậu vệ và tiền vệ cánh liên tục thực hiện những pha leo biên và tạt bóng, nhưng hiệu quả mang lại rất thấp. Hàng thủ Thép Xanh Nam Định dễ dàng đọc tình huống và hóa giải mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Những pha tạt bóng vào vòng cấm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị hàng thủ đội khách hóa giải dễ dàng.

Một vấn đề nữa của đội bóng núi Hồng chính là khả năng dứt điểm trong những tình huống xử lý cuối cùng. Khi có cơ hội hiếm hoi tiếp cận vòng cấm, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thường xử lý chậm hoặc thiếu quyết đoán, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Vỏn vẹn 11 bàn thắng sau 17 vòng đấu là minh chứng rõ nhất việc hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu thiếu hiệu quả. Điều này phản ánh phần nào áp lực tâm lý cũng như sự hạn chế về kỹ năng cá nhân.

Nhìn rộng ra, đội hình của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thiếu những nhân tố có thể tạo ra bước ngoặt và sự khác biệt. Khi lối chơi chung bị bắt bài, đội bóng cần những cá nhân có khả năng đột phá hoặc tung ra những pha xử lý bất ngờ.

Đội hình của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thiếu những nhân tố có thể tạo ra đột phá.

Thất bại trước Thép Xanh Nam Định một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về cách vận hành lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nếu không cải thiện khả năng sáng tạo ở tuyến giữa, đa dạng hóa phương án tấn công và khả năng dứt điểm thì đội bóng sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Đây không chỉ là vấn đề của một trận đấu, mà là bài toán dài hạn đòi hỏi sự điều chỉnh cả về chiến thuật lẫn con người.

