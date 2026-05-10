Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Thể Công - Viettel

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Tiếp đón CLB Thể Công - Viettel trên sân nhà, dù rất nỗ lực nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn không thể làm nên bất ngờ khi nhận thất bại với tỷ số 0-2.

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Vào lúc 18h ngày 10/5, trên sân nhà, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thể Công - Viettel trong khuôn khổ vòng 22 V.League 2025/2026. Đoàn quân của HLV Phan Như Thuật bước vào trận đấu với mục tiêu giành ít nhất một điểm.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng núi Hồng chủ động chơi phòng ngự phản công. Ngay phút thứ 6, từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Bùi Tiến Dũng dứt điểm trong vòng cấm đưa Thể Công - Viettel vươn lên dẫn trước.

Phút thứ 9, Victor Lê có cú sút phạt nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Nguyễn Văn Việt của đội khách.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp khó trước hàng thủ chắc chắn của Thể Công - Viettel.

Đến phút thứ 15, Bùi Tiến Dũng tiếp tục ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo lính. Nhận 2 bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, những pha phối hợp của chủ nhà dễ dàng bị đội khách hoá giải. Phút 29, tiền vệ Khuất Văn Khang tung cú cứa lòng đẹp mắt nhưng thủ môn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Tùng đã xuất sắc cứu thua. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về đội khách.

Ngay đầu hiệp 2, Nhâm Mạnh Dũng có cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc cầu môn chủ nhà. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tăng cường sức mạnh hàng công khi đưa 2 tiền vệ là Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Văn Hiệp và tiền đạo Welder de Jesus Costa vào sân.

Không thể ghi được bàn thắng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chịu thất bại 0-2 trước đối thủ.

Đội khách chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự, tạo điều kiện để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dâng cao tấn công. Tuy nhiên, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của Thể Công - Viettel. Dù tạo được một số tình huống nguy hiểm nhưng chủ nhà không thể ghi được bàn thắng nào. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về Thể Công – Viettel.

Vòng 23, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ làm khách trên sân nhà của CLB Hoàng Anh Gia Lai vào lúc 17h ngày 17/5.

#Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #Bóng đá Việt Nam #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia

Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.
Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh

Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
