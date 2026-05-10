Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Thể Công - Viettel

(Baohatinh.vn) - Tiếp đón CLB Thể Công - Viettel trên sân nhà, dù rất nỗ lực nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn không thể làm nên bất ngờ khi nhận thất bại với tỷ số 0-2.
Vào lúc 18h ngày 10/5, trên sân nhà, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thể Công - Viettel trong khuôn khổ vòng 22 V.League 2025/2026. Đoàn quân của HLV Phan Như Thuật bước vào trận đấu với mục tiêu giành ít nhất một điểm.
Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng núi Hồng chủ động chơi phòng ngự phản công. Ngay phút thứ 6, từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Bùi Tiến Dũng dứt điểm trong vòng cấm đưa Thể Công - Viettel vươn lên dẫn trước.
Phút thứ 9, Victor Lê có cú sút phạt nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Nguyễn Văn Việt của đội khách.
Đến phút thứ 15, Bùi Tiến Dũng tiếp tục ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo lính. Nhận 2 bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, những pha phối hợp của chủ nhà dễ dàng bị đội khách hoá giải. Phút 29, tiền vệ Khuất Văn Khang tung cú cứa lòng đẹp mắt nhưng thủ môn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Tùng đã xuất sắc cứu thua. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về đội khách.
Ngay đầu hiệp 2, Nhâm Mạnh Dũng có cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc cầu môn chủ nhà. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tăng cường sức mạnh hàng công khi đưa 2 tiền vệ là Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Văn Hiệp và tiền đạo Welder de Jesus Costa vào sân.
Đội khách chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự, tạo điều kiện để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dâng cao tấn công. Tuy nhiên, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của Thể Công - Viettel. Dù tạo được một số tình huống nguy hiểm nhưng chủ nhà không thể ghi được bàn thắng nào. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về Thể Công – Viettel.
Vòng 23, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ làm khách trên sân nhà của CLB Hoàng Anh Gia Lai vào lúc 17h ngày 17/5.
