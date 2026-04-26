Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an TP Hồ Chí Minh: Tiếp đà hưng phấn

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đón tiếp CLB Công an TP Hồ Chí Minh trên sân nhà vào 18h chiều 26/4 trong khuôn khổ vòng 20 LPBank V.League 1 - 2025/26. Ảnh: VPF.

Chiều nay (26/4) vào lúc 18h, trong khuôn khổ vòng 20 LPBank V.League 1 - 2025/26, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục được chơi trên sân nhà, tiếp đón CLB Công an TP Hồ Chí Minh. Sau chiến thắng trước Hải Phòng, niềm tin đang trở lại mạnh mẽ với đội bóng núi Hồng.

Ở chiều ngược lại, phong độ của đội khách lại là điều đáng lo. “Bất ổn” là từ khóa bao trùm lên màn trình diễn của Tiến Linh và các đồng đội thời gian qua. Ba vòng đấu gần nhất, Công an TP Hồ Chí Minh toàn thua, thủng lưới tới 10 bàn và không ghi nổi bàn thắng nào. Một chuỗi kết quả cho thấy sự sa sút rõ rệt, cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

CLB Công an TP Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu nhạt nhòa ở trận lượt đi với tỷ số 0-0.

Dù từng có giai đoạn khởi đầu ấn tượng và góp mặt trong nhóm đầu bảng, nhưng tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức đang đánh mất sự cân bằng. Hàng thủ liên tục mắc sai số, đặc biệt khi đối đầu với những đội bóng có tốc độ và khả năng pressing tốt. Trong khi đó, hàng công lại thiếu sắc bén, bỏ lỡ nhiều cơ hội, khiến áp lực càng đè nặng sau mỗi bàn thua.

Dẫu vậy, không thể xem nhẹ đội khách. CLB Công an TP Hồ Chí Minh vẫn sở hữu bộ khung chất lượng với nhiều cá nhân có thể tạo khác biệt. Nguyễn Tiến Linh tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công với khả năng chọn vị trí, không chiến và dứt điểm trong vòng cấm. Bên cạnh đó, dàn ngoại binh như Endrick Dos Santos, Schorr Utzig hay Makrillos Peter mang đến tốc độ, thể lực và khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Công an TP Hồ Chí Minh là đội bóng có lực lượng khá dày dặn. Ảnh: VPF.

Trong khung gỗ, Patrick Lê Giang vẫn là điểm tựa đáng tin cậy với phản xạ tốt, nhiều lần cứu thua cho đội nhà. Tuy nhiên, nếu hệ thống phòng ngự phía trên không được tổ chức lại, sức ép đặt lên thủ môn này sẽ còn rất lớn.

Về lối chơi, đội bóng ngành công an vẫn trung thành với cách tiếp cận kiểm soát bóng, triển khai từ tuyến dưới và tận dụng khả năng cầm nhịp của hàng tiền vệ. Khi có khoảng trống, họ sẵn sàng tăng tốc bằng những đường chuyền trực diện lên tuyến trên. Tuy nhiên, trước các đối thủ chơi phòng ngự số đông và kỷ luật, Công an TP Hồ Chí Minh thường rơi vào bế tắc.

Tập trung phòng ngự, chờ đợi phản công nhiều khả năng sẽ là cách tiếp cận của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội chủ nhà duy trì được sự chắc chắn nơi hàng thủ, với trung vệ Helerson đóng vai trò thủ lĩnh. Ở trận lượt đi, Tiến Linh gần như bị “bỏ đói” khi bị cô lập trước hệ thống phòng ngự nhiều lớp - kịch bản hoàn toàn có thể lặp lại nếu đội khách không cải thiện cách tiếp cận.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có đầy đủ cơ sở để hướng tới một chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: VPF.

Một điểm yếu khác của Công an TP Hồ Chí Minh là khoảng trống phía sau hàng thủ khi dâng cao đội hình. Đây là “điểm đánh” quen thuộc mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể khai thác bằng những tình huống phản công nhanh.

Vai trò của tuyến giữa tiếp tục mang tính quyết định. Onoja hay Nguyễn Trọng Hoàng - với kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống vẫn là “van điều tiết” quan trọng, giúp Hà Tĩnh duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và phản công. Khi có bóng, có thể ưu tiên những đường chuyền sớm ra phía sau hàng thủ đối phương, nơi được kỳ vọng khai thác khoảng trống bằng tốc độ, sự linh hoạt của Viktor Lê hay khả năng càn lướt của Atshimene.

Hiện, CLB Công an TP Hồ Chí Minh đang xếp thứ 7 với 26 điểm. Nếu vẫn không thể giải bài toán trước những đối thủ chơi kỷ luật và kín kẽ, đội khách rất dễ tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng.

Còn với chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, vị trí thứ 9 với 23 điểm đã là thứ hạng khá an toàn. Nhưng với tinh thần cống hiến và màu cờ sắc áo, lợi thế sân nhà cũng như đà hưng phấn dâng cao, Trọng Hoàng và đồng đội có đầy đủ cơ sở để hướng tới một chiến thắng. Nếu tận dụng tốt cơ hội và phát huy hiệu quả các phương án chiến thuật sở trường, đội bóng núi Hồng có thể nối dài mạch kết quả tích cực, từng bước vươn lên thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng.