Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

HLV Phan Như Thuật dẫn dắt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ vòng 22 V.League 1 - 2025/2026. Ảnh: Báo Nghệ An.

Thời điểm cuối mùa giải V.League 1 - 2025/2026, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh. Ngay sau đó, ông Phan Như Thuật (SN 1984, quê Nghệ An) – cựu HLV Sông Lam Nghệ An đã được lựa chọn để thay thế. Nhiều khả năng, việc đội bóng thi đấu thiếu ổn định những vòng đấu gần đây là nguyên nhân khiến ban lãnh đạo đội bóng núi Hồng đưa ra các quyết định này.

Trong chiều 5/5, tân HLV trưởng Phan Như Thuật đã buổi làm việc đầu tiên với đội bóng trên sân tập. Dưới sự chỉ đạo của tân HLV, toàn đội tập luyện nghiêm túc với tinh thần thoải mái, nỗ lực hoàn thành giáo án mà ban huấn luyện đề ra. HLV Phan Như Thuật cho đội bóng triển khai các bài phối hợp nhóm, tấn công trung lộ, áp sát nhanh...

HLV Phan Như Thuật chịu nhiều áp lực bởi sự kỳ vọng "thay tướng đổi vận" của người hâm mộ. Ảnh: Báo Nghệ An.

Sự xuất hiện của vị HLV người Nghệ An đã nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ. Điều này cũng khiến ông Thuật nhận không ít áp lực.

Trong bóng đá, việc thay HLV thường đi kèm với kỳ vọng về sự đổi vận. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra như kỳ vọng. Để thay đổi thành tích đội bóng trong thời gian ngắn thực sự là bài toán khó với bất cứ HLV nào, càng khó hơn khi phong độ thi đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thời gian qua không ổn định.

Sau 5 ngày nhậm chức, HLV Phan Như Thuật sẽ đón thử thách đầu tiên khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu với Thể Công - Viettel ở vòng 22 diễn ra lúc 18 giờ ngày 10/5, trên sân vận động Hà Tĩnh.

Đội bóng áo lính lúc này đang tạm đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Phong độ của đội bóng cũng rất ấn tượng khi 10 trận gần nhất bất bại, trong đó 7 trận thắng. Lực lượng của Thể Công - Viettel cũng được đánh giá vượt trội hơn so với đội bóng núi Hồng khi sở hữu những cái tên chất lượng như: Khuất Văn Khang, Lucao, Nguyễn Văn Việt, Bùi Tiến Dũng…

Đối đầu với Thể Công - Viettel (áo đỏ) trong trận đấu tới đây là thử thách lớn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov, Thể Công - Viettel là đội bóng có tổ chức tốt và luôn biết cách tận dụng sai lầm của đối phương. Đội bóng sở hữu hàng công tốt thứ 3 và hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu.

Ở lượt đi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã để thua đối thủ với tỷ số 0-2. Việc đối đầu với Thể Công - Viettel tới đây sẽ là bài toán khó đối với HLV Phan Như Thuật và các học trò, đặc biệt là trong bối cảnh hàng công của đội nhà đang sa sút phong độ.

Vấn đề lớn nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải này là ở khả năng ghi bàn. Sau 21 vòng đấu, đội bóng mới chỉ ghi được 12 bàn thắng, con số thấp nhất giải. Dù đã tạo ra được các cơ hội "ngon ăn" trong các trận đấu, tuy nhiên, các chân sút của đội bóng núi Hồng lại bỏ lỡ đáng tiếc.

HLV Phan Như Thuật cần sớm có phương án "mở khoá" hàng công.

Đội bóng núi Hồng đã chiêu mộ 4 ngoại binh trên hàng công ở mùa giải này nhưng tất cả đều không đạt kỳ vọng. Cụ thể, từ đầu mùa giải là Atshimene và Yevgeniy Serdyuk, nhưng sau 3 vòng Yevgeniy Serdyuk chấn thương và nghỉ hết mùa giải, còn Ashimene đến nay mới chỉ có 4 bàn thắng.

Giai đoạn lượt về, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ thêm 2 ngoại binh là Albertine Joao Pereira và Welder de Jesus Costa. Sau 3 trận vào sân từ băng ghế dự bị, Albertine Joao Pereira chia tay đội bóng. Welder de Jesus Costa được chọn thay thế nhưng số lần ra sân của cầu thủ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến nay, anh vẫn chưa có bàn thắng nào.

Điều quan trọng đặt ra lúc này đối với HLV Phan Như Thuật là sẽ phải nhanh chóng tìm ra cách "mở khoá" hàng công. Tuy nhiên, nhìn vào đội hình hiện tại, đây có vẻ là nhiệm vụ khó.

Theo đánh giá của người hâm mộ, lối chơi của đội bóng núi Hồng hiện tại đang thiếu tính đột biến. Điểm dễ nhận thấy nhất là đội bóng triển khai bóng khá nhiều ra hai cánh thay vì tổ chức kiểm soát ở trung tuyến. Cổ động viên của đội bóng núi Hồng, anh Phạm Ngọc Dũng (trú phường Thành Sen) chia sẻ: "Đội bóng gần như không có các bài đánh trung lộ rõ ràng hay những tình huống xâm nhập vòng cấm bằng những đường chọc khe. Khi gặp các đội chơi phòng ngự thấp và bịt kín biên, đội thường rơi vào trạng thái bế tắc, thiếu phương án phá vỡ khối phòng ngự dày đặc. Hy vọng rằng, dưới thời HLV Phan Như Thuật, lối đá của đội bóng sẽ đa dạng, hấp dẫn hơn".

Lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thiếu đi tính đột biến.

Bên cạnh đó, chất lượng đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện tại cũng chỉ nằm ở mức trung bình. Đội bóng thiếu đi một "nhạc trưởng" nơi tuyến giữa, thiếu những nhân tố có thể tạo nên đột biến và một "sát thủ" đích thực trên hàng công.

Vấn đề con người hiện tại của đội bóng là không thể thay đổi. Vì thế, có lẽ, vị HLV sinh năm 1984 sẽ thay đổi sơ đồ chiến thuật, tập trung tổ chức các bài tấn công trung lộ, gia tăng tốc độ luân chuyển bóng và cải thiện khả năng dứt điểm.

Hiện tại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chạm một tay vào mục tiêu trụ hạng. Đây là tín hiệu tích cực, giúp toàn đội bước vào giai đoạn còn lại với tâm thế thoải mái hơn. Trong bối cảnh đó, HLV Phan Như Thuật có thêm không gian để thử nghiệm, điều chỉnh và xây dựng lối chơi rõ nét hơn cho đội bóng.

Đây là lúc đội bóng cần cho thấy sự khởi sắc, đặc biệt là ở khả năng tấn công và tính ổn định trong lối chơi. Một vài kết quả tích cực sẽ giúp xua đi chuỗi trận chưa như kỳ vọng trước đây. Đó cũng là cách để tân HLV Phan Như Thuật ghi điểm với người hâm mộ và ban lãnh đạo đội bóng.