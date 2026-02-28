Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại ở trận "derby xứ Nghệ"

(Baohatinh.vn) - Tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng lại không thể tận dụng để ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận thất bại trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số 0-1.
18h ngày 28/2, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Sông Lam Nghệ An, khuôn khổ vòng 14 V.League 2025/2026. Trận "derby xứ Nghệ" rất được người hâm mộ mong chờ, cả hai đội đều đặt quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm.
Những phút đầu trận cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đều chơi đầy chủ động, áp sát nhanh, vì thế có khá ít tình huống nguy hiểm lên cầu môn hai đội. Bất ngờ xảy ra ở phút 22 khi tiền đạo Olaha của Sông Lam Nghệ An đi bóng đầy lắt léo rồi tung cú sút xa đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu. Đội chủ nhà có câu trả lời ngay sau đó nhưng cú đánh đầu của Atshimene lại đưa bóng đi trúng người thủ môn Cao Văn Bình.
Sau bàn thua, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút bù giờ 45+1, tiền đạo Albertine Joao Pereira bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi cho chủ nhà, hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An.
Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có sự thay đổi khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng chủ động hơn. Các học trò của HLV Nguyễn Công Mạnh đẩy cao đội hình tấn công buộc đội khách phải lùi sâu đội hình. Phút 59, tiền vệ Huỳnh Tiến Đạt dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn đội khách.
Phút 69, Sông Lam Nghệ An bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 khi tiền đạo Moore không thể thắng được thủ môn Nguyễn Thanh Tùng trong pha đối mặt. Phút 86, đến lượt Viktor Lê bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cú dứt điểm của anh trong tư thế đối mặt với thủ môn đội khách lại đưa bóng đi chệch khung thành.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1 - 0 nghiêng về đội khách. Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tạm đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng nhưng đã bị các đội xếp sau thu hẹp điểm số.
