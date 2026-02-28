Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà vào lúc 18h ngày 28/2 trong khuôn khổ vòng 14 LPBank V.League 1 - 2025/26.

Vào 18h00 chiều nay (ngày 28/2), sân vận động Hà Tĩnh sẽ trở thành tâm điểm của những người yêu bóng đá khi diễn ra trận Derby xứ Nghệ đầy duyên nợ giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An. Dù đang là đội bóng dẫn trước trên bảng xếp hạng, song với tinh thần hưng phấn hiện có của các cầu thủ đội khách, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Về phía đội khách, sau thất bại bạc nhược trước CLB Hà Nội, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đã khiến tất cả ngỡ ngàng bằng chiến thắng "hủy diệt" 4-1 trước Thể Công - Viettel. Hàng loạt những cầu thủ trẻ đang cho thấy phong độ cao và sẵn sàng đột phá và bùng nổ.

Những cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An khiến ứng cử viên vô địch Thể Công - Viettel đại bại ngay trên sân nhà. Ảnh: VPF.

Bên cạnh đó, sự nguy hiểm còn đến từ cặp đôi tiền đạo ngoại binh Olaha - Dale Moore, kết hợp cùng những pha leo biên đầy tốc độ của các cầu thủ trẻ chắc chắn sẽ khiến nhiều hàng thủ phải e ngại.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ cũng đối mặt với bài toán nhân sự ở hàng thủ khi hậu vệ Văn Huy bị treo giò do thẻ đỏ. Nhiều khả năng những gương mặt trẻ sẽ được tin dùng để làm quen với môi trường V.League và chuẩn bị nhân sự cho chặng đường dài phía trước.

Phía chủ nhà, tổn thất lớn nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu này chính là sự vắng mặt của trung vệ ngoại binh Helerson do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là bài toán hóc búa đối với HLV Nguyễn Công Mạnh, bởi Helerson không chỉ là chốt chặn tin cậy mà còn là người chỉ huy hàng phòng ngự.

Thiếu vắng Helerson sẽ là áp lực không nhỏ với hàng thủ của Hà Tĩnh.

Việc mất đi trung vệ có khả năng không chiến và bọc lót tốt nhất sẽ khiến các hậu vệ nội như Văn Hạnh hay Mạnh Hưng phải chịu áp lực cực lớn trước những tiền đạo giàu tốc độ bên phía đội khách. Người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào sự kỷ luật và lối chơi lì lợm vốn đã trở thành bản sắc của đội bóng trong suốt thời gian qua.

Nhiều khả năng, HLV Nguyễn Công Mạnh sẽ chỉ đạo các học trò chơi chặt chẽ, rình rập cơ hội từ các tình huống cố định để tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Ngược lại, Sông Lam Nghệ An với sự hưng phấn của mình sẽ không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi tấn công tìm kiếm lợi thế từ sớm.

Cuộc đối đầu hấp dẫn giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Còn nhớ ở trận đấu lượt đi, dù nắm lợi thế lớn khi có bàn mở tỷ số và thi đấu hơn người ở rất sớm nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn mắc sai lầm và phải chịu chia điểm. Có lẽ, sự đối đầu giữa sức trẻ và kinh nghiệm chính là điều làm nên sức hấp dẫn của trận derby xứ Nghệ lần này.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc sai lầm từ hàng phòng ngự đang bị "sứt mẻ" của cả hai bên. Một kết quả hòa có bàn thắng hoặc chiến thắng sít sao cho đội tận dụng cơ hội tốt hơn là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Hiện, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang xếp thứ 7 với 17 điểm, trong khi Sông Lam Nghệ An cũng đang có những bước bứt phá với 13 điểm và xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ biết cách vượt qua khó khăn về nhân sự để giành một kết quả có lợi, qua đó bứt phá mạnh mẽ hơn trên bảng xếp hạng V.League năm nay.