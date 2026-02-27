Ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Lễ trao quyết định được tổ chức chiều 27/2, tại trụ sở Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Đinh Trung

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội; định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Trưởng ban hiện nay là ông Nguyễn Thanh Nghị, với 10 Phó ban gồm bà Nguyễn Thúy Anh và các ông Thái Thanh Quý, Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Thế Mạnh, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Đức Trung.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Sỹ Hiệp. Ảnh: Đinh Trung

Ông Nguyễn Kim Sơn 60 tuổi, quê Hải Phòng, là phó giáo sư, tiến sĩ Ngữ văn; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; Đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông từng giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; từng là học giả nghiên cứu tại Học viện Harvard Yenching (Mỹ), giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ông sau đó giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, trước khi được phê chuẩn làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tháng 4/2021.

Trong nhiệm kỳ giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Kim Sơn đã xử lý các vấn đề trước mắt và tập trung hoàn thiện thể chế, nâng vị thế nhà giáo, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh và đầu tư hạ tầng, từng bước tạo nền tảng chính sách và nguồn lực dài hạn cho đổi mới giáo dục.

Ông nhất quán quan điểm đưa giáo dục trở về giá trị thực, dứt bệnh thành tích, chống dạy và học hình thức, xây dựng môi trường trung thực, coi chất lượng là thước đo. Ông trực tiếp chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, xác định chuyển giáo dục sang thực học, thực chất với 3 trụ cột là chuẩn năng lực, chất lượng đội ngũ và môi trường học tập.

Ông Nguyễn Kim Sơn tham gia xây dựng, sửa đổi các luật quan trọng để năm 2025 lần đầu tiên 4 luật giáo dục đồng thời được Quốc hội thông qua, tạo hành lang pháp lý tương đối đồng bộ cho toàn ngành. Trong đó, các chính sách đáng chú ý là xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp, bổ sung hệ số đặc thù để cải thiện thu nhập thực tế; mở rộng chính sách miễn, giảm học phí nhằm bảo đảm cơ hội học tập công bằng hơn cho học sinh, nhất là ở bậc phổ thông.

Luật Nhà giáo lần đầu được ban hành, xác lập đầy đủ vị trí pháp lý, quyền, nghĩa vụ và cơ chế bảo vệ danh dự, uy tín nghề dạy học. Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2032 cũng được triển khai để xóa phòng học tạm, xây dựng trường lớp kiên cố cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Gần 66.000 biên chế giáo viên được giao bổ sung giai đoạn 2022-2026, tập trung cho địa bàn khó khăn và các môn học mới.

Trong 5 năm qua, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai cuốn chiếu và hoàn tất từ lớp 1 đến lớp 12; phương pháp dạy học chuyển mạnh sang phát triển phẩm chất, năng lực; kiểm tra, đánh giá từng bước đổi mới theo hướng giảm áp lực, tăng tính thực chất. Giáo dục đại học tiếp tục tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; nhiều cơ sở đào tạo cải thiện thứ hạng, mở rộng công bố khoa học và hợp tác quốc tế.

Chuyển đổi số được thúc đẩy với cơ sở dữ liệu toàn ngành, học bạ điện tử, tuyển sinh trực tuyến; nhiều địa phương triển khai dạy học kết hợp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và hỗ trợ học tập. Giáo dục mũi nhọn duy trì kết quả tích cực tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế; giáo dục phổ cập được củng cố, mở rộng độ tuổi, góp phần nâng mặt bằng dân trí.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp 52 tuổi, quê Ninh Bình; trình độ thạc sĩ Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14 tại Đại hội Đảng lần thứ 14, hồi tháng 1.

Ông Hiệp từng làm trợ lý Thủ tướng, Vụ trưởng Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ trước khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9/2014 và đảm nhiệm chức vụ này trong 12 năm.