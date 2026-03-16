Hà Tĩnh thành lập Ban Chỉ đạo xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các dự án

(Baohatinh.vn) - Việc thành lập ban chỉ đạo nhằm tăng cường công tác chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án tại Hà Tĩnh.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 596/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo về xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Theo quyết định, Trưởng ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định; các Phó Trưởng ban là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo một số sở, ngành như: Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp.
Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và lĩnh vực của từng dự án cụ thể, Ban Chỉ đạo sẽ mời lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường tham gia phối hợp thực hiện.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai, thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ đề ra (không bao gồm nội dung chỉ đạo, xử lý các vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và đất đai)
Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ngành, địa phương, đơn vị; các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo sẽ định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, họp giao ban để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong lĩnh vực đầu tư.
Sở Tài chính được giao làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chủ động lập danh mục các dự án đầu tư theo từng nhóm ngành, lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện và tham mưu xử lý các vướng mắc của các dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, Sở Tài chính cũng có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp và hoạt động của Ban Chỉ đạo; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện với Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh; tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định.
Các ban chỉ đạo và tổ công tác trước đây có chức năng tương tự sẽ kết thúc hoạt động nhằm thống nhất đầu mối chỉ đạo, nâng cao hiệu quả điều hành trong công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.
Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.
Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.
Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân; kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương.
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.
Cùng với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần trách nhiệm và khí thế phấn khởi của bà con cử tri.
