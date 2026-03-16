Hà Tĩnh thành lập Ban Chỉ đạo xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các dự án

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 596/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo về xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án KCN VSIP.

Theo quyết định, Trưởng ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định; các Phó Trưởng ban là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo một số sở, ngành như: Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và lĩnh vực của từng dự án cụ thể, Ban Chỉ đạo sẽ mời lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường tham gia phối hợp thực hiện.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai, thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ đề ra (không bao gồm nội dung chỉ đạo, xử lý các vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và đất đai)

Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ngành, địa phương, đơn vị; các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo sẽ định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, họp giao ban để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong lĩnh vực đầu tư.

Sở Tài chính được giao làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chủ động lập danh mục các dự án đầu tư theo từng nhóm ngành, lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện và tham mưu xử lý các vướng mắc của các dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, Sở Tài chính cũng có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp và hoạt động của Ban Chỉ đạo; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện với Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh; tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định.

Các ban chỉ đạo và tổ công tác trước đây có chức năng tương tự sẽ kết thúc hoạt động nhằm thống nhất đầu mối chỉ đạo, nâng cao hiệu quả điều hành trong công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.