Lan tỏa tinh thần đổi mới từ hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên

Trong 3 ngày (20-22/5), Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức vòng thi cụm Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2026 tại 3 cụm với sự tham gia của 73 thí sinh đến từ 73 đảng bộ trực thuộc.

Hội thi cụm số 3 được tổ chức tại xã Kỳ Anh.

Các thí sinh đã trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương thuyết trình, thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, nhiều thí sinh đã mang đến hội thi những phần thi đặc sắc, thể hiện tốt khả năng thuyết trình và tinh thần đổi mới trong công tác tuyên truyền. Mỗi thí sinh đã lựa chọn một chuyên đề riêng, cách thể hiện riêng, mang đến cho hội thi những dấu ấn sâu sắc, phản ánh bức tranh sinh động, toàn diện công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi trao giải nhất cho thí sinh Đinh Hữu Cảnh -Đảng bộ xã Hương Đô.

Xuất sắc giành giải nhất tại cụm thi số 2, thí sinh Đinh Hữu Cảnh - Đảng bộ xã Hương Đô chia sẻ: “Hội thi thực sự đã mang đến cho tôi những giá trị lớn hơn cả giải thưởng. Thông qua hội thi, tôi có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các thí sinh khác; đồng thời rèn luyện kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống và đổi mới phương pháp tuyên truyền. Đây là động lực để tôi tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tại cơ sở”.

Đặc biệt, các nội dung dự thi đều được thí sinh lựa chọn sát với thực tiễn ở cơ sở, gắn chặt với những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Nhiều chuyên đề tập trung vào việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 bằng những cách làm sinh động, gần gũi và giàu tính thuyết phục.

Thí sinh Lê Văn Nga - Đảng bộ phường Vũng Áng (tại cụm thi số 3) thực hiện phần thi thuyết trình chuyên đề.

Bên cạnh đó, nhiều thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh minh họa sinh động, giúp nội dung tuyên truyền trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người nghe. Không ít phần thi nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo bởi cách dẫn dắt tự nhiên, lập luận chặt chẽ và khả năng truyền cảm hứng. Đối với các thí sinh, tham gia hội thi không chỉ là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn là cơ hội rèn luyện kỹ năng, nâng cao bản lĩnh và nghiệp vụ tuyên truyền.

Tham gia hội thi cụm số 1, thí sinh Phan Thị Kiều Trang - Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Thông qua hội thi lần này, tôi đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong cách xây dựng đề cương, xử lý tình huống và kỹ năng thuyết trình. Tôi sẽ tiếp tục đổi mới cách tuyên truyền để nội dung gần gũi, dễ tiếp cận hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Thí sinh Phan Thị Kiều Trang - Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh trả lời câu hỏi tại hội thi.

Dấu ấn mà hội thi để lại không chỉ đến từ sự tự tin, bản lĩnh của các thí sinh mà còn thể hiện rõ qua sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng ở cơ sở. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền trong tình hình mới; qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng vững về chuyên môn, linh hoạt về kỹ năng và sâu sát thực tiễn.

Đảng ủy các cấp luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện để các thí sinh tự tin tham gia hội thi. (Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao đổi, động viên thí sinh trước khi bước vào hội thi).

Sau vòng thi cụm, Ban Tổ chức hội thi lựa chọn 9 thí sinh xuất sắc nhất của 3 cụm bước vào vòng chung kết cấp tỉnh dự kiến diễn ra trong tháng 6/2026. Hội thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh đạt giải tại cụm thi số 2.

Ông Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi đánh giá: “Vòng thi cụm Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được tổ chức nghiêm túc, bài bản, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Các thí sinh có sự chuẩn bị công phu, nhiều chuyên đề bám sát thực tiễn, thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong công tác tuyên truyền miệng. Từ hội thi vòng cụm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá rõ nét hơn về công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở cơ sở; đồng thời tìm ra nhiều nhân tố và phương pháp tuyên truyền hiệu quả trong bối cảnh mới. Qua đó, có những định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.