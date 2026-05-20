Tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Chiều 20/5, tại xã Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Hà Trần Hữu Thuần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà Nguyễn Văn Quang chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh với cử tri trên địa bàn các xã Lộc Hà, Mai Phụ, Đông Kinh.

Tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN những tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; những nội dung chủ yếu dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND khóa XIX.

Cử tri Nguyễn Khắc Vĩ (thôn Yên Định, xã Lộc Hà) đề xuất tiếp tục xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp đó, cử tri các địa phương đã phát biểu ý kiến, đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026 và kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Cử tri kiến nghị HĐND tỉnh tiếp tục xem xét xây dựng, ban hành các chính sách xử lý rác thải, môi trường, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; xem xét xây dựng chính sách hỗ trợ một bộ phận cựu chiến binh có nhiều đóng góp trong công cuộc bảo vệ đất nước, làm nhiệm vụ quốc tế đã già yếu, mất sức lao động.

Cử tri Nguyễn Văn An - Chủ tịch UBND xã Mai Phụ đề xuất cho phép cấp xã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng khai thác tận diệt trên các ngư trường vẫn còn phức tạp, cần có giải pháp xử lý dứt điểm trên phạm vi cả nước; nâng cấp một số công trình đê điều, đường sá, nước sạch; bổ sung quy hoạch, đầu tư hạ tầng để phát triển du lịch biển...

Bên cạnh đó, nhiều cử tri phản ánh một số khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là tình trạng thiếu trang thiết bị, xử lý trụ sở dôi dư…; sớm hướng dẫn thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo cấp thôn...

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đã trao đổi, giải trình một số ý kiến của cử tri. Theo đó, về nội dung đề nghị chính sách đầu tư nhà máy xử lý rác thải, đây là vấn đề lớn, tỉnh đang triển khai nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ xử lý phù hợp. Trước mắt, chính quyền các địa phương phải đánh giá, có chỉ đạo tổng thể để thực hiện tốt công tác thu gom, làm tốt việc phân loại, xử lý rác thải; quản lý chặt chẽ các bãi rác hiện có.

Về đề xuất liên quan đến chính sách phát triển nông nghiệp, HĐND tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ. Trước mắt, các địa phương cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất vụ hè thu.

Liên quan đến phát triển du lịch, chính quyền và người dân địa phương cần nghiên cứu để khai thác tiềm năng, lợi thế theo hướng cộng đồng, sinh thái; trong đó, có giải pháp phát triển hài hòa giữa du lịch biển (còn mang tính thời vụ) với sản xuất. Về hạ tầng du lịch, HĐND tỉnh sẽ có ý kiến với các đơn vị liên quan để tiếp tục triển khai phù hợp.

Đối với phản ánh đánh bắt thủy sản mang tính tận diệt, hạ tầng cảng cá, đăng kiểm tàu cá... Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục nắm bắt, làm việc với các đơn vị liên quan để báo cáo đầy đủ, chi tiết, làm căn cứ để HĐND tỉnh làm việc, đề xuất đến các cấp, ngành liên quan.

HĐND tỉnh cũng tiếp thu các kiến nghị liên quan đến xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính; chính sách đối với người có công; xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong độ tuổi thanh, thiếu niên... và sẽ phối hợp xem xét, giải quyết.

Chiều 20/5, tại nhà văn hóa UBND xã Đan Hải, ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ĐBQH khóa XVI cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc với cử tri các xã: Cổ Đạm, Đan Hải, Tiên Điền, Nghi Xuân.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 8 HĐND đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN những tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.



Cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả đạt được của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh trên địa bàn.

Cử tri nêu thực tế, sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn xã mới rộng, số lượng thôn lớn, dân cư đông nên công tác thông tin, tuyên truyền gặp không ít khó khăn. Do vậy, HĐND tỉnh cần nghiên cứu xem xét, ban hành chính sách bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo mọi người dân tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Liên quan đến lĩnh vực văn hóa, cử tri kiến nghị cần ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí để địa phương có điều kiện thực hiện tu bổ, tôn tạo, gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Về lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị quan tâm thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, điều động giáo viên kịp thời để đảm bảo định biên và sĩ số lớp học ngay từ đầu năm; ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, có giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

Nhiều cử tri cũng đề nghị tiếp tục quan tâm đến chính sách cho người có công; giải quyết vấn đề còn vướng mắc liên quan tới đất đai; điều chỉnh chỉ tiêu giao thu thuế thu nhập cá nhân, bổ sung cho xã để cân đối các nhiệm vụ chi; có phương án giám sát việc xả thải từ các hồ nuôi tôm; hỗ trợ kinh phí, mua sắm trang thiết bị để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý tàu giã cào hoạt động trái phép; tăng số lượng biên chế để trung tâm dịch vụ tổng hợp xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ĐBQH khóa XVI ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến, đề xuất của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chiều 20/5, tại phường Hải Ninh, ông Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh có cuộc tiếp xúc với cử tri các phường: Sông Trí, Hải Ninh và xã Kỳ Hoa.

Tại hội nghị tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN của tỉnh trong những tháng đầu năm; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri các phường: Sông Trí, Hải Ninh và xã Kỳ Hoa bày tỏ phấn khởi trước những kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong những tháng đầu năm, nhất là thu hút đầu tư, triển khai các công trình, dự án trọng điểm...

Các cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, phục vụ hoạt động nuôi trồng, khai thác và tiêu thụ thủy hải sản; cụ thể hóa các nghị quyết về xây dựng đô thị văn minh bằng cơ chế, chính sách để triển khai trong thực tiễn; tăng cường công tác quản lý giá cả; quan tâm hỗ trợ các địa phương trong giải quyết vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch...

Thay mặt Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh, ông Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó, đối với các kiến nghị về đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi..., đơn vị liên quan sẽ rà soát để kịp thời bổ sung vào danh mục đề xuất đầu tư trung hạn. Các ý kiến, đề xuất của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.