Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Người là hiện thân sáng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách và lương tri thời đại; là biểu tượng cao đẹp của khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là nền tảng tinh thần, kim chỉ nam cho Đảng và dân tộc Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi mới.

Sớm thấm thía nỗi đau mất nước, ở tuổi đôi mươi, người thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, hiện thực hóa khát vọng độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. 30 năm bôn ba qua nhiều châu lục là hành trình lớn lao của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cứu nước, cứu dân. Từ thực tiễn nghiên cứu, tìm hiểu về các cuộc cách mạng điển hình, kiểm nghiệm nhiều học thuyết, nhiều con đường đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân các nước thuộc địa, Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm thấy con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Người tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn của đất nước, xây dựng hệ thống quan điểm lý luận toàn diện về cách mạng giải phóng dân tộc, xác định mục tiêu, con đường, phương pháp cách mạng ở Việt Nam, đồng thời chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời một chính đảng cách mạng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã kiên cường đấu tranh, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra thời đại mới - thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với tư tưởng, đường lối và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời khẳng định tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Người. Trong suốt những chặng đường đấu tranh cách mạng của dân tộc, Người luôn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, cùng Đảng ta hoạch định đường lối, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, trường kỳ kháng chiến, đập tan ách thống trị của thực dân, đánh đuổi đế quốc xâm lược.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, nhân dân ta vừa kiên trì kháng chiến, vừa hăng hái kiến quốc, ra sức học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh xây dựng Đảng, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho hậu phương miền bắc vững mạnh về mọi mặt, tiền tuyến lớn miền nam liên tiếp giành thắng lợi, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Sự nghiệp cách mạng vô cùng phong phú, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc ta, kiến tạo nên một kho báu tư tưởng vô giá trên mọi phương diện của sự nghiệp cách mạng. Cả cuộc đời vì nước, vì dân, Người đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng quý báu, một tấm gương đạo đức sáng ngời, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử.

Thấm nhuần giá trị tư tưởng của Người, trong suốt quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước, Đảng ta luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp thực tiễn đất nước, qua đó, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta ngày càng phát triển; nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc; Đảng ta ngày càng trưởng thành vững mạnh.

Kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và yêu cầu mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra một chương mới với mục tiêu nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị và năng lực phục vụ nhân dân. Cả hệ thống chính trị vừa khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vừa đổi mới tư duy, vận hành theo mô hình tổ chức mới với yêu cầu cao hơn về hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trong bối cảnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được nâng lên tầm cao mới, gắn với yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, hoàn thiện thể chế phát triển, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm vì đất nước.

Tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện trung thành và kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2026 và những năm tiếp theo; góp phần thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc hơn nữa giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo trong điều kiện lịch sử mới với những yêu cầu mới, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, với xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, tạo nền tảng tinh thần và sức mạnh hành động để đất nước vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.