Hà Tĩnh tìm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, chuyển đổi số

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cho rằng, sự hiện diện của các doanh nghiệp tại hội nghị và buổi làm việc lần này cho thấy sự quan tâm thực chất của các đối tác Nhật Bản đối với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH GALILEI và Công ty CP Mirabo

Tiếp tục chương trình công tác tại Nhật Bản, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH GALILEI và Công ty CP Mirabo nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm, chuỗi cung ứng lạnh, chuyển đổi số và y tế thông minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm: Đề nghị GALILEI và Mirabo tiếp tục nghiên cứu tiềm năng, nhu cầu thực tiễn của Hà Tĩnh; phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh để khảo sát, đề xuất các mô hình hợp tác cụ thể.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH GALILEI cho biết, doanh nghiệp được thành lập từ năm 1951, có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản; đã niêm yết trên thị trường chính của Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo.

GALILEI có thế mạnh trong lĩnh vực kỹ thuật nhà máy thực phẩm, thiết bị chế biến thực phẩm quy mô lớn, tủ trưng bày lạnh, hệ thống làm lạnh và đông lạnh thương mại. Với kinh nghiệm phát triển chuỗi cung ứng lạnh thực phẩm từ sản xuất, chế biến đến bảo quản và phân phối, GALILEI mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Hà Tĩnh trong nâng cao giá trị nông sản, thủy sản, phát triển công nghiệp chế biến và các sản phẩm thực phẩm theo hướng hiện đại, an toàn, bền vững.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Công ty CP Mirabo giới thiệu về năng lực trong lĩnh vực chuyển đổi số. Mirabo hiện đảm nhiệm vai trò Tổng Thư ký Hiệp hội Chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản, có thế mạnh về trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, điện toán đám mây và mô phỏng 3D thời gian thực - Digital Twin.

Trong lĩnh vực y tế, Mirabo sở hữu nền tảng CareSync, hỗ trợ các bệnh viện tối ưu hóa vận hành, ứng dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán, từng bước hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ.

GALILEI và Mirabo là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm, chuỗi cung ứng lạnh, chuyển đổi số và y tế thông minh.

Đại diện GALILEI và Mirabo bày tỏ mong muốn đồng hành cùng Hà Tĩnh triển khai mô hình “ngành công nghiệp thứ 6”, trên cơ sở kết hợp thế mạnh nông nghiệp, thủy sản của Hà Tĩnh với công nghệ chế biến sâu của GALILEI và năng lực quản trị số của Mirabo. Qua đó, hình thành chuỗi giá trị bền vững, gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến, bảo quản, phân phối và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Lãnh đạo hai doanh nghiệp cũng khẳng định, GALILEI và Mirabo sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, giới thiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư, đặt xưởng sản xuất tại Hà Tĩnh; góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, chuyển giao công nghệ và hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp xanh của khu vực.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu trao đổi với 2 doanh nghiệp Nhật Bản tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cảm ơn sự quan tâm, tham gia tích cực của GALILEI và Mirabo tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại Nhật Bản vừa qua. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, sự hiện diện của hai doanh nghiệp tại hội nghị và buổi làm việc lần này cho thấy sự quan tâm thực chất của các đối tác Nhật Bản đối với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và các giải pháp công nghệ của GALILEI, Mirabo; đồng thời nhấn mạnh, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế, ưu tiên các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh.

Hà Tĩnh có nhiều dư địa trong phát triển nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, kinh tế biển và công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, để nâng cao sức cạnh tranh, tỉnh cần tiếp cận các công nghệ hiện đại trong bảo quản, chế biến sâu, logistics lạnh, giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đối với chuyển đổi số, Hà Tĩnh xác định đây là một trong những động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đặc biệt quan tâm các giải pháp số trong y tế, giáo dục, quản lý đô thị, du lịch, nông nghiệp và hoạt động của chính quyền các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị GALILEI và Mirabo tiếp tục nghiên cứu tiềm năng, nhu cầu thực tiễn của tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp Hà Tĩnh để khảo sát, đề xuất các mô hình hợp tác cụ thể. Trong đó, GALILEI tập trung vào các lĩnh vực chế biến nông sản, thủy sản, kho lạnh và logistics lạnh; Mirabo nghiên cứu các giải pháp y tế thông minh, AI, quản trị dữ liệu và đào tạo nhân lực số.

"Hà Tĩnh luôn trân trọng, chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nói chung, GALILEI và Mirabo nói riêng tìm hiểu cơ hội, triển khai hợp tác tại địa phương. Tỉnh cam kết đồng hành thực chất với doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, kết nối đối tác, tiếp cận thông tin, hoàn thiện thủ tục và triển khai các dự án phù hợp; coi thành công của doanh nghiệp là một phần quan trọng trong thành công chung của tỉnh", Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh.

