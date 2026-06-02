Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức vào ngày 28/5/2026 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tiếp tục đưa phong trào của Hội và hoạt động của các cơ quan báo chí phát triển xứng tầm, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thành công của đại hội là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội Nhà báo Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; sự phối hợp, đồng hành của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể hội viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Xin được gửi tới lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan báo chí, các đơn vị đồng hành, cùng toàn thể hội viên, người làm báo lời cảm ơn chân thành, tình cảm trân quý nhất.

Hội Nhà báo Hà Tĩnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; sự phối hợp, đồng hành của quý cơ quan, đơn vị để hội viên và đội ngũ người làm báo Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh trong chặng đường mới.

Trân trọng!

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Trần Thị Phương Hoa