Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức buổi tọa đàm nhằm góp phần nâng cao kỹ năng tiếp cận, chắt lọc thông tin trên mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Chiều 6/5, Ban Công tác 35 phường Hoành Sơn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Trách nhiệm của thanh niên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Phường Hoành Sơn tổ chức tọa đàm "Trách nhiệm của thanh niên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường Hoành Sơn đã được quan tâm triển khai.

Đoàn Thanh niên phường Hoành Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và sử dụng có hiệu quả 11 tài khoản, chuyên trang trên mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn để nâng cao kỹ năng, khả năng chắt lọc, tiếp cận thông tin từ mạng xã hội và phương tiện truyền thông cho đoàn viên, thanh niên.

Tọa đàm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá, nhất là trên không gian mạng, việc tổ chức tọa đàm “Trách nhiệm của thanh niên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” mang tính cấp thiết nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại biểu trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.

Tại tọa đàm, thông qua các bài tham luận sâu sắc và các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, lựa chọn các vấn đề sát thực tiễn, đoàn viên thanh niên phường Hoành Sơn đã trao đổi nhiều nội dung thiết thực như: thực trạng tiếp cận, sử dụng mạng xã hội thiếu chọn lọc, chạy theo lối sống ảo; vai trò định hướng việc tiếp cận thông tin trên mạng xã hội của gia đình, nhà trường và tổ chức đoàn; các kỹ năng, giải pháp xây dựng, lan tỏa các thông tin lành mạnh, đẩy lùi, lấn át các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch.

Các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, lựa chọn các vấn để sát thực tiễn liên quan đến việc tiếp cận, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái trên môi trường mạng.

Buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên thanh niên phường Hoành Sơn, qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng bước thắp lên khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Với nhiều hoạt động thiết thực từ an sinh xã hội, chuyển đổi số đến xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các phần việc ngay trong giai đoạn đầu Tháng Thanh niên.
Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện"

Hưởng ứng Ngày “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, 100% các đơn vị đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.