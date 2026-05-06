Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức buổi tọa đàm nhằm góp phần nâng cao kỹ năng tiếp cận, chắt lọc thông tin trên mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Chiều 6/5, Ban Công tác 35 phường Hoành Sơn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Trách nhiệm của thanh niên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường Hoành Sơn đã được quan tâm triển khai.
Đoàn Thanh niên phường Hoành Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và sử dụng có hiệu quả 11 tài khoản, chuyên trang trên mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn để nâng cao kỹ năng, khả năng chắt lọc, tiếp cận thông tin từ mạng xã hội và phương tiện truyền thông cho đoàn viên, thanh niên.
Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá, nhất là trên không gian mạng, việc tổ chức tọa đàm “Trách nhiệm của thanh niên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” mang tính cấp thiết nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tại tọa đàm, thông qua các bài tham luận sâu sắc và các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, lựa chọn các vấn đề sát thực tiễn, đoàn viên thanh niên phường Hoành Sơn đã trao đổi nhiều nội dung thiết thực như: thực trạng tiếp cận, sử dụng mạng xã hội thiếu chọn lọc, chạy theo lối sống ảo; vai trò định hướng việc tiếp cận thông tin trên mạng xã hội của gia đình, nhà trường và tổ chức đoàn; các kỹ năng, giải pháp xây dựng, lan tỏa các thông tin lành mạnh, đẩy lùi, lấn át các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch.
Buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên thanh niên phường Hoành Sơn, qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Sau 3 ngày hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập do Trung ương Đoàn tổ chức, số lượng đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh tham gia tạm xếp thứ nhất toàn quốc.
Diễn đàn “Tinh thần Hà Huy Tập và khát vọng của tuổi trẻ” là dịp để thế hệ trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư, rút ra bài học quý báu và khơi dậy lý tưởng trong thời đại mới.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh phải đảm nhiệm cùng lúc các vai trò khác nhau. Tính chất công việc đặt ra cho họ những yêu cầu về nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ.
Phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Hà Tĩnh nói riêng đang tiếp tục giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững...
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 25/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thế hệ trẻ".
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ tin tưởng, tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến; thực sự là lực lượng tiên phong, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động 30 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng i-HaTinh, đồng thời phổ cập tài khoản thanh toán điện tử cho đoàn viên, thanh niên và người dân.
Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo đội viên, thiếu niên nhi đồng...
Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Trước những cơ hội và trách nhiệm ngày càng lớn trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu phát triển mới, phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng tự tin khẳng định vai trò chủ thể trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy KT-XH tỉnh nhà.