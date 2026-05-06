Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 6/5, Ban Công tác 35 phường Hoành Sơn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Trách nhiệm của thanh niên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường Hoành Sơn đã được quan tâm triển khai.

Đoàn Thanh niên phường Hoành Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và sử dụng có hiệu quả 11 tài khoản, chuyên trang trên mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn để nâng cao kỹ năng, khả năng chắt lọc, tiếp cận thông tin từ mạng xã hội và phương tiện truyền thông cho đoàn viên, thanh niên.

Tọa đàm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá, nhất là trên không gian mạng, việc tổ chức tọa đàm “Trách nhiệm của thanh niên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” mang tính cấp thiết nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại biểu trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.

Tại tọa đàm, thông qua các bài tham luận sâu sắc và các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, lựa chọn các vấn đề sát thực tiễn, đoàn viên thanh niên phường Hoành Sơn đã trao đổi nhiều nội dung thiết thực như: thực trạng tiếp cận, sử dụng mạng xã hội thiếu chọn lọc, chạy theo lối sống ảo; vai trò định hướng việc tiếp cận thông tin trên mạng xã hội của gia đình, nhà trường và tổ chức đoàn; các kỹ năng, giải pháp xây dựng, lan tỏa các thông tin lành mạnh, đẩy lùi, lấn át các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch.

Các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, lựa chọn các vấn để sát thực tiễn liên quan đến việc tiếp cận, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái trên môi trường mạng.

Buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên thanh niên phường Hoành Sơn, qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.