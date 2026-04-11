Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân 2026

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng Công nhân năm 2026. Theo đó, các hoạt động sẽ được đồng loạt tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 15/4 - 31/5, gắn với các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, tổ chức công đoàn.

Tháng Công nhân 2026 tập trung chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”. Ảnh Đình Nhất.

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Tháng Công nhân năm 2026 sẽ tập trung các hoạt động trọng tâm như: tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân - Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2026 tại các công đoàn cơ sở gắn với tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu; phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”.

Thúc đẩy phong trào đổi mới, sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động; vận động, khuyến khích đoàn viên, người lao động đề xuất các sáng kiến, giải pháp đổi mới, chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả chương trình “Cảm ơn người lao động” thông qua hoạt động hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn; vận động doanh nghiệp cải thiện chất lượng bữa ăn ca, khám sức khỏe định kỳ, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao cho người lao động.

Hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe cho người lao động cũng được tập trung triển khai trong Tháng Công nhân 2026. Trong ảnh: Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho người lao động.

Nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh cũng là một trong những nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân năm nay. Toàn tỉnh sẽ phấn đấu thành lập 160 ban nữ công quần chúng trong doanh nghiệp, 8 công đoàn cơ sở, phát triển 1.000 đoàn viên; giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Các hoạt động của Tháng Công nhân 2026 nhằm tuyên truyền, tạo động lực để đoàn viên, người lao động toàn tỉnh nỗ lực thi đua lao động, sản xuất; khích lệ người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thông qua các hoạt động sẽ góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động; nâng cao nhận thức của các cấp ngành, doanh nghiệp, toàn xã hội đối với giai cấp công nhân; đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong kỷ nguyên mới của đất nước.