Mitraco Hà Tĩnh phát động Tháng Công nhân năm 2026

(Baohatinh.vn) - Tháng Công nhân năm 2026, Mitraco Hà Tĩnh sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp.
Chiều 6/5, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (Mitraco Hà Tĩnh) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động; tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu năm 2026.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Hoàn cùng dự.
Với chủ đề “Công nhân Việt Nam - đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, trong Tháng Công nhân năm 2026, Công đoàn cơ sở Mitraco Hà Tĩnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên - người lao động; triển khai các hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khám sức khỏe định kỳ, tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”…
Cùng đó, phối hợp chuyên môn triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; tập trung hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026.
Các hoạt động của Tháng Công nhân cũng được gắn với Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, đơn vị sẽ hướng đến việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng văn hóa an toàn trong môi trường lao động.
Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP nhấn mạnh: Doanh nghiệp luôn coi người lao động là tài sản quý giá, từ đó đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp để người lao động yên tâm gắn bó. Trong Tháng Công nhân năm nay, doanh nghiệp tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động; đồng thời mong muốn cán bộ, công nhân viên tích cực thi đua lao động sản xuất, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.
Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể Mitraco Hà Tĩnh và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc; lãnh đạo Mitraco Hà Tĩnh trao giấy khen cho 9 công nhân có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Hoàn trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể, cá nhân xuất sắc.
Sau 3 ngày hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập do Trung ương Đoàn tổ chức, số lượng đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh tham gia tạm xếp thứ nhất toàn quốc.
Diễn đàn “Tinh thần Hà Huy Tập và khát vọng của tuổi trẻ” là dịp để thế hệ trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư, rút ra bài học quý báu và khơi dậy lý tưởng trong thời đại mới.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh phải đảm nhiệm cùng lúc các vai trò khác nhau. Tính chất công việc đặt ra cho họ những yêu cầu về nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ.
Phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Hà Tĩnh nói riêng đang tiếp tục giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững...
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 25/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thế hệ trẻ".
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ tin tưởng, tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến; thực sự là lực lượng tiên phong, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động 30 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng i-HaTinh, đồng thời phổ cập tài khoản thanh toán điện tử cho đoàn viên, thanh niên và người dân.
Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo đội viên, thiếu niên nhi đồng...
Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Trước những cơ hội và trách nhiệm ngày càng lớn trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu phát triển mới, phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng tự tin khẳng định vai trò chủ thể trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy KT-XH tỉnh nhà.