Mitraco Hà Tĩnh phát động Tháng Công nhân năm 2026

Chiều 6/5, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (Mitraco Hà Tĩnh) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động; tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Hoàn cùng dự.

Đại biểu tham dự lễ phát động.

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam - đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, trong Tháng Công nhân năm 2026, Công đoàn cơ sở Mitraco Hà Tĩnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên - người lao động; triển khai các hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khám sức khỏe định kỳ, tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”…

Cùng đó, phối hợp chuyên môn triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; tập trung hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026.

Các hoạt động của Tháng Công nhân cũng được gắn với Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, đơn vị sẽ hướng đến việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng văn hóa an toàn trong môi trường lao động.

Ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP phát biểu tại buổi lễ.

Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP nhấn mạnh: Doanh nghiệp luôn coi người lao động là tài sản quý giá, từ đó đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp để người lao động yên tâm gắn bó. Trong Tháng Công nhân năm nay, doanh nghiệp tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động; đồng thời mong muốn cán bộ, công nhân viên tích cực thi đua lao động sản xuất, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Hoàn phát biểu tại buổi lễ.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể Mitraco Hà Tĩnh và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc; lãnh đạo Mitraco Hà Tĩnh trao giấy khen cho 9 công nhân có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Hoàn trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể, cá nhân xuất sắc.