Cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp - làm thế nào để tròn "nhiều vai"?

Theo thông tin từ LĐLĐ tỉnh, toàn tỉnh hiện có 385 công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp với gần 2.000 cán bộ công đoàn. Phần lớn trong số họ đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong dây chuyền sản xuất hoặc là những công nhân có uy tín trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, áp lực công việc luôn hiện hữu khi họ phải gánh cùng lúc cả nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn.

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn, chị Đào Thị Phương (ngoài cùng bên phải) luôn sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Từng có nhiều năm làm việc trong môi trường doanh nghiệp, chị Đào Thị Phương (SN 1987) - Chủ tịch CĐCS Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh hiểu rõ đời sống và tâm tư của người lao động. Khi công đoàn cơ sở được thành lập vào tháng 1/2025, chị được đoàn viên tín nhiệm bầu làm chủ tịch.

Chị Phương chia sẻ: “Là Chủ tịch Công đoàn nhưng tôi cũng là người lao động trong công ty nên quỹ thời gian rất hạn hẹp. Vì vậy, để dành thời gian cho công tác công đoàn, tôi phải sắp xếp công việc khoa học hơn, tranh thủ ngoài giờ hoặc lồng ghép hoạt động phong trào với công việc chuyên môn. Điều quan trọng là phải sâu sát, nắm bắt kịp thời nhu cầu của người lao động để tổ chức hoạt động đúng và trúng”.

Công đoàn Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đã phát huy khá tốt vai trò chăm lo quyền lợi cho người lao động.

Nhờ sự chủ động và tinh thần trách nhiệm, cùng với sự phối hợp của các thành viên trong BCH, công đoàn công ty đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho hơn 100 đoàn viên. Chế độ lương, thưởng, phúc lợi; các hoạt động văn hóa, tinh thần như gặp mặt dịp lễ, tặng quà tết, tham quan nghỉ dưỡng… được duy trì thường xuyên, góp phần tạo sự gắn kết trong doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp đặc thù có đông lao động nữ, đòi hỏi người làm công đoàn phải thật sự tinh tế, sâu sát. Anh Trần Bảo Khánh - Chủ tịch CĐCS Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết: “Vừa phụ trách công tác nhân sự, vừa làm cán bộ công đoàn, tôi có lợi thế là nắm khá rõ tình hình lao động. Tuy nhiên, do đặc thù đơn vị có 90% lao động nữ, tôi là nam giới nên việc tiếp cận, chia sẻ nhiều lúc còn hạn chế. Điều đó buộc tôi phải chủ động hơn, lắng nghe nhiều hơn và tạo các kênh trao đổi linh hoạt để chị em mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng”.

Anh Trần Bảo Khánh (ngoài cùng bên phải) có nhiều năm đảm nhận vai trò Chủ tịch CĐCS Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh.

Không chỉ dừng lại ở việc nắm bắt thông tin, anh Khánh và BCH công đoàn còn tham mưu lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới lao động nữ như: chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ con nhỏ, cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức các hội thi...

Chị em công nhân Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa.

Nếu như cán bộ công đoàn doanh nghiệp trong nước phải nỗ lực rất nhiều thì ở các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, áp lực còn lớn hơn thế. Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh hiện có gần 5.000 lao động, trong đó, một bộ phận là chuyên gia, lao động người nước ngoài. Anh Hồ Sỹ Quốc - Chủ tịch CĐCS công ty chia sẻ: “Làm công đoàn trong môi trường có nhiều lao động nước ngoài đòi hỏi chúng tôi không chỉ nắm vững luật lao động mà còn phải có khả năng ngoại ngữ, am hiểu văn hóa, tập quán của lao động nước ngoài. Cán bộ công đoàn vừa là người đại diện bảo vệ quyền lợi cho công nhân, vừa là cầu nối giữa người lao động và chủ sử dụng lao động”.

Thực tế cho thấy, mỗi cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp là một câu chuyện về sự nỗ lực không ngừng để “tròn vai”. Họ phải linh hoạt cân bằng giữa công việc chuyên môn và hoạt động công đoàn, giữa quyền lợi người lao động và yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Là Chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp nước ngoài, anh Hồ Sỹ Quốc (bên trái) đã nỗ lực để hoàn thành nhiều vai.

Tuy nhiên, đội ngũ này cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn như: nhận thức của một bộ phận người lao động về tổ chức công đoàn còn hạn chế; đặc thù sản xuất liên tục khiến việc tổ chức hoạt động gặp trở ngại; một số chủ doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động…

Thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 6/1/2011 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”, trong những năm qua, Công đoàn Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là công đoàn trong doanh nghiệp. Hằng năm, có 100% cán bộ chủ chốt CĐCS doanh nghiệp được tập huấn, cập nhật các kiến thức mới; 85% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng được thỏa ước lao động tập thể.