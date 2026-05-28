Bà Trần Thị Phương Hoa giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự đại hội.

Sáng 28/5, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự đại hội có các đồng chí: Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh: Nghệ An, Quảng Trị và TP Huế.

Diễn văn khai mạc đại hội do ông Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình bày nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh mới, thể hiện ý chí và phát huy sức mạnh đoàn kết, khát vọng cống hiến của đội ngũ những người làm báo cách mạng.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra; góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cơ quan báo chí đã chú trọng xây dựng đội ngũ gắn với quá trình sắp xếp, đổi mới, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Tháng 4/2025, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh chính thức hợp nhất. Đây là dấu mốc quan trọng, sát đúng với chủ trương và phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Sau một năm vận hành mô hình mới, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy; đổi mới, đa dạng phương thức, nội dung tuyên truyền; phát huy thế mạnh của các loại hình báo chí, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.

Ông Võ Xuân Báu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh trình bày cáo tại đại hội.

Các cơ quan báo chí luôn bám sát chủ trương của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn diện, kịp thời các sự kiện lớn của quê hương, đất nước; phản ánh khách quan, trung thực, có trách nhiệm những vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đội ngũ người làm báo ở Hà Tĩnh luôn coi trọng và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ năm 2021 - 2025, có hơn 300 lượt phóng viên, biên tập viên là hội viên Hội Nhà báo tỉnh đạt các giải báo chí Trung ương và địa phương.

Bà Lê Thị Thủy - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, có 6 giải C và 4 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia; 2 giải C và 2 giải Khuyến khích Giải Búa Liềm vàng cấp Trung ương; 1 giải Khuyến khích Giải Diên Hồng toàn quốc; 2 HCB, 2 HCĐ Liên hoan Phát thanh toàn quốc; 1 HCV, 3 HCB, 5 giải Khuyến khích Liên hoan Truyền hình toàn quốc; 13 giải A, 30 giải Ba, 34 giải C Giải Báo chí Trần Phú…

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các cơ quan báo chí đã tích cực tham gia hoạt động xã hội với việc huy động hàng chục tỷ đồng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng với các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Ông Trần Văn Long (Chi hội nhà báo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) trình bày tham luận với chủ đề "Chi hội Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh khẳng định vai trò, vị thế trong kỷ nguyên số".

Hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh cũng có sự chuyển biến tích cực, toàn diện. Công tác xây dựng tổ chức hội và các chi hội, các câu lạc bộ trực thuộc được kiện toàn, củng cố, hoạt động tích cực, hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng, nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi cho hội viên được quan tâm thực hiện. Tổ chức tốt các sự kiện, các chương trình tập huấn nghiệp vụ, các giải báo chí hàng năm…

Với những thành tích trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh và 4 cá nhân đã được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen; 2 tập thể, 7 hội viên được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen; 13 lượt chi hội và 162 lượt hội viên đạt danh hiệu xuất sắc cấp cơ sở; nhiều hội viên được các cấp, ngành khen thưởng hàng năm, khen thưởng đột xuất; 39 hội viên được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam”…

Bà Trần Quỳnh Nga (Chi hội nhà báo Tạp chí Hồng Lĩnh) chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, định hướng hội viên sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo Bác.

Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến chuyên môn, hoạt động báo chí; bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong quá trình tác nghiệp. Cùng với đó, đề xuất những ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, góp phần xây dựng nền báo chí hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nhà báo tỉnh xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu: xây dựng hội và các cơ quan báo chí trên địa bàn vững mạnh toàn diện; giữ vững bản lĩnh của báo chí cách mạng; đẩy mạnh chuyển đổi số và chủ động thích ứng với điều kiện, tình hình thực tế trong bối cảnh mới; không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nhà báo Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra trong nhiệm kỳ 2026 - 2031: - 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% hội viên, phóng viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí. - Có ít nhất 50% hội viên có tác phẩm tham gia Giải Báo chí Trần Phú và các giải báo chí chuyên ngành do các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức. Trong đó, có từ 10 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và đạt Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí do các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức. - Hàng năm, có từ 20 tác phẩm báo chí trở lên của hội viên, phóng viên tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. - Kết nạp 50 hội viên trở lên. - Tổ chức ít nhất 3 - 5 cuộc giám sát sinh hoạt chuyên đề của các chi hội trực thuộc. - Phấn đấu có 15% tập thể và cá nhân trở lên được tặng các danh hiệu của Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; xây dựng 1 tập thể chi hội, 2 cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận những nỗ lực và đánh giá cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, kết nối, chăm lo lợi ích chính đáng cho hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, tác động tích cực và có sức lan tỏa đến đời sống xã hội.

Cùng với đó, chủ động kiến nghị, đóng góp ý kiến về cơ chế, chính sách, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của hội và phát triển báo chí trên địa bàn; đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, các mặt trái của xã hội, các vấn đề Nhân dân và dư luận quan tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào cuộc sống; những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực; kết quả công tác tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn...

Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam Phan Toàn Thắng phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam Phan Toàn Thắng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh phát huy vai trò, tập trung xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông công nghệ, có tư duy báo chí hiện đại và trách nhiệm xã hội cao.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí một cách thực chất; tăng cường ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, nhưng phải luôn bảo đảm tính chính xác, tính định hướng và giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội; quan tâm hơn nữa phát hiện, đào tạo đội ngũ nhà báo trẻ; khuyến khích sáng tạo tác phẩm báo chí chuyên sâu, có giá trị tư tưởng và sức lan tỏa lớn; tích cực tham gia các giải báo chí Trung ương và địa phương...

​Đại hội đã bầu BCH Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 15 ủy viên; bầu 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII.

BCH đã họp phiên thứ nhất, bầu bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031; ông Võ Xuân Báu - giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực; bà Lê Thị Thủy - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh giữ chức Phó Chủ tịch.

BCH Hội Nhà báo tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

