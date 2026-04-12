69 xã, phường ở Hà Tĩnh đồng loạt ra quân làm sạch khu dân cư, bãi biển

(Baohatinh.vn) - Hoạt động ra quân đồng loạt trên địa bàn Hà Tĩnh đã thu hút hơn 111.700 người tham gia, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.
Sáng 12/4, thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh về triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước, 69 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân làm nông thôn mới, đô thị văn minh, vệ sinh môi trường biển và triển khai các hoạt động an sinh xã hội.
Tại đô thị trung tâm phường Thành Sen, hoạt động ra quân được triển khai tại tổ dân phố 6 với sự tham dự của đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân trên địa bàn.
Ngay từ sáng sớm, cán bộ và Nhân dân đã có mặt dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại các khu vực như tiểu công viên, tuyến đường trong khu dân cư, khuôn viên nhà văn hóa...
Đoàn viên, hội viên tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp.
Xã Cẩm Lạc tổ chức lễ ra quân với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã vệ sinh môi trường khu dân cư; phát quang, tỉa hàng rào xanh của 5,5 km đường thôn; cải tạo vườn hộ, khơi thông cống rãnh, hướng dẫn người dân phân loại rác thải...
Phường Bắc Hồng Lĩnh cũng ra quân sôi nổi với nhiều phần việc thiết thực như: tổng vệ sinh môi trường, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; gắn biển công trình sân bóng chuyền và đường điện, trao đỡ đầu cho trẻ mồ côi... với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.
Hoạt động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tham gia.
Người dân xã Đồng Lộc hăng hái tham gia đợt ra quân cao điểm với các các phần việc như: chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; trang hoàng lại hệ thống pano, biểu ngữ ở những địa điểm văn hóa...
Đoàn thanh niên là một trong những lực lượng tiêu biểu, tiên phong của hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư tại xã Hương Phố.
Dù thời tiết nắng nóng nhưng người dân xã miền núi Sơn Tây vẫn hăng hái tham gia các hoạt động ra quân với tinh thần và khí thế quyết tâm làm đẹp môi trường sống, góp phần xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.
Cùng với ra quân làm nông thôn mới, đô thị văn minh thì hoạt động vệ sinh, làm sạch môi trường biển cũng được các địa phương vùng ven biển lựa chọn làm phần việc chính trong lễ ra quân sáng nay. Trong ảnh: Cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân xã Kỳ Khang tham gia hoạt động ra quân tại bãi biển.
Các lực lượng tham gia lễ ra quân tại xã Kỳ Khang trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân và tích cực làm sạch môi trường biển.
Tại xã Thạch Khê, hoạt động ra quân vệ sinh môi trường biển, hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh", xây dựng nông thôn mới được triển khai sôi nổi.
Đây là hoạt động thiết thực chuẩn bị cho khai trương mùa du lịch biển sắp tới.
Đoàn thanh niên Báo, phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh cùng các lực lượng khác tích cực tham gia vệ sinh bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê).
Tại xã Thiên Cầm, bờ biển đã được cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân dọn dẹp, làm sạch.
Các lực lượng ra quân làm sạch bãi biển tại thôn Bắc Lạc (xã Thạch Lạc).
Hoạt động ra quân đồng loạt được triển khai tại 69 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh trong sáng 12/4 thu hút hơn 111.700 cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia với hàng trăm công trình, phần việc.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp; hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).
Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo - Công tác xã hội Ủy ban MTTQ tỉnh
