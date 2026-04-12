69 xã, phường ở Hà Tĩnh đồng loạt ra quân làm sạch khu dân cư, bãi biển

Sáng 12/4, thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh về triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước, 69 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân làm nông thôn mới, đô thị văn minh, vệ sinh môi trường biển và triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Hoạt động ra quân đồng loạt được triển khai tại 69 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh trong sáng 12/4 thu hút hơn 111.700 cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia với hàng trăm công trình, phần việc.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp; hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).

