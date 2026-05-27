5 đội tranh tài tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Chiều 27/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Trung ương Đoàn và Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các sáng kiến phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên thanh niên.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Hội thi có sự tham gia tranh tài của 5 đội tuyển đến từ các xã, phường gồm: Thành Sen, Cẩm Bình, Thạch Khê, Đức Thọ và Yên Hoà.

Trong thời gian một buổi, các đội tuyển trải qua 3 phần thi sôi nổi, kịch tính: chào hỏi, kiến thức và sáng kiến.

Với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, các thí sinh đã bình tĩnh, tự tin làm chủ sân khấu. Qua các phần thi, các đội đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và cộng đồng; các căn bệnh nguy hiểm liên quan đến khói thuốc; đồng thời nắm vững các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và những quy định về địa điểm cấm hút thuốc và chế tài xử phạt vi phạm.

Đặc biệt, ở phần thi sáng kiến, nhiều ý tưởng, mô hình độc đáo về phòng chống tác hại thuốc lá và các giải pháp tuyên truyền pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, học sinh đã được đề xuất.

Nhiều đội đã đầu tư công phu, dàn dựng kết hợp khéo léo giữa yếu tố tuyên truyền pháp luật và nghệ thuật, mang lại tiếng cười ý nghĩa và thông điệp sâu sắc cho khán giả.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội Đoàn xã Đức Thọ, giải nhì cho đội Đoàn xã Thạch Khê, đồng giải ba cho đội Đoàn phường Thành Sen và xã Cẩm Bình.

Trao giải nhất cho đội Đoàn xã Đức Thọ...