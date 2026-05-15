Tự hào 85 năm “Đội ta lớn lên cùng đất nước”

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đội TNTP Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng dòng chảy lịch sử dân tộc. Từ khói lửa chiến tranh đến thời kỳ đổi mới, màu khăn quàng đỏ đã trở thành điểm tựa cho lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Dưới lá cờ Đội, những lớp đội viên đã lớn lên, rèn luyện để vững vàng đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở Hà Tĩnh, tổ chức Đội không chỉ là nơi gắn bó với tuổi thơ mà còn là môi trường giáo dục giàu nhân văn, góp phần hình thành nhân cách cho thiếu nhi. Những giờ sinh hoạt dưới cờ, những bài học về truyền thống quê hương, những phong trào thi đua giàu ý nghĩa đã nuôi dưỡng trong các em tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức sống vì cộng đồng.

Từ thực tiễn hoạt động, phong trào “Thiếu nhi Hà Tĩnh thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” đã trở thành nội dung trọng tâm trong công tác Đội trên toàn tỉnh. Hiện nay, 100% liên đội trên toàn tỉnh đều triển khai phong trào với nhiều mô hình, phần việc phù hợp với từng cấp học, địa bàn.

Liên đội Trường Tiểu học Thạch Khê (xã Thạch Khê) là một trong những đơn vị tiêu biểu trong triển khai phong trào “Thiếu nhi Hà Tĩnh thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Những năm qua, liên đội duy trì hiệu quả nhiều mô hình như: “Mỗi tuần một việc tốt”, “Bạn giúp bạn”, “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”… thu hút đông đảo học sinh tham gia. Qua các hoạt động này, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ý thức trách nhiệm của đội viên ngày càng được nâng lên.

Cô Vũ Thị Phong Thu – Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Thạch Khê chia sẻ: “Điều đáng mừng là các phong trào Đội ngày càng nhận được sự hưởng ứng từ học sinh. Nhiều việc làm đẹp được các em duy trì thường xuyên ngay trong học tập và sinh hoạt hằng ngày. Qua đó, công tác Đội không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp cho thiếu nhi từ những điều giản dị nhất”.

Từ các hoạt động Đội, các đội viên đã tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, nỗ lực học tập và mang trong mình tinh thần sống đẹp vì cộng đồng. Nhiều em trở thành tấm gương sáng cho các bạn học tập, noi theo.

Em Nguyễn Hồng Bảo Chi - Liên đội trưởng Trường THCS Hoàng Xuân Hãn (xã Đức Thọ) là một trong 3 đội viên của Hà Tĩnh được trao giải thưởng Kim Đồng cấp Trung ương năm 2026. Trước đó, em đã vinh dự đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025. Không chỉ nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong học tập, Bảo Chi còn tích cực tham gia công tác Đội, các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ bạn học khó khăn, trở thành gương mặt tiêu biểu của thiếu nhi Hà Tĩnh hôm nay.

“Tham gia công tác Đội giúp em có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa và tự tin hơn trong học tập, sinh hoạt. Em thích nhất là khi được cùng các bạn tham gia những hoạt động hướng về cộng đồng, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Em nghĩ đó là một trong những cách làm thiết thực để thiếu nhi chúng em góp những việc làm nhỏ, lan tỏa điều tốt đẹp đến với mọi người”, Bảo Chi chia sẻ.

Những năm gần đây, cùng với đổi mới nội dung hoạt động, các cấp bộ Đội trong tỉnh luôn chú trọng giáo dục lý tưởng sống, đạo đức, kỹ năng và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thiếu nhi. Nhiều mô hình sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt Đội được triển khai, giúp hoạt động Đội trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với học sinh như: sinh hoạt Đội số, giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo...

Cùng đó, những sân chơi trải nghiệm, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hành hương về địa chỉ đỏ hay các chương trình thiện nguyện giúp thiếu nhi có thêm cơ hội rèn luyện, phát triển toàn diện. Trong năm học 2025-2026, các cấp bộ Đội đã triển khai hơn 2.000 sân chơi trải nghiệm, kỹ năng, hơn 5.000 lượt hành hương về địa chỉ đỏ, hỗ trợ hơn 13.000 lượt thiếu nhi gặp hoàn cảnh khó khăn…

Từ các phong trào, hoạt động thiết thực, công tác Đội và phong trào thiếu nhi Hà Tĩnh tiếp tục tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học đường. Hàng nghìn công trình, phần việc măng non được thực hiện; nhiều chương trình hỗ trợ học sinh khó khăn được duy trì hiệu quả. Điều đáng quý nhất sau mỗi phong trào là sự trưởng thành của các đội viên.