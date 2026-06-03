Hà Tĩnh khởi động thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035

Chiều 3/6, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2026 - 2035 (Đề án 2415). Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ cùng dự.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau gần 10 năm triển khai, Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939) đã giúp phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, trở thành chủ thể của nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở địa phương.

Kết quả, Đề án 939 đã tổ chức được 7 cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" thu hút hơn 1.181 dự án tham gia; xây dựng được hơn 5.000 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; 51 sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 4 sao và hơn 6.467 tỷ đồng vốn được huy động, quản lý hiệu quả để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh khai mạc hội nghị.

Tiếp nối những kết quả đó, Đề án 2415 mở ra giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế làm động lực phát triển.

Theo kế hoạch, đến năm 2035, Hà Tĩnh phấn đấu trên 90% hội viên, phụ nữ được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; hỗ trợ 100 doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ tái cấu trúc hoạt động; tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp và hợp tác xã đạt 35% tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thu - Chuyên gia phát triển hệ sinh thái thuộc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ KH&CN) trình bày chuyên đề: "Kinh nghiệm xây dựng cơ chế phối hợp và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp bền vững".

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn, những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới cũng như các giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của phụ nữ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội phụ nữ đạt được trong triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025. Song, hoạt động khởi nghiệp của phụ nữ vẫn còn những hạn chế như quy mô sản xuất nhỏ, năng lực quản trị chưa đồng đều, khả năng tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và thị trường còn khó khăn. Vì vậy, việc triển khai Đề án 2415 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm phương thức phát triển chủ đạo.

Để Đề án 2415 được triển khai hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng đề nghị các cấp hội phụ nữ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, đào tạo, tư vấn khởi nghiệp; tăng cường kết nối nguồn lực về vốn, khoa học công nghệ và thị trường; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu. Các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và phát triển các mô hình khởi nghiệp gắn với lợi thế địa phương như nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, kinh tế biển và làng nghề truyền thống.

Ra mắt Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Hội nghị cũng đã ra mắt Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2035. Tổ tư vấn quy tụ đại diện các sở, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thương mại, nông nghiệp, hợp tác xã, chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp.

Theo quyết định thành lập, Tổ tư vấn sẽ thực hiện các hoạt động tư vấn trực tiếp và trực tuyến; kết nối phụ nữ khởi nghiệp với chuyên gia, cố vấn; tổ chức diễn đàn, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động thực hiện Đề án 2415.

Việc triển khai Đề án 2415 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ Hà Tĩnh, góp phần phát triển kinh tế tư nhân, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.