Hà Tĩnh có 3 cá nhân lọt TOP "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026"

(Baohatinh.vn) - Trong 3 doanh nhân Hà Tĩnh được vinh danh có 1 người lọt TOP 10 "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026".

Nhằm biểu dương và tôn vinh các doanh nhân trẻ Việt Nam khởi nghiệp xuất sắc và hưởng ứng chương trình "Quốc gia khởi nghiệp" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình bình chọn và trao danh hiệu "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026".

Sau nhiều tháng phát động, vừa qua, tại Hà Nội, đơn vị tổ chức đã bình chọn ra Top 100 và Top 10 "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026" trên phạm vi cả nước.

Anh Nguyễn Quang Nam - Giám đốc Công ty TNHH Merry Auto

Trong đó, Hà Tĩnh có 3 cá nhân được bình chọn đạt danh hiệu "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026", bao gồm: Anh Nguyễn Quang Nam (SN 1998) - Giám đốc Công ty TNHH Merry Auto (phường Thành Sen); anh Nguyễn Khắc Huân (SN 1993) - Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt (xã Tứ Mỹ); chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1992) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Linh Trang (phường Thành Sen).

Trong đó, anh Nguyễn Quang Nam vinh dự lọt Top 10 của giải thưởng cao quý này.

Anh Nguyễn Khắc Huân (người ở giữa) - Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang (người đứng giữa) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Linh Trang.

Đây đều là những doanh nhân trẻ năng động, có nhiều nỗ lực trong phát triển sản xuất - kinh doanh; xây dựng thương hiệu và tạo việc làm cho lao động địa phương. Việc có 3 đại diện được vinh danh tại chương trình năm nay tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng khởi nghiệp và sự phát triển ngày càng lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, lễ trao danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026” sẽ diễn ra vào ngày 10/6 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo doanh nhân trẻ trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động như diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và gala chúc mừng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.

#Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh #Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc #Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Mở rộng cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao từ Nhật Bản

Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.
VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn “trực chiến” bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Việc hoàn thành, đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vào hoạt động là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai thành công trên địa bàn.
