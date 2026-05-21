Hà Tĩnh có 3 cá nhân lọt TOP "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026"

(Baohatinh.vn) - Trong 3 doanh nhân Hà Tĩnh được vinh danh có 1 người lọt TOP 10 "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026".
Nhằm biểu dương và tôn vinh các doanh nhân trẻ Việt Nam khởi nghiệp xuất sắc và hưởng ứng chương trình "Quốc gia khởi nghiệp" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình bình chọn và trao danh hiệu "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026".
Sau nhiều tháng phát động, vừa qua, tại Hà Nội, đơn vị tổ chức đã bình chọn ra Top 100 và Top 10 "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026" trên phạm vi cả nước.
Trong đó, Hà Tĩnh có 3 cá nhân được bình chọn đạt danh hiệu "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026", bao gồm: Anh Nguyễn Quang Nam (SN 1998) - Giám đốc Công ty TNHH Merry Auto (phường Thành Sen); anh Nguyễn Khắc Huân (SN 1993) - Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt (xã Tứ Mỹ); chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1992) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Linh Trang (phường Thành Sen).
Trong đó, anh Nguyễn Quang Nam vinh dự lọt Top 10 của giải thưởng cao quý này.
Đây đều là những doanh nhân trẻ năng động, có nhiều nỗ lực trong phát triển sản xuất - kinh doanh; xây dựng thương hiệu và tạo việc làm cho lao động địa phương. Việc có 3 đại diện được vinh danh tại chương trình năm nay tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng khởi nghiệp và sự phát triển ngày càng lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.
Theo kế hoạch, lễ trao danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026” sẽ diễn ra vào ngày 10/6 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo doanh nhân trẻ trên toàn quốc.
Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động như diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và gala chúc mừng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.
