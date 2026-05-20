Giá hạt nhựa tăng 50 - 60%, doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực thích ứng

Công ty CP Sao Mai (CCN Bắc Cẩm Xuyên) là doanh nghiệp chuyên sản xuất bao xi măng, bao bì nông sản. Hiện nay, công ty đang sử dụng khoảng 60% nguyên liệu hạt nhựa từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) và 40% nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc để phục vụ sản xuất bao bì cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Trước thời điểm thị trường dầu mỏ thế giới biến động (đầu tháng 3/2026 - PV), công ty mua nguyên liệu hạt nhựa với giá khoảng 24.500 đồng/kg. Tuy nhiên, từ sau khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, giá nguyên liệu này tăng mạnh và hiện dao động quanh mức 38.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm đã lên tới 41.000 đồng/kg.

Chị Trần Thị Khuyên – đại diện Công ty CP Sao Mai cho biết: “Hạt nhựa được sản xuất trực tiếp từ dầu mỏ nên khi giá dầu tăng, giá nguyên liệu này lập tức bị tác động. Điều khó khăn là giá tăng mạnh trong thời gian dài, trong khi hơn 90% nguyên liệu sản xuất bao bì là hạt nhựa nên doanh nghiệp rất khó cân đối chi phí sản xuất. Kế hoạch của công ty đặt ra là sản xuất 7 triệu vỏ bao/tháng. Tuy nhiên, chúng tôi đã phải điều chỉnh giảm sản lượng xuống còn khoảng 5-6 triệu vỏ bao/tháng.

Với sản lượng này, mỗi tháng, công ty sử dụng khoảng 300-400 tấn hạt nhựa. Khi giá nguyên liệu tăng tới khoảng 60% so với trước đây thì chi phí "đội" lên rất lớn. Vì vậy, ngoài giảm sản lượng, doanh nghiệp còn phải cân đối điều chỉnh giá bán sản phẩm ở mức phù hợp, vừa để giữ khách hàng và vừa duy trì đơn hàng".

Không riêng Công ty CP Sao Mai, các doanh nghiệp sản xuất bao bì khác trên địa bàn cũng đang gặp khó trước đà tăng kéo dài của giá nguyên liệu này. Tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (CCN Đức Thọ) - doanh nghiệp sản xuất bao jumbo và sling (bao bì khổ lớn) phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang Hàn Quốc, Philippines, Nhật Bản, Thái Lan, Lào…, áp lực chi phí đầu vào đã kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Công ty hiện sử dụng nguồn nguyên liệu hạt nhựa chủ yếu từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi). Trước đây, giá các loại hạt nhựa từ 25 – 26.000 đồng/kg nhưng từ tháng 3 đến nay, giá nguyên liệu này đã tăng đến 50 – 60%.

Ông Nguyễn Văn Sơn – đại diện Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho biết: “Giá nguyên liệu hạt nhựa tăng khoảng 3 tháng nay theo diễn biến của giá dầu thế giới. Trong khi đó, giá bán sản phẩm đầu ra chỉ điều chỉnh tăng nhẹ nên doanh nghiệp phải chấp nhận giảm lợi nhuận để duy trì sản xuất. Hiện nay, doanh nghiệp đang tạo việc làm cho hơn 450 lao động. Vì vậy, mục tiêu ưu tiên của công ty là duy trì hoạt động ổn định, giữ việc làm và ổn định tâm lý cho người lao động trong bối cảnh khó khăn. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chủ động đàm phán với khách hàng để chia sẻ phần chi phí tăng thêm. Đây là giải pháp cần thiết để hai bên cùng đồng hành lâu dài”.

Không chỉ các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng hạt nhựa chịu ảnh hưởng, việc giá nguyên liệu tăng kéo dài còn tạo hiệu ứng dây chuyền tới nhiều lĩnh vực sản xuất khác, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng khối lượng lớn bao bì phục vụ đóng gói sản phẩm.

Tại Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (xã Can Lộc), giá bao bì tăng cao đang tạo thêm áp lực lên chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Mỗi tháng, công ty sử dụng gần 60.000 vỏ bao để đóng gói sản phẩm thức ăn chăn nuôi nên chỉ riêng chi phí bao bì đã tăng thêm gần 100 triệu đồng/tháng so với trước đây.

Ông Thân Văn Vỵ - Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc cho biết: “Không chỉ chi phí bao bì tăng mạnh, thời gian qua, doanh nghiệp còn chịu áp lực từ nhiều yếu tố khác như chi phí vận tải tăng khoảng 20%, nhiều loại nguyên liệu đầu vào tăng từ 6-103%. Trong khi đó, doanh nghiệp không thể điều chỉnh tăng mạnh giá bán sản phẩm như mức tăng đầu vào. Để thích ứng, chúng tôi đã chủ động rà soát, tiết giảm các khoản chi phí chưa thực sự cần thiết, tối ưu quy trình sản xuất và xây dựng kế hoạch dự trữ một số nguyên liệu có nguy cơ tiếp tục tăng giá. Doanh nghiệp cũng tập trung nâng cao hiệu quả quản trị, ổn định nguồn cung và duy trì sản xuất liên tục nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động”.​

Theo các doanh nghiệp, trong bối cảnh giá nguyên liệu biến động khó lường, áp lực chi phí đầu vào sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt với những ngành phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu hoặc nguyên liệu có liên quan trực tiếp đến giá dầu.

Tuy vậy, khó khăn cũng đang buộc doanh nghiệp phải chủ động hơn trong tái cơ cấu sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, tiết kiệm chi phí và xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt hơn. Về lâu dài, đây được xem là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu trước biến động thị trường, từng bước thích ứng với bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.