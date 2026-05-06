Những sản phẩm công nghiệp nào của Hà Tĩnh có sản lượng tăng?

Hoạt động sản xuất pack pin tại Nhà máy Sản xuất Pin VinES. Ảnh: Thu Trang.

Những tháng đầu năm, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Theo số liệu từ Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 4 ngành công nghiệp cấp 1, so với cùng kỳ năm 2025, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng toàn ngành với mức tăng 24,2%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 24,7%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,5%. Riêng ngành công nghiệp khai khoáng giảm 17,4%.

Sản lượng điện sản xuất trong 4 tháng đầu năm tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 20 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh, có 16 nhóm ghi nhận sản lượng tăng so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật là sản phẩm ắc quy ion lithi (pin) tăng tới 71,5%, cho thấy sự mở rộng nhanh của lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và xu hướng chuyển dịch sang các ngành sản xuất có giá trị gia tăng lớn.

Cùng đó, sản phẩm bê tông tươi tăng 51,7%; thức ăn gia súc tăng 47,4%; quặng ilmenite và tinh quặng ilmenite tăng 33,3%; bia đóng lon tăng 24%; gạch xây dựng bằng đất sét nung tăng 23%; điện sản xuất tăng 22%; dược phẩm tăng 13%; điện thương phẩm tăng 12,3%.

4 tháng năm 2026, sản lượng thép không gỉ dạng bán thành phẩm đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 6,75% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, thép không gỉ dạng bán thành phẩm tăng 6,75%; chè tăng 7,2%; dăm gỗ tăng 3,85%; sợi tăng 3,4%; nước không uống được tăng 3%; rác thải không độc hại đã thu gom không thể tái chế tăng 12%; than cốc và bán cốc luyện từ than non hay than bùn tăng 1,4%.

Những chỉ số này cho thấy năng lực duy trì hoạt động và ổn định sản lượng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường biến động và còn nhiều khó khăn. Đây không chỉ là nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, mà còn tạo lực đẩy cho quá trình tái cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, từng bước khẳng định vị thế của Hà Tĩnh trong chuỗi sản xuất khu vực và cả nước.