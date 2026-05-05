Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 50% các tòa nhà công sở và 20% hộ gia đình trên địa bàn lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu năng lượng từ phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch sang chủ động khai thác các nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ, đồng thời định hướng xây dựng địa phương trở thành trung tâm năng lượng sạch và sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua việc tối ưu hóa quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ số vào vận hành hệ thống điện và thiết lập kỷ luật trong tiêu thụ năng lượng, kế hoạch triển khai thực hiện tiết kiệm điện năm 2026 và phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành đã xây dựng các chỉ tiêu định lượng chiến lược đến năm 2030.

Theo đó, trong nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng năng lượng và tiết kiệm điện, toàn tỉnh phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3,0% tổng điện năng tiêu thụ năm 2026, riêng các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7), các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% tổng sản lượng điện tiêu thụ so với cùng kỳ; các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 500.000 kWh/năm trở lên thực hiện tiết kiệm ít nhất 3,0% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc tiết kiệm tối thiểu 3,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng kỹ thuật và thương mại trên toàn hệ thống lưới điện phân phối xuống dưới mức 6,0% theo yêu cầu quốc gia, phấn đấu đạt mức dưới 4,5% vào năm 2030; hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo và trang trí ngoài trời đạt mức tiết kiệm tối thiểu 30,0% tổng điện năng tiêu thụ, tiến tới mục tiêu 100% chiếu sáng đô thị sử dụng đèn LED tích hợp điều khiển thông minh vào năm 2028; chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) phấn đấu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh tối thiểu 50MW đến năm 2030 thông qua thỏa thuận tự nguyện với các doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn.

Về nhóm chỉ tiêu về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) và tích trữ năng lượng, tập trung quản lý, phát triển tổng công suất ĐMTMN có đấu nối lưới điện quốc gia (loại hình có bán sản lượng điện dư lên lưới) đạt mục tiêu mức 313 MW đến năm 2030, đảm bảo mức công suất được phân bổ cho địa phương; đối với loại hình ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ không bán điện lên lưới, khuyến khích phát triển không giới hạn công suất.

Phấn đấu hằng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; đến năm 2030 đạt tỷ lệ 50% các tòa nhà công sở và 20% hộ gia đình trên địa bàn lắp đặt, sử dụng ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Tập trung đôn đốc, hướng dẫn để phấn đấu đến hết năm 2026, 100% các doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp hoàn thành việc xây dựng phương án, lộ trình lắp đặt hệ thống ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ hoặc hệ thống thu hồi nhiệt dư phát điện.

Chủ đầu tư các hệ thống ĐMTMN có công suất từ 100kWp trở lên khuyến khích đạt tỷ lệ 100% tích hợp hệ thống lưu trữ điện năng (BESS) để đảm bảo ổn định nguồn cung tại chỗ và hỗ trợ cắt giảm phụ tải đỉnh cho lưới điện.

Định hướng, đôn đốc để phấn đấu đến năm 2030, 100% các cơ sở, doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện từ 500.000kWh/năm trở lên xây dựng phương án và tổ chức triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm giảm áp lực cung ứng điện từ hệ thống lưới điện quốc gia.

Kế hoạch cũng đưa ra 2 nhóm giải pháp thực hiện nhóm các chỉ tiêu trên.

Theo đó, đối với nhóm giải pháp thực hiện tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện, sẽ thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng và cụ thể hóa chỉ tiêu tiết kiệm điện tại các cơ sở trọng điểm; triển khai các giải pháp thu hồi nhiệt dư phát điện; hiện đại hóa hệ thống chiếu sáng công cộng và kiểm soát chiếu sáng quảng cáo; các cơ quan công sở, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đưa kết quả thực hiện tiết kiệm điện và phát triển ĐMTMN vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân; khuyến khích hộ gia đình ưu tiên mua sắm thiết bị điện có dán nhãn năng lượng mức hiệu suất cao; loại bỏ bóng đèn sợi đốt; chủ động lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Đối với nhóm giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà và chuyển dịch năng lượng: tập trung quản lý phát triển ĐMTMN theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 của Chính phủ; khuyến khích tích hợp hệ thống lưu trữ điện năng (BESS) và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA); thúc đẩy, khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà đối với các khách hàng sử dụng điện lớn.