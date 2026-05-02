“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá

Sự kiện khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vừa diễn ra trong niềm háo hức của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư vận hành. Sau 5 năm xây dựng, nhà máy với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD chính thức vận hành toàn bộ, mở ra kỳ vọng của ngành công thương và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trước đó, tháng 1/2025, khi tổ máy số 1 trở lại vận hành sau thiên tai, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh đã ghi nhận mức tăng đáng kể. Nay, với việc cả 2 tổ máy cùng hoạt động, hiệu ứng cộng hưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục kéo tăng trưởng công nghiệp đi lên.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II khánh thành vào ngày 18/4/2026.

Ông Hoàng Trọng Bính - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II cho biết: “Nhà máy có tổng công suất 1.330 MW, sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn, là một trong những công nghệ hiện đại nhất hiện nay trong ngành nhiệt điện than tại Việt Nam. Không chỉ nâng cao hiệu suất, công nghệ này còn giúp giảm tiêu hao nhiên liệu và hạn chế phát thải. Khi vận hành ổn định, nhà máy cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh/năm cho lưới điện quốc gia, dự kiến đóng góp cho ngân sách khoảng 600 tỷ đồng/năm”.

Cùng với năng lượng, lĩnh vực luyện kim cũng đang cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực. Sau giai đoạn khó khăn, từ cuối năm 2025 lại nay, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã lấy lại đà tăng trưởng khi nhu cầu thị trường quốc tế phục hồi. Các đơn hàng quy mô lớn được ký kết kéo sản lượng sản xuất thép tăng trở lại. Dự kiến năm 2026, sản lượng thép đạt 3,78 triệu tấn, không chỉ nâng chỉ số sản xuất công nghiệp mà còn củng cố vị thế của thép Hà Tĩnh trên thị trường xuất khẩu.

Nếu như các ngành truyền thống tạo nền tảng, thì lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao đang mở hướng đi triển vọng cho kinh tế Hà Tĩnh. Trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu tăng trưởng mạnh, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đang mở rộng quy mô với mục tiêu sản xuất 100.000 xe trong năm nay (gấp hơn 4 lần năm 2025). Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, chiến lược xuất khẩu cũng được doanh nghiệp đầu tư với kỳ vọng đạt kim ngạch 20 triệu USD.

Sự phát triển của ngành ô tô điện đã lan tỏa đến các ngành kinh tế, trong đó ngành sản xuất pin ghi nhận mức tăng trưởng cao. Quý I/2026, Tập đoàn VinGroup và đối tác ghi nhận sản lượng pack pin đạt hơn 22.500 pack (gấp hơn 4 lần so cùng kỳ 2025), sản lượng cell pin đạt 3,6 triệu cell (gấp hơn 2 lần so cùng kỳ 2025). Kết quả này cho thấy Hà Tĩnh đang dần hình thành mô hình sản xuất theo chuỗi, nơi một ngành dẫn dắt sẽ kéo theo các ngành phụ trợ cùng phát triển.

4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng hơn 23% so cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Nguyễn Trung Thành - quyền Trưởng Thống kê tỉnh: 4 tháng đầu năm 2026, bức tranh công nghiệp của Hà Tĩnh ghi nhận “gam màu sáng” khi chỉ số sản xuất toàn ngành tăng hơn 23% so cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ sự hồi phục của ngành công nghiệp truyền thống, đồng thời được tiếp sức bởi các lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp năng lượng. Bước sang quý II, đà tăng này dự báo tiếp tục duy trì, thậm chí bứt phá hơn, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh sớm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển công nghiệp năm 2026.

Kỳ vọng từ làn sóng đầu tư mới

Không dừng lại ở những dự án đã vận hành, tương lai công nghiệp Hà Tĩnh còn được “định hình” bởi loạt dự án mới đang triển khai. Nổi bật là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh). Ngay khi hạ tầng chưa hoàn thiện hoàn toàn, KCN này đã đón dự án thứ cấp đầu tiên cho thấy sức hút đối với nhà đầu tư quốc tế.

Ông Vũ Ngọc Thành - Trưởng phòng Quản lý đầu tư (BQL Khu kinh tế tỉnh) cho biết: “Ban vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Công ty TNHH Gốm sứ Chính xác Việt Nam tại KCN VSIP Hà Tĩnh (nhà đầu tư Đài Loan, Trung Quốc) với mục tiêu sản xuất vật liệu và sản phẩm gốm sứ kỹ thuật cao. Tổng công suất thiết kế của nhà máy đạt 360 tấn sản phẩm/năm. Dự án đầu tư được cấp phép tạo sức hút đối với các dự án tiếp theo, xây dựng chuỗi công nghiệp phụ trợ tại KCN trọng điểm này”.

Ở quy mô lớn hơn, dự án KCN Vinhomes Vũng Áng do Tập đoàn VinGroup đầu tư đang được kỳ vọng trở thành “cực tăng trưởng” mới. Với diện tích quy hoạch gần 1.000 ha và tổng vốn đầu tư 13.276 tỷ đồng, KCN được định hướng phát triển đa ngành, trọng tâm là sản xuất ô tô điện, pin lưu trữ năng lượng và các ngành công nghiệp phụ trợ. Trong tương lai, KCN sẽ trở thành một tổ hợp sản xuất, dịch vụ tích hợp, giúp tối ưu hóa chi phí và gia tăng giá trị cho toàn chuỗi.

Song song với đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện hữu, Hà Tĩnh còn đón dự án đầu tư mới, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ngày 28/4 vừa qua, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hưng Long Hà Tĩnh (tên gọi theo quy hoạch trước đây là KCN phía Tây thành phố Hà Tĩnh). Với tổng vốn dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng, dự án sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN tập trung tổng hợp, đa ngành, cung cấp quỹ đất, mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Cùng với đó, hiện có nhiều doanh nghiệp đang đề xuất đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hạ Vàng, KCN Bắc Hồng Lĩnh… mở ra dư địa mới, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng đang được gấp rút triển khai.

Đồng hành cùng các nhà đầu tư, Sở Công thương Hà Tĩnh đang chủ trì, phối hợp theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp, nhất là các sản phẩm công nghiệp chủ lực; phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm.

Theo ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương: Trong dài hạn, sở sẽ phối hợp xây dựng đề án và nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển khu kinh tế, KCN và cụm công nghiệp đến năm 2030. Đồng thời, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Qua đó, tạo động lực phát triển ngành công nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp đa ngành, hiện đại và có tính liên kết cao; phấn đấu đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp mới của Bắc Trung Bộ trong tương lai gần.