Tăng cường hợp tác với Trường ĐH Xây dựng Hà Nội trong lĩnh vực phát triển đô thị

Chiều 2/6, Sở Xây dựng Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để trao đổi, thống nhất các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có PGS.TS Phạm Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh Đặng Văn Thành cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã thông tin khái quát một số nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu đặt ra trong phát triển lĩnh vực xây dựng của tỉnh. Hiện nay, Hà Tĩnh đang đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030; xây dựng Đề án đô thị thông minh; lập Quy hoạch chung đô thị Hà Tĩnh và đô thị Nghi Xuân đến năm 2050;...

Khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao đòi hỏi tỉnh cần tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín nhằm hỗ trợ chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Từ thực tiễn đó, Hà Tĩnh mong muốn hợp tác với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong các lĩnh vực như hỗ trợ chuyên môn về lập, thẩm định và phản biện quy hoạch; nâng cao chất lượng tổ chức không gian kiến trúc, kiểm soát phát triển đô thị; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch, kiến trúc và quản lý đô thị; nghiên cứu các mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, tỉnh đang cần xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về BIM (mô hình hóa thông tin công trình), chuyển đổi số, quản lý dữ liệu chuyên ngành, ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng đã trình bày báo cáo tổng quan về năng lực, định hướng phát triển của nhà trường và các nội dung đề xuất hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Theo đó, trường là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu cả nước trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xây dựng.

Các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để tập trung trao đổi, thảo luận về những định hướng hợp tác trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, chuyển đổi số ngành xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nhất là trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đô thị và chuyển đổi số.

Trên cơ sở các nội dung đã trao đổi, thống nhất, Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, chất lượng công trình; chuyển đổi số, dữ liệu số ngành xây dựng.

Biên bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh trong thời gian tới.