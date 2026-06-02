Tăng cường hợp tác với Trường ĐH Xây dựng Hà Nội trong lĩnh vực phát triển đô thị

Thái Oanh
(Baohatinh.vn) - Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Chiều 2/6, Sở Xây dựng Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để trao đổi, thống nhất các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS Phạm Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh Đặng Văn Thành cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

PGS.TS Phạm Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tham dự buổi làm việc.
Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Văn Thành cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã thông tin khái quát một số nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu đặt ra trong phát triển lĩnh vực xây dựng của tỉnh. Hiện nay, Hà Tĩnh đang đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030; xây dựng Đề án đô thị thông minh; lập Quy hoạch chung đô thị Hà Tĩnh và đô thị Nghi Xuân đến năm 2050;...

Khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao đòi hỏi tỉnh cần tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín nhằm hỗ trợ chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Từ thực tiễn đó, Hà Tĩnh mong muốn hợp tác với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong các lĩnh vực như hỗ trợ chuyên môn về lập, thẩm định và phản biện quy hoạch; nâng cao chất lượng tổ chức không gian kiến trúc, kiểm soát phát triển đô thị; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch, kiến trúc và quản lý đô thị; nghiên cứu các mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, tỉnh đang cần xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về BIM (mô hình hóa thông tin công trình), chuyển đổi số, quản lý dữ liệu chuyên ngành, ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

PGS.TS Phạm Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trình bày một số định hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng đã trình bày báo cáo tổng quan về năng lực, định hướng phát triển của nhà trường và các nội dung đề xuất hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Theo đó, trường là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu cả nước trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xây dựng.

Đại diện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trình bày báo cáo tổng quan về năng lực, chuyên ngành đào tạo của nhà trường.

Các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để tập trung trao đổi, thảo luận về những định hướng hợp tác trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, chuyển đổi số ngành xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nhất là trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đô thị và chuyển đổi số.

Trên cơ sở các nội dung đã trao đổi, thống nhất, Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, chất lượng công trình; chuyển đổi số, dữ liệu số ngành xây dựng.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Biên bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Trước áp lực phụ tải tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành và số hóa quản lý nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.
Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.
VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
