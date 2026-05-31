Hà Tĩnh chống thất thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân

Sau sáp nhập địa giới hành chính, không gian phát triển của xã Mai Phụ được mở rộng hơn, kéo theo hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân tăng mạnh. Xác định đây là nguồn thu cần được quản lý hiệu quả, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Xã Mai Phụ tổ chức hội nghị triển khai công tác thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân năm 2026.

Mới đây, UBND xã Mai Phụ tổ chức hội nghị triển khai công tác thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân năm 2026. Ngay sau hội nghị, 40 hộ dân đang xây dựng nhà ở trên địa bàn đã chủ động kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước gần 150 triệu đồng. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu từ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với nghĩa vụ thuế.

Chị Nguyễn Thị Hà Giang - chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Mai Phụ cho biết: “Để thu sắc thuế này quan trọng nhất vẫn là ở ý thức của người dân. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, địa phương đã làm việc với các trưởng thôn để rà soát về các công trình xây dựng tư nhân trên địa bàn, sau đó mời cả chủ nhà và chủ thầu lên làm việc nhằm tuyên truyền, hướng dẫn. Công tác tuyên truyền được triển khai bài bản nên người dân nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ thuế, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương”.

Ông Phan Xuân Hùng ở phường Bắc Hồng Lĩnh nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân thay cho nhà thầu.

Không riêng xã Mai Phụ, tại phường Bắc Hồng Lĩnh, công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân cũng đang được triển khai quyết liệt. Chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan thuế rà soát, đưa các nhà thầu xây dựng vào diện quản lý; đồng thời theo dõi sát các công trình mới khởi công để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế theo quy định. Điểm đáng chú ý là công tác quản lý thuế được thực hiện trên tinh thần tuyên truyền, vận động là chính. Thông qua hệ thống tổ dân phố, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ chuyên môn, những quy định liên quan đến nghĩa vụ thuế được phổ biến rộng rãi, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Vừa hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với công trình nhà ở đang xây dựng, ông Phan Xuân Hùng (TDP Ngọc Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Thuế xây dựng nhà ở tư nhân là khoản thu bắt buộc đối với hoạt động thi công xây dựng nhà. Bản chất đây là nghĩa vụ thuế của chủ thầu xây dựng đối với doanh thu họ thu được từ việc thi công công trình. Thực tế, chủ thầu sẽ cộng khoản thuế này vào chi phí, do đó chủ nhà sẽ là người chi trả khoản tiền này gián tiếp. Bởi vậy, sau khi được tuyên truyền, tôi đã chủ động nộp khoản thuế này thay cho chủ thầu”.

Cán bộ Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Thực tế cho thấy, hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn tỉnh còn nhiều dư địa về nguồn thu. Theo thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã đưa vào quản lý 738 hộ xây dựng nhà ở tư nhân, qua đó thu nộp ngân sách hơn 5,2 tỷ đồng. Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thực tế khi hoạt động xây dựng dân dụng đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương. Điều đó đặt ra yêu cầu tiếp tục siết chặt công tác quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ngành thuế với chính quyền cơ sở trong việc phát hiện, theo dõi và quản lý các công trình xây dựng nhà ở tư nhân phát sinh trong thời điểm hiện tại.

Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân không chỉ góp phần tăng thu ngân sách nhà nước mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người dân và các nhà thầu xây dựng. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý tốt nguồn thu này, hạn chế tối đa tình trạng thất thu ngân sách”.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh rà soát các chủ thầu trên địa bàn để đưa vào diện quản lý, chống thất thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thường xuyên đối chiếu dữ liệu từ các địa phương và cơ quan chức năng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp chưa kê khai hoặc kê khai chưa đầy đủ. Việc quản lý thuế được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Với sự vào cuộc đồng bộ của ngành thuế, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, công tác quản lý thuế trong lĩnh vực này đang từng bước đi vào nền nếp, góp phần tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.