Nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Hộ kinh doanh "nhẹ gánh" lo

Giảm áp lực cho hộ kinh doanh nhỏ

Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, ngưỡng doanh thu chịu thuế được nâng lên trên 1 tỷ đồng/năm, thay vì trên 500 triệu đồng/năm như trước đó. Quy định mới không chỉ giảm áp lực tài chính mà còn mở thêm cơ hội để các hộ kinh doanh ổn định hoạt động, từng bước mở rộng quy mô.

Doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, bà Đinh Thị Hoài Thanh - tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh thuộc ngưỡng không phải chịu thuế theo quy định mới.

Quầy hàng quần áo của bà Đinh Thị Hoài Thanh tại chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) có doanh thu mỗi năm dưới 1 tỷ đồng. Trước đây, dù quy mô không lớn, gia đình bà vẫn phải cân đối chi phí để thực hiện nghĩa vụ thuế. Khi nắm bắt được quy định mới, bà Thanh phấn khởi: "Chính sách mới giúp gia đình tôi có thêm nguồn lực để xoay vòng vốn, nhập thêm hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường. Quan trọng hơn, tâm lý kinh doanh cũng trở nên thoải mái hơn khi không còn phải quá lo lắng về nghĩa vụ thuế như trước. Điều này tạo động lực để tôi tiếp tục duy trì quầy hàng, tính toán mở rộng thêm các mặt hàng kinh doanh trong thời gian tới".

Không khí buôn bán tại các chợ truyền thống Hà Tĩnh rộn ràng niềm vui khi Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm.

Trong sáng 30/4, không khí tại chợ Hà Tĩnh và nhiều cửa hàng kinh doanh trở nên rộn ràng hơn khi các tiểu thương bàn luận về chính sách thuế mới. Với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng được xem là “cú hích” kịp thời, giúp họ yên tâm duy trì hoạt động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Bày tỏ sự đồng tình với quy định mới, ông Phan Duy Thế - hộ kinh doanh tại phường Thành Sen cho biết: "Việc nâng ngưỡng chịu thuế không chỉ giảm gánh nặng mà còn thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà nước đối với khu vực kinh tế cá thể. Đặc biệt, theo quy định tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, các hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng đã nộp thuế trong quý I/2026 sẽ được hoàn thuế nên tôi càng thêm phấn khởi".

Ông Phan Duy Thế - hộ kinh doanh ở phường Thành Sen vui mừng, phấn khởi khi Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Nhiều tiểu thương cho rằng, việc giảm áp lực thuế trong giai đoạn hiện nay là nguồn động viên thiết thực, giúp họ ổn định hoạt động. Khi gánh nặng tài chính được san sẻ, các hộ kinh doanh cũng mạnh dạn hơn trong đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Ngành thuế khẩn trương triển khai chính sách

Ngay sau khi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP được ban hành, ngành Thuế Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa chính sách vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định mới được đẩy mạnh trên các trang mạng xã hội và website của đơn vị. Thông qua nhiều kênh thông tin, từ trực tiếp đến trực tuyến, các nội dung của nghị định được truyền tải kịp thời, giúp hộ kinh doanh nắm bắt rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Cơ quan thuế cũng chủ động hướng dẫn các thủ tục liên quan, đặc biệt là việc xác định đối tượng được miễn thuế và hoàn thuế theo quy định mới.

Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền cho hộ kinh doanh ở xã Hương Khê cách thay đổi thông tin nộp tờ khai doanh thu theo quy định mới.

Bên cạnh đó, hệ thống nghiệp vụ của ngành thuế đã được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với chính sách mới. Mức doanh thu không phải nộp thuế GTGT và TNCN được nâng từ trên 500 triệu đồng/năm lên trên 1 tỷ đồng/năm đã được tích hợp vào hệ thống quản lý, đảm bảo việc thực hiện được thông suốt, chính xác.

Ông Lê Quốc Dũng, Trưởng phòng Thuế cá nhân - hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Ngay khi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP được ban hành, Cục Thuế đã ban hành công điện chỉ đạo các thuế tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai. Dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng chúng tôi vẫn đẩy mạnh tuyên truyền về nghị định qua nhiều kênh trực tuyến và trực tiếp. Đơn vị cũng cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện".

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, từ trực tiếp đến truyền thông lưu động.

Theo Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống nhưng trước đó đã kê khai, nộp thuế theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP, số thuế đã nộp sẽ được xử lý theo quy định hiện hành. Điều này đồng nghĩa với việc người nộp thuế có thể được hoàn trả hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế, tránh phát sinh thiệt thòi khi chính sách mới có hiệu lực.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế.

Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm được đánh giá là bước điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, góp phần giảm áp lực tài chính cho hộ kinh doanh, tạo điều kiện để khu vực kinh tế cá thể phát triển ổn định hơn. Trong thời gian tới, khi chính sách đi vào cuộc sống một cách đồng bộ, hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn Hà Tĩnh.