Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Toàn cảnh lễ khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Sáng 18/4, tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức lễ khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Tham dự buổi lễ có ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công thương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm dự buổi lễ.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dự buổi lễ.

Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là một trong những công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư lên tới 2,2 tỷ USD theo hình thức BOT. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó 60% cổ phần thuộc về các công ty Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu và 40% cổ phần thuộc về Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

Tổng thầu EPC (nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình của một dự án đầu tư xây dựng) là liên doanh do Doosan Enerbility của Hàn Quốc đứng đầu, tua-bin và máy phát được cung cấp bởi Toshiba của Nhật Bản. Nguồn vốn cho dự án được thu xếp bởi JBIC, KEXIM cùng các ngân hàng thương mại Nhật Bản. Sự hợp tác rộng rãi này thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với lĩnh vực năng lượng và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II và các nhà đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Dự án khởi công xây dựng năm 2021. Trong giai đoạn xây dựng, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II đã sử dụng hơn 18.600 lao động của địa phương và vùng phụ cận. Dự án đi vào hoạt động giải quyết việc làm cho hơn 250 cán bộ, công nhân viên thường xuyên tại nhà máy, dự kiến đóng góp hằng năm cho ngân sách khoảng 600 tỷ đồng, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.

Nhà máy điện cũng sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định, đặc biệt trong việc góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện tại khu vực miền Bắc Việt Nam với khả năng cung cấp khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện của Việt Nam.

Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành.

Tại buổi lễ, ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II và các nhà đầu tư cùng bày tỏ tin tưởng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sẽ đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh thông qua việc tăng cường hạ tầng năng lượng, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương, đóng góp ngân sách và mở rộng hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thuộc danh mục các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia. Trong suốt quá trình triển khai, Bộ Công thương đã chủ động phối hợp, đồng hành cùng các nhà đầu tư và chính quyền địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án.

Thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh năng lượng, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, Bộ Công thương sẽ tiếp tục sát cánh cùng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II và tỉnh Hà Tĩnh trong công tác vận hành, đảm bảo ổn định, an toàn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và củng cố vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc hoàn thành, đưa dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vào hoạt động là dấu mốc quan trọng khẳng định bước tiến mới, vai trò trung tâm năng lượng của Khu kinh tế Vũng Áng cũng như tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh xác định phát triển công nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm, phấn đấu đến năm 2050 sẽ là tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Trong định hướng đó, Khu kinh tế Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh có vị trí chiến lược, kết nối Bắc - Trung - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây, là một trong những trung tâm công nghiệp, năng lượng và cảng biển nước sâu của cả nước. Hơn một thập kỷ qua, nơi đây đã hình thành các tổ hợp công nghiệp luyện kim, nhiệt điện, cơ khí chế tạo, năng lượng tái tạo, góp phần quan trọng cho nền kinh tế quốc gia; là động lực thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ.

Phát huy nền tảng đó, Hà Tĩnh đang hoạch định và tiến hành các bước đi để hình thành nên trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng với hệ thống liên kết gồm ba nhóm dự án về năng lượng - công nghiệp - dịch vụ logistics, lấy kho cảng và điện khí LNG làm hạt nhân để tạo động lực thúc đẩy kinh tế toàn vùng. Việc dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II hoàn thành, đưa vào hoạt động đã khẳng định vai trò trung tâm năng lượng của Khu kinh tế Vũng Áng cũng như tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định trân trọng cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương của Việt Nam cùng các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ. Đồng thời ghi nhận, biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và người lao động đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành dự án bảo đảm chất lượng, an toàn. Lãnh đạo tỉnh cũng đặc biệt cảm ơn sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong vùng dự án, nhất là việc di dời, tái định cư, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, lễ khánh thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II không chỉ là niềm tự hào về những thành quả đã đạt được, mà còn khẳng định mạnh mẽ cam kết của tỉnh Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai thành công trên địa bàn.

Các đại biểu cử hành nghi thức khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.