Sẵn sàng vận hành tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Thu Trang - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Sau quá trình chạy thử, hiệu chỉnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (Hà Tĩnh) đã hoàn tất các hạng mục kỹ thuật, sẵn sàng đưa tổ máy số 2 vào vận hành thương mại từ ngày 7/4.

bqbht_br_dji-0686-2284.jpg
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) được khởi công xây dựng từ năm 2021, có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với 2 tổ máy có tổng công suất hơn 1.300 MW. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư. Đây là dự án FDI trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng.
bqbht_br_ag7a9550.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC) - được các chuyên gia đánh giá là công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Với công nghệ này, khi nhà máy đi vào vận hành sẽ làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Tổ máy số 1 vận hành thương mại vào ngày 22/7/2025.
bqbht_br_11111.jpg
bqbht_br_ag7a9303.jpg
bqbht_br_ag7a9304.jpg
Tổ máy số 2 có thiết kế và công suất tương đồng với Tổ máy số 1. Khi đi vào vận hành đầy đủ cả 2 tổ máy, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh/năm cho lưới điện quốc gia, đồng thời đóng góp trung bình 30 tỷ đồng/tháng cho ngân sách Nhà nước.
bqbht_br_ag7a9484.jpg
Tổ máy số 2 đã sẵn sàng khai thác thương mại từ 7/4, đánh dấu cho việc phát điện toàn Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.
bqbht_br_ag7a9371.jpg
Những ngày này, không khí làm việc càng trở nên khẩn trương hơn tại phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II trước thời điểm vận hành Tổ máy số 2.
bqbht_br_11.jpg
Các kỹ sư tập trung kiểm tra, rà soát thông số kỹ thuật, đảm bảo điều kiện vận hành an toàn, ổn định.
bqbht_br_ag7a9342.jpg
Hệ thống điều khiển trung tâm được theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng cho quá trình vận hành thương mại.
bqbht_br_ag7a9408.jpg
bqbht_br_ag7a9458.jpg
bqbht_br_ag7a9412.jpg
Các hạng mục kỹ thuật của Tổ máy số 2 cơ bản hoàn tất, đáp ứng yêu cầu đưa vào vận hành. Công tác chạy thử, hiệu chỉnh được triển khai nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật. Hệ thống lò hơi, tua bin, máy phát điện được kiểm tra đồng bộ, đảm bảo vận hành ổn định.
bqbht_br_3333.jpg
Hệ thống đường dây 500kV của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 được thiết kế đồng bộ với thiết bị hiện đại, là “mạch máu” đưa dòng điện từ nhà máy vào lưới điện quốc gia, đảm bảo tối ưu cho việc hoà lưới điện với công suất khổng lồ.
bqbht_br_ag7a9378.jpg
Anh Nguyễn Bá Đức Anh - Trưởng ca vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chia sẻ: "Đến thời điểm này, tổ máy số 2 cơ bản đã hoàn thành các bước thử nghiệm quan trọng. Hiện nay, các kíp vận hành được bố trí tăng cường trực 24/24 giờ, theo dõi sát các thông số kỹ thuật, sẵn sàng cho quá trình hòa lưới điện quốc gia vào ngày 7/4. Toàn bộ cán bộ, kỹ sư đều trong trạng thái sẵn sàng cao nhất để đảm bảo vận hành thông suốt ngay từ những giờ đầu...”.
bqbht_br_dji-0693.jpg
Bên cạnh công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" thì hệ thống cầu cảng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II cũng được đánh giá hiện đại bậc nhất Việt Nam với chiều dài 2.000m.
bqbht_br_mg-1057.jpg
bqbht_br_2222.jpg
bqbht_br_ag7a1183.jpg
Khu vực cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được vận hành nhịp nhàng, đảm bảo tiếp nhận nguyên liệu phục vụ sản xuất.
bqbht_br_mg-1083.jpg
Niềm vui, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt cán bộ, kỹ sư trước thời điểm hòa lưới Tổ máy số 2.
bqbht_br_ag7a9277.jpg
bqbht_br_anh-cover-1220-x-800-px-2.jpg
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thiết bị và nhân lực là tiền đề để tổ máy số 2 nói riêng và toàn bộ nhà máy nói chung được vận hành hiệu quả.
bqbht_br_img-7267.jpg
Ông Jaeha Kim - Giám đốc dự án Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2. Đến thời điểm hiện tại, nhà máy chỉ còn một thử nghiệm cuối cùng, dự kiến thực hiện vào đầu tuần tới. Sau đó, chúng tôi sẽ chính thức đưa tổ máy vào vận hành thương mại vào ngày 7/4, tin tưởng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 sẽ góp phần đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện quốc gia...".

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng #Hà Tĩnh #Tổ máy số 2 #Vận hành #FDI #Hoà lưới điện quốc gia #KKT Vũng Áng

