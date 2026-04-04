Sẵn sàng vận hành tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Những chỉ số kinh tế ấn tượng trong quý I/2026 của Hà Tĩnh 04/04/2026 13:32 Quý I/2026 đánh dấu bước khởi đầu tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh khi đạt mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Cùng với đó, những chỉ số về thu ngân sách, doanh nghiệp thành lập mới... cũng có mức tăng đáng kể.

Các địa phương giá sinh hoạt đắt đỏ nhất, Hà Tĩnh thuộc nhóm nào? 04/04/2026 11:16 Trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước năm 2025, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính).

GDP quý I tăng 7,83% 04/04/2026 10:47 Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La 04/04/2026 10:16 Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.

"Thủ phủ" hươu sao Hà Tĩnh làm gì để nâng tầm sản phẩm đặc trưng? 04/04/2026 07:52 Với quy mô hơn 13.000 con, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo ra các sản phẩm nhung hươu đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập và mở hướng phát triển bền vững.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chứng kiến ký kết thỏa thuận cung cấp LNG cho các dự án điện khí 03/04/2026 22:44 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng cho các dự án điện khí quy mô lớn.

Đa dạng hóa sản phẩm, “đánh thức” tiềm năng du lịch mùa đông 03/04/2026 17:46 Những giải pháp, chiến lược phát triển được các đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý đưa ra góp phần thúc đẩy du lịch Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung theo hướng bền vững.

Triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử 03/04/2026 15:47 Các tỉnh ven biển tập trung chỉ đạo triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT), nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, đồng thời phục vụ công tác IUU

Du lịch Hà Tĩnh: Làm gì để "níu" chân du khách? 03/04/2026 14:36 Năm 2025, Hà Tĩnh đón hơn 5,5 triệu lượt du khách nhưng chỉ có gần 950.000 lượt người lưu trú. Thực trạng này cho thấy bài toán cấp thiết của du lịch địa phương là cần có những giải pháp cụ thể để giữ chân du khách.

Di dời lưới điện thi công đường sắt tốc độ cao: Hướng tuyến chưa phê duyệt, nhiều đơn vị gặp khó 03/04/2026 14:05 Do hướng tuyến chính thức của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chưa được phê duyệt nên các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh gặp khó với phần việc di dời lưới điện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Linh hoạt thi công các công trình, dự án giữa “bão giá” 03/04/2026 10:57 Trong bối cảnh giá vật liệu và nhiên liệu tăng cao, gây áp lực lớn lên chi phí đầu tư xây dựng, nhiều công trình, dự án trọng điểm tại Hà Tĩnh vẫn được duy trì nhịp độ thi công.

Kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, không để lây lan rộng ở Sơn Giang 03/04/2026 08:05 Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Tài chính thị trường ngày 3/4: Vingroup lên kế hoạch đạt doanh thu kỷ lục 03/04/2026 07:40 Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng năm 2026; trong đó, ở mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng cho hành trình tăng trưởng hai con số 03/04/2026 05:18 Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% trong quý I/2026, Hà Tĩnh đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong điều hành kinh tế - xã hội mà còn tạo nền tảng, động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2026.

Dự báo nắng nóng khắc nghiệt, kéo dài hiếm gặp ở Hà Tĩnh 02/04/2026 14:25 Mùa hè 2026 tại Hà Tĩnh được dự báo với kịch bản thời tiết khắc nghiệt, cực đoan khi nắng nóng kéo dài và nhiệt độ có thể vượt ngưỡng.

Tăng trưởng kinh tế quý I của Hà Tĩnh đứng đầu cả nước 02/04/2026 09:09 Theo Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, quý I/2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 12,42%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (quý I/2025 đạt 6,12%) và đứng thứ nhất các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá 02/04/2026 08:14 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu theo dõi sát thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ...

Tài chính thị trường ngày 2/4: Lãi suất tiết kiệm vượt 9%/năm 02/04/2026 07:45 Nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động lên trên 9%/năm ở kỳ hạn dài, phản ánh áp lực thanh khoản và xu hướng tăng chi phí vốn trên thị trường. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa đạt hơn 4.000 tỷ đồng 02/04/2026 05:30 Quý I/2026, Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 34% dự toán tỉnh giao, tăng 26% cùng kỳ. Kết quả này đến từ sự vào cuộc quyết liệt của ngành thuế và các địa phương.

Hà Tĩnh thả hơn 4 vạn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản 01/04/2026 18:14 Hơn 4 vạn cá giống đã được thả xuống đập Cù Lây (xã Tùng Lộc) và đập Khe Hao (xã Hồng Lộc) nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bổ sung kịch bản ứng phó với những tình huống thiên tai lớn, trên diện rộng 01/04/2026 17:19 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong công tác phòng, chống thiên tai.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Hà Tĩnh 01/04/2026 15:40 Trong quý I/2026, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Hà Tĩnh với chỉ số sản xuất tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

“Canh” từng điểm nóng trên lưới, không để gián đoạn dòng điện 01/04/2026 15:37 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang bước vào chiến dịch tăng cường độ tin cậy cung cấp điện với việc “khám sức khỏe” toàn diện cho lưới, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trong mùa nắng nóng.

Minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh 01/04/2026 15:31 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai thông tin, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán nhà ở xã hội.

Vay vốn online giải ngân trong 24h không cần tài sản đảm bảo từ Viettel Tendoo Lending 01/04/2026 14:00 Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức ra mắt dịch vụ Tendoo Lending - nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh với các tổ chức tài chính.

Khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản 01/04/2026 14:00 Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ”, Hà Tĩnh đã tăng cường nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch 01/04/2026 09:01 Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống 01/04/2026 07:45 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.