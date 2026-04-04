Sẵn sàng vận hành tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

(Baohatinh.vn) - Sau quá trình chạy thử, hiệu chỉnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (Hà Tĩnh) đã hoàn tất các hạng mục kỹ thuật, sẵn sàng đưa tổ máy số 2 vào vận hành thương mại từ ngày 7/4.
Tổ máy số 2 có thiết kế và công suất tương đồng với Tổ máy số 1. Khi đi vào vận hành đầy đủ cả 2 tổ máy, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh/năm cho lưới điện quốc gia, đồng thời đóng góp trung bình 30 tỷ đồng/tháng cho ngân sách Nhà nước.
Các hạng mục kỹ thuật của Tổ máy số 2 cơ bản hoàn tất, đáp ứng yêu cầu đưa vào vận hành. Công tác chạy thử, hiệu chỉnh được triển khai nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật. Hệ thống lò hơi, tua bin, máy phát điện được kiểm tra đồng bộ, đảm bảo vận hành ổn định.
Khu vực cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được vận hành nhịp nhàng, đảm bảo tiếp nhận nguyên liệu phục vụ sản xuất.
