Cảnh giác với các thông tin giả mạo, mua "suất nội bộ" nhà ở xã hội

Xuất hiện trường hợp giả mạo thông tin của chủ đầu tư

Sau 1 tháng khởi công, dự án nhà ở xã hội ở phường Trần Phú (hơn 1.900 căn hộ) đã tiến hành san nền.

Hà Tĩnh đang triển khai 3 dự án nhà ở xã hội (NOXH) với tổng quy mô 3.567 căn tại phường Thành Sen và phường Trần Phú, đáp ứng chỉ tiêu Chính phủ giao về phát triển NOXH giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, 2 dự án đã triển khai thi công, gồm: dự án thí điểm NOXH giai đoạn 2 phường Thành Sen (509 căn hộ) và dự án NOXH ở phường Trần Phú (hơn 1.900 căn hộ).

Các dự án được bố trí tại những khu vực có hạ tầng đồng bộ, thuận lợi kết nối, phù hợp với nhu cầu an cư của người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thu nhập còn hạn chế trên địa bàn. Tuy nhiên, lợi dụng sự quan tâm và nhu cầu đang gia tăng, một số đối tượng đã tung tin sai sự thật, mạo danh chủ đầu tư để nhận tư vấn, “giữ chỗ” trái quy định.

Dự án nhà ở xã hội ở phường Trần Phú đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành phần móng trong tháng 8/2026.

Mới đây, một người phụ nữ đã dùng Facebook cá nhân đăng tải các thông tin về đăng ký mua NOXH thuộc dự án NOXH ở phường Trần Phú do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đồng thời đưa ra thông tin tư vấn về dự án này. Nhận được thông tin, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) đã vào cuộc xác minh, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.L (SN 1992, trú tại xã Cẩm Bình) số tiền 8 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) làm việc với T.T.L (SN 1992, trú tại xã Cẩm Bình) vì đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về dự án NOXH ở phường Trần Phú.

Ông Ngô Hoàng Nguyên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh cho biết: “Dự án xây dựng NOXH ở phường Trần Phú có tổng diện tích gần 6 ha, xây dựng 5 tòa nhà cao 15 tầng và 1 tòa thương mại với quy mô hơn 1.900 căn hộ. Sau 1 tháng khởi công, dự án đang thi công san nền cơ sở giai đoạn 1 và triển khai khoan cọc thử. Chúng tôi đang phấn đấu sẽ hoàn thành phần móng trong tháng 8 tới và hoàn thiện toàn bộ dự án trong vòng 3 năm, vượt tiến độ cam kết. Về thông tin dự án, hiện doanh nghiệp chỉ công bố thông qua kênh duy nhất là mã QR do công ty cung cấp; đồng thời, trực tiếp tiếp đón, tư vấn miễn phí cho người dân tại văn phòng nếu có nhu cầu; tuyệt đối không thông qua bất kỳ tổ chức, cá nhân trung gian nào. Việc các cá nhân lợi dụng đăng tải thông tin sai sự thật về dự án đã làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư; đặc biệt gây hiểu nhầm trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi lợi dụng để trục lợi từ các dự án NOXH”.

Dự án thí điểm NOXH giai đoạn 2 phường Thành Sen có quy mô 509 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn.

Trên thực tế, tình trạng lợi dụng thông tin về các dự án NOXH để trục lợi đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo Phòng An ninh kinh tế, các phương thức, thủ đoạn chủ yếu gồm: lợi dụng “cò mồi”, trung gian để gom hồ sơ, bán suất mua NOXH và thu tiền chênh lệch; nhờ người khác đứng tên, kê khai không trung thực về thu nhập, tình trạng nhà ở; làm giả hồ sơ, hợp đồng lao động, bảng lương để hợp thức hóa điều kiện; lừa đảo bán “suất ngoại giao” nhằm chiếm đoạt tài sản; hoặc tình trạng một số chủ đầu tư buông lỏng quản lý, dẫn đến việc mua bán sai đối tượng... Điều này, vô hình trung sẽ làm méo mó mục tiêu và chính sách nhân văn về NOXH, gây mất công bằng và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Minh bạch trong tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ nhà ở xã hội

Người dân tìm hiểu về dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn 2 phường Thành Sen.

Suốt hơn 1 tháng nay, tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh luôn tấp nập người vào ra tìm hiểu, đăng ký mua NOXH thuộc dự án thí điểm NOXH giai đoạn 2 phường Thành Sen. Theo kế hoạch, đơn vị tổ chức hướng dẫn hồ sơ từ ngày 23/3 - 21/5 và chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 21/4 - 21/5. Đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã tiếp nhận 250 bộ hồ sơ đăng ký mua NOXH và khoảng 1.600 đơn đề nghị xác nhận điều kiện về nhà ở của người dân để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Trước nhu cầu lớn, đơn vị bố trí các khu vực hướng dẫn, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch. Theo đại diện Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh, toàn bộ quy trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ đều được thực hiện nghiêm túc theo quy định; các tiêu chí xét duyệt được niêm yết công khai, rõ ràng. Cùng đó, đơn vị phối hợp với Sở Xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai tiến hành rà soát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đăng ký, kịp thời xử lý, loại bỏ các trường hợp không đủ điều kiện ngay từ đầu, qua đó đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh bố trí các khu vực thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch.

Chị Lê Thị Kim Liên - tổ dân phố 2 Nguyễn Du (phường Thành Sen) cho biết: “Tôi là lao động tự do, nhờ chính sách NOXH, gia đình có thêm cơ hội ổn định chỗ ở. Trong quá trình làm hồ sơ, được cán bộ hướng dẫn cụ thể, rõ ràng đã giúp tôi tránh được việc rơi vào bẫy “cò mồi” và những thông tin thiếu chính xác”.

Trước đó, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán NOXH nhằm siết chặt công tác quản lý, đưa chính sách đến đúng đối tượng. Theo đó, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Môi trường đã giám sát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ; phối hợp cùng chủ đầu tư tăng cường hậu kiểm; rà soát, thực hiện nghiêm túc việc xác nhận đối tượng đủ điều kiện, đảm bảo thống nhất, khách quan.