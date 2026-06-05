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Kinh tế

[Infographic] Bức tranh kinh tế Hà Tĩnh tháng 5/2026

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Tình hình kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 của Hà Tĩnh ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá, nổi bật là sản xuất công nghiệp (IIP tăng 32,85%).

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