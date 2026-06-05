[Infographic] Bức tranh kinh tế Hà Tĩnh tháng 5/2026

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án tại vùng kinh tế trọng điểm 04/06/2026 12:10 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án.

Xanh mát những mảnh vườn ở phường Hải Ninh 04/06/2026 10:01 Tận dụng lợi thế có diện tích đất vườn rộng, các hộ dân phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đã cải tạo, trồng rau màu, góp phần nâng cao thu nhập và tạo không gian xanh mát.

Tài chính thị trường ngày 4/6: Xuất nhập khẩu Việt Nam lập kỷ lục, đạt hơn 445 tỷ USD 04/06/2026 07:41 Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng 25%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng ghi nhận nhập siêu gần 14 tỷ USD sau nhiều năm duy trì xuất siêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai 04/06/2026 05:39 Theo quyết định mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiều thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất... sẽ được phân cấp cho chủ tịch UBND cấp xã.

Nắng như "rót lửa", nông dân Hà Tĩnh lo chống hạn cho cây cam 03/06/2026 15:57 Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, người trồng cam ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp "giải nhiệt", bảo vệ năng suất, chất lượng quả cho hàng nghìn ha cam.

Tổng lực giữ rừng giữa cao điểm nắng nóng 03/06/2026 14:49 Trước nguy cơ cháy rừng trong những ngày nắng nóng cao điểm, các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn Hà Tĩnh đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai phương án ứng phó với mọi tình huống.

Vietcombank ký kết đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi 03/06/2026 14:05 Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh và Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi và hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026.

Áp lực huy động vốn khi dòng tiền “chia năm xẻ bảy” 03/06/2026 13:57 Hoạt động huy động vốn ở các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn chưa vượt qua giai đoạn khó khăn khi dòng tiền có xu hướng phân tán nhiều kênh đầu tư khác nhau.

Người dân Trường Lưu háo hức chờ nguồn nước sạch 03/06/2026 13:45 Dự án cấp nước sạch tại xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trong tháng 8/2026 sẽ cấp nước sạch cho toàn thể các hộ dân trên địa bàn.

Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 3 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh lên 6 làn xe 03/06/2026 11:00 Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 15 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây lên 6 làn xe bằng vốn đầu tư công.

"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt 03/06/2026 10:31 Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.

Tiêu thụ điện, nước tăng mạnh mùa nắng nóng kéo CPI tháng 5 tăng 0,29% 03/06/2026 10:13 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, chủ yếu do giá điện, nước sinh hoạt tăng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng cao vì thời tiết nắng nóng.

Tài chính thị trường ngày 3/6: Hóa đơn tiền điện tháng 6 dự báo tăng mạnh 03/06/2026 07:48 Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ gia đình có thể tăng đáng kể do sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Gỡ nút thắt cho du lịch suối Rào Àn 03/06/2026 05:05 Trước những vướng mắc trong quản lý hoạt động du lịch tại suối Rào Àn, Sở NN&MT Hà Tĩnh vừa có văn bản hướng dẫn UBND xã Sơn Kim 1 từng bước tháo gỡ các khó khăn liên quan.

Người nuôi tôm xoay xở trước nguy cơ dịch bệnh mùa nắng nóng 03/06/2026 05:02 Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh trên tôm nuôi. Ngành chuyên môn và người nuôi tôm Hà Tĩnh đang chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, bảo vệ đàn tôm vụ xuân hè.

Tăng cường hợp tác với Trường ĐH Xây dựng Hà Nội trong lĩnh vực phát triển đô thị 02/06/2026 18:35 Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

62 xã, phường của Hà Tĩnh có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm 02/06/2026 15:48 Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Hà Tĩnh có 62 xã, phường thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cực kỳ nguy hiểm) trong ngày hôm nay (2/6).

Việt Nam có đơn vị phát điện đầu tiên tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp 02/06/2026 11:04 Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 của Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An chính thức tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam và tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) qua lưới điện quốc gia từ ngày 1/6/2026.

Xăng E10 thay thế RON 95-từ hoài nghi đến thích nghi 02/06/2026 10:08 Sau thời gian thử nghiệm và 1 ngày chính thức áp dụng kinh doanh bắt buộc xăng sinh học E10 thay thế RON95, thị trường xăng dầu tại Hà Tĩnh ghi nhận hoạt động bán lẻ diễn ra thông suốt, người dân cơ bản đã làm quen với loại nhiên liệu mới.

Tài chính thị trường ngày 2/6: Sản xuất phục hồi nhưng chi phí tăng mạnh 02/06/2026 07:46 Đơn hàng phục hồi giúp sản xuất tăng tốc trở lại, nhưng chi phí đầu vào đang tăng nhanh nhất trong hơn 15 năm, tạo áp lực mới cho doanh nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam sẽ có trạm, trụ sạc dành cho xe điện 02/06/2026 05:30 Theo kế hoạch, trạm dừng nghỉ Hàm Nghi-Vũng Áng (Hà Tĩnh) quy hoạch tổng cộng 56 vị trí đỗ xe vào sạc điện; hiện đã đưa vào hoạt động 12 vị trí.

"Mục sở thị" mô hình nuôi hàu treo dây trên vùng bãi bồi Cửa Sót 02/06/2026 05:10 Tận dụng lợi thế vùng bãi bồi Cửa Sót, mô hình nuôi hàu treo dây của gia đình bà Trương Thị Hòa (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.

Hơn 1.500 xã trên cả nước có nguy cơ xảy ra cháy rừng 01/06/2026 17:20 Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên cả nước hiện có khoảng 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng.

Sở NN&MT Hà Tĩnh thông báo mời đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể 01/06/2026 15:47 Để phục vụ công tác tham mưu quản lý nhà nước về đất đai và xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đầu tư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật.

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa Việt phải nâng chuẩn 01/06/2026 09:34 Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không nằm ở tuyên bố “cao cấp” tự xưng, mà từ trải nghiệm thực tế và sự bảo chứng từ các tổ chức kiểm định uy tín. Ở vị thế anh cả, với gần 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự “cao cấp” với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.

Tài chính thị trường ngày 1/6: Giá gạo châu Á tăng mạnh nhất gần 20 năm 01/06/2026 07:47 Giá gạo tại châu Á tăng mạnh trong tháng 5 do thời tiết cực đoan và chi phí phân bón, năng lượng leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lương thực khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Xăng E10 bán đại trà trên toàn quốc từ hôm nay 01/06/2026 07:38 Từ 1/6, thị trường xăng dầu bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế các loại xăng khoáng truyền thống.

Giá vàng thế giới được dự báo tăng tuần này 01/06/2026 06:09 Giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đi lên trong những ngày tới, sau khi phục hồi ở phiên cuối tuần này.

Bộ Công Thương nêu những loại xe cần lưu ý khi dùng E10, công bố cẩm nang xăng sinh học 31/05/2026 20:58 Các dòng xe cần lưu ý khi dùng xăng sinh học như xe quá cũ sản xuất trước năm 2000, xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ, xe lâu năm chưa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu, xe phục chế, xe sưu tầm.