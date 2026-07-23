Nâng cấp quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh: Giữ nhịp thi công, không để vướng mắc phát sinh

Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú duy trì không khí thi công khẩn trương, sôi động.

Khẩn trương trên từng tuyến thi công

Trên công trường dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1 (đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu), đoạn tuyến do Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú đảm nhận luôn duy trì không khí thi công khẩn trương. Máy đào, xe ben, cần cẩu hoạt động liên tục, công nhân chia thành nhiều tổ triển khai đồng thời các hạng mục từ đào đắp đất, lắp đặt cống thoát nước đến hoàn thiện cấu kiện đúc sẵn.

Vừa thi công hiện trường, vừa đúc cấu kiện, đến nay, đơn vị đã hoàn thành lắp đặt gần 2 km cống thoát nước phía phải tuyến. Để tận dụng tối đa thời gian và hiệu suất thi công, những ngày qua, công ty đã chủ động tổ chức thêm các mũi thi công, mở rộng phạm vi triển khai sang tuyến trái; đồng thời huy động thêm nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công cuốn chiếu, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra.

Những ngày qua, Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú đã chủ động tổ chức thêm các mũi thi công, mở rộng phạm vi nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Anh Từ Trọng Hải - cán bộ phụ trách dự án Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú cho biết: “Công ty đảm nhận thi công cống dọc và hào kỹ thuật dài 2 km, từ đoạn đầu tuyến tư án đến ngã tư đường Trần Phú giao nhau với đường Vũ Quang. Nhờ thời tiết thuận lợi, công ty đã thi công hệ thống cống dọc đạt khoảng 65% khối lượng; phần hào kỹ thuật đang trong quá trình đúc cấu kiện, đảm bảo có mặt bằng tới đâu lắp đặt tới đó. Chúng tôi đang tập trung tối đa máy móc, nhân lực để đẩy nhanh thi công, hoàn thành tiến độ theo kế hoạch đề ra”.

Cùng với Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú, không khí thi công khẩn trương, nhộn nhịp cũng được duy trì trên các gói thầu khác của dự án. Với hơn 4 km toàn tuyến, đến nay, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Linh đã hoàn thành lắp đặt khoảng 500m cống thoát nước; Công ty CP Tư vấn và Xây dựng HD hoàn thành khoảng 615m; Công ty CP Nam Khánh hoàn thành khoảng 360m cống. Cùng với đó, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tập trung cắt tỉa, di dời cây xanh để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công.

Công ty CP Tư vấn và Xây dựng HD triển khai thi công đoạn qua đường Hà Huy Tập.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh, đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu đồng loạt thi công hệ thống thoát nước kết hợp thăm dò hạ tầng kỹ thuật ngầm trên toàn tuyến. Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ ở mức cao nhất, có mặt bằng tới đâu thi công tới đó, các nhà thầu thực hiện thi công cuốn chiếu theo từng đoạn, tranh thủ tối đa thời gian và thời tiết thuận lợi. Cùng với đó, mọi phương án thi công đều phải bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Phụ trách Phòng Quản lý dự án 2 (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh) cho biết: “Quá trình thi công tại hiện trường vẫn còn gặp một số khó khăn về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Chúng tôi thường xuyên bố trí cán bộ có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các nhà thầu linh hoạt phương án thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn công trình. Đồng thời, phối hợp với chính quyền phường Thành Sen tiếp tục xử lý, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng để tạo điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục theo đúng kế hoạch đề ra”.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, không để phát sinh "điểm nóng"

Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1 (đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu) có chiều dài hơn 4 km, đi qua địa bàn phường Thành Sen và Trần Phú, trong đó, đoạn đi qua phường Thành Sen dài hơn 3,5 km; là khu vực trung tâm đô thị với lưu lượng phương tiện lớn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm phức tạp.

Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1 (đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu) đã được triển khai thi công trên toàn tuyến.

Để triển khai dự án, các địa phương đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Điều đáng ghi nhận, dự án được đông đảo người dân sinh sống dọc tuyến đường đón nhận, nhất là những hộ nhiều năm chịu ảnh hưởng bởi tình trạng mặt đường xuống cấp, hạ tầng thiếu đồng bộ.

Anh Nguyễn Thế Công - người dân sinh sống tại số nhà 102, đường Trần Phú chia sẻ: “Đây là công trình mà người dân đã mong đợi từ lâu, kỳ vọng dự án sẽ tạo diện mạo khang trang hơn cho tuyến đường, đồng thời nâng cao chất lượng giao thông, đô thị. Chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành; trong quá trình thi công, các đơn vị cần thường xuyên thu dọn vật liệu, vệ sinh mặt đường, hạn chế bụi và bảo đảm việc đi lại, kinh doanh của người dân không bị ảnh hưởng quá nhiều”.

Lực lượng chức năng phường Thành Sen thường xuyên có mặt tại hiện trường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân; đồng thời lập biên bản hiện trường các trường hợp vi phạm.

Trái ngược với sự đồng thuận, ủng hộ của phần lớn người dân, hiện một số hộ dân thuộc địa bàn phường Thành Sen vẫn chưa đồng tình với quá trình triển khai dự án do tồn tại khiếu kiện liên quan đến GPMB. Theo UBND phường Thành Sen, việc thi công dự án trên phần đất công cộng; các nội dung kiến nghị của các hộ dân đã được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; song những hộ dân này vẫn tiếp tục có hành động ngăn cản, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình.

Những hành vi cụ thể như: bố trí vật cản, bảng biển ngăn cản không cho máy móc của nhà thầu thi công; gây mất trật tự tại vị trí nhà thầu thi công, can thiệp vào hiện trường dự án... UBND phường Thành Sen đã lập biên bản hiện trường các trường hợp vi phạm.

Mới đây, trong ngày 22/7, một hộ dân trên đường Hà Huy Tập đã có hành vi cho máy móc can thiệp vào hiện trường dự án đang triển khai thi công. Trước tình hình này, chính quyền phường Thành Sen đã bố trí lực lượng xử lý hiện trường, quyết tâm không để xảy ra "điểm nóng". Theo đó, các lực lượng đã tiến hành tuyên truyền, vận động, làm việc với hộ dân và chủ phương tiện vi phạm. Sau quá trình làm việc, cá nhân này đã tự nguyện trả lại nguyên trạng mặt bằng cho nhà thầu thi công.